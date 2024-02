Gameontwikkelaars zijn gefrustreerd over Apple Arcade, omdat de betalingen kelderen en nieuwe projecten worden tegengehouden door het management van Apple. Is Apple wel serieus geïnteresseerd in games?

Volgens Apple Arcade-ontwikkelaars van het eerste uur geeft Apple niets om games. Eén ontwikkelaar spreekt zelf over een lijkengeur. De vergoedingen bij de start van Apple Arcade waren royaal en de meeste games die aan het begin werden uitgebracht, waren vanaf de eerste dag winstgevend. Ontwikkelaars waren daardoor gemotiveerd om hun beste premium games op het platform uit te brengen. Maar die stemming sloeg om. In 2020 begon de vooruitbetaling te kelderen, zeggen bronnen tegen MobileGamer. En in het voorjaar van 2021 werden meerdere projecten geannuleerd, tot frustratie van de betrokkenen. Apple wilde meer gezinsvriendelijke games met bekende namen. Dat is gelukt, met onder andere games van Disney, Hello Kitty en LEGO Star Wars.

Plotselinge koerswijzigingen

Apple Arcade werkt volgens een all-you-can-play-model: je betaalt eenmalig om onbeperkt te kunnen spelen. Apple betaalt daarbij vaak vooruit, zodat een gamestudio de middelen heeft om een mooie game te ontwikkelen. Die vooruitbetalingen daalden nog verder, net als de betalingen voor de zogenaamde ‘bonuspool’. Ook kon de situatie plots veranderen: zo kreeg een gamestudio maandenlang lovende kritiek van Apple voor een game dat ze aan het ontwikkelen waren, maar trok het Apple Arcade-team zich opeens terug, zonder waarschuwing vooraf. Apple reageerde ook niet meer op e-mails van de gameontwikkelaars, waarin ze aanboden om de game en het budget aan te passen.

“Ik kreeg het gevoel dat ze niet echt wisten waar ze naartoe wilden”, zegt een betrokkene. Daarnaast is er veel onduidelijkheid. Ontwikkelaars weten niet waarom de vergoedingen omlaag gaan, omdat Apple niet uitlegt hoe ze worden berekend. Ze krijgen bijvoorbeeld geld als een speler de betreffende game speelt, maar Apple zegt niet hoe lang die speelsessie moet zijn en hoe vaak een speler moet terugkeren naar de game om een bepaalde bonus te ontvangen. “Het is eigenlijk een black box”, legt een bron uit.

Communicatie verloopt moeizaam

Daarnaast krijgen de ontwikkelaars weinig hulp om hun game in Apple Arcade te promoten. “We moeten eigenlijk smeken om een vermelding van Apple in het Arcade-tabblad”, aldus een ontwikkelaar. En mocht het lukken om met Apple te communiceren, dan duurt het eeuwen voordat je iets terughoort: “Zoals met alles wat met Apple te maken heeft, duurt het zes weken voordat je een enkele tweet of wat dan ook krijgt.” Ontwikkelaars zeggen dat het veel gemakkelijker is om met Netflix te werken. Deze streaming videodienst is ook bezig met het opbouwen van een collectie games, maar is bij gamers minder bekend.

Uiteindelijk komt het erop neer of Apple echt gelooft in gaming – en dat zou volgens sommige ontwikkelaars compleet ontbreken. Apple investeert veel in muziek en tv-series, maar games komen er maar bekaaid af. “Aan de top van het bedrijf moet er passie en respect zijn voor games, en dat is er gewoon niet,” zei een ontwikkelaar.

Ondertussen zijn wel de prijzen omhoog gegaan. Apple Arcade kostte tot oktober vorig jaar €4,99 per maand en dat is nu omhoog gegaan naar €6,99 per maand.