Nieuwe strategie voor Apple Arcade

Dat betekent ook dat sommige lopende contracten nu worden afgebroken. Het zou een manier zijn om huidige abonnees vast te houden. Medio april zou een creatieve producent van Apple Arcade sommige gameontwikkelaars hebben verteld dat hun game niet de juiste mate van ‘engagement’ heeft. De contracten werden daarna afgebroken, terwijl de games nog in ontwikkeling waren. Daarna zou Apple ze over de nieuwe strategie hebben ingelicht, meldt Bloomberg.



Tegelijk zou Apple nieuwe gamestudios hebben benaderd, om titels te ontwikkelen die wél in het straatje passen. Het gaat daarbij om min of meer verslavende games waardoor mensen na hun proefperiode blijven hangen. Eén van de games waar Apple nu zinnen op heeft gezet is Grindstone van Capybara Games, een puzzelgame.

Dit is een typische game die aanvankelijk als free-to-play was ontwikkeld, met allerlei trucs om te zorgen dat je ook in de loop van de tijd blijft hangen en geld blijft uitgeven, zodat er voor de ontwikkelaar een inkomstenstroom blijft bestaan. Denk daarbij aan updates en speciale events, zoals je ook bij Pokémon Go en Animal Crossing ziet.

Apple Arcade kost €4,99 per maand en is sinds september 2019 in de lucht. Apple betaalde sommige gamestudio’s om hun game af te maken. Nu zou Apple een andere groep ontwikkelaars hebben uitgenodigd, die passen bij de toekomstige strategie. Ontwikkelaars zeggen dat de nieuwe aanpak een teken kan zijn dat de groei in abonnees misschien toch tegenvalt. Apple heeft nog geen cijfers bekendgemaakt.

Een teken dat er toch iets met Apple Arcade aan de hand is, is het feit dat Apple mensen die hun abonnement hadden opgezegd benaderde met het aanbod om nog een extra maand te blijven hangen. Ondanks alles bieden diensten een groeikans voor Apple. Het afgelopen kwartaal werd een record van $13,3 miljard omzet geboekt, waarschijnlijk vooral dankzij diensten als Apple Music. Met Apple TV+ wordt nog niet zoveel verdiend, aangezien de meeste kijkers nog met hun eerste gratis jaar bezig zijn.

Ook nieuwe functies voor Apple Arcade

Er komen dit najaar nieuwe functies voor gamers aan, zowel voor iOS als voor tvOS. Zo kun je meerdere gebruikersprofielen maken om je gamedata op te slaan. Ook is er ondersteuning voor meer controllers. Je leest er alles over in ons artikel over nieuwe functies voor gamers in iOS 14 en meer. Ook voor Apple Arcade komen er een paar nieuwe functies aan. Je kunt vanaf iOS 14 de Apple Arcade-games filteren op naam, releasedatum, categorie, controller-ondersteuning en meer. Dat lost een ergernis op voor mensen die geen interesse hebben in bijvoorbeeld puzzelgames.