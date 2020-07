Dictafoon in iOS 14: vermindert achtergrondruis van opnames

In iOS 12 kreeg de Dictafoon-app een compleet nieuw ontwerp, maar in iOS 13 bleef het stil. Dit jaar pakt Apple de draad weer op en voegt de mogelijkheid toe om opnames in hogere kwaliteit te maken. Dat doe je door in een opname achteraf op een nieuwe knop te tikken.



Je had al de mogelijkheid om opnames gecomprimeerd en niet-gecomprimeerd op te slaan. Dit kun je zien als een toevoeging daarop, want de geluidskwaliteit wordt alsmaar beter. Waarom Apple ervoor gekozen heeft dat je dit per opname zelf moet doen is onduidelijk. We hebben tot nu toe geen verschil in bestandsgrootte gemerkt met en zonder de optie ingeschakeld. Met de nieuwe optie wordt ruis verminderd, waardoor stemmen beter te verstaan zijn.

Om de optimalisatie toe te passen volg je deze stappen:

Open de Dictafoon-app en tik op de opname. Kies voor de drie puntjes en tik op Wijzig opname. Tik linksboven op het toverstokje, gevolgd door Gereed linksonder.

De nieuwe mogelijkheid komt ook naar macOS Big Sur en iPadOS 14. Dat kan goed van pas komen, want volgens Apple heeft de iPad Pro 2020 en de 16-inch MacBook Pro ‘studiokwaliteit microfoons’. Een functie als deze maakt de kwaliteit dan alleen maar beter.

(Slimme) mappen voor het sorteren van je opnames in Dictafoon

We hadden het al even genoemd in ons artikel met alle kleine iOS 14 ontdekkingen: de komst van mappen in Dictafoon. De Dictafoon-app is vanaf dit najaar ook makkelijker te sorteren. Een paar slimme mappen zetten je favoriete opnames en verwijderde opnames automatisch bij elkaar. Ook opnames vanaf een Apple Watch komen in een eigen mapje. Via de drie puntjes kun je een opname ook als favoriet markeren, zodat deze in een aparte map terechtkomt.

Je kunt ook eigen mappen aanmaken en hier zelf opnames in zetten. Opnames verplaatsen doe je vanuit het opnameoverzicht. Vervolgens tik je op Wijzig en selecteer je de opnames die je wil verplaatsen en tik je rechtsonder op Verplaats. We zijn blij met deze functie, want het wordt al gauw een puinhoop in de Dictafoon-app zonder enige mogelijkheid om te groeperen of sorteren.

