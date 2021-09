Volgens The Information is het een ‘big deal’ dat Apple’s mixed reality-headset niet zelfstandig gebruikt kan worden. Apple zou daarmee een voorsprong kunnen krijgen op rivalen als Facebook, aangezien Apple zelf de bijbehorende smartphone maakt en alles veel meer kan optimaliseren. De chip in de headset zou gericht zijn op energiebesparing en videocompressie, terwijl de iPhone voor extra performance zorgt. Verder zijn gebruikers al gewend om accessoires met hun iPhone te koppelen, zoals AirPods of de Apple Watch. Het voordeel om niet zoveel technologie in de bril zelf te stoppen, is dat deze wat kleiner en lichter uitgevoerd kan worden.



De AR/VR-headset zal in bepaalde opzichten lijken op de eerste versie van de Apple Watch , waarbij je voor apps sterk afhankelijk was van de iPhone. Apple zou vorig jaar de laatste hand hebben gelegd aan de chip en het fysieke ontwerp. De bril is nu klaar voor proefproductie. Apple’s vaste partner Taiwan Semiconductor Manufacturing gaat de drie chips maken, die over meer dan een jaar in massaproductie kunnen gaan.

De chip is niet zo heel krachtig en heeft geen kunstmatige intelligentie en machine learning aan boord. In plaats daarvan communiceert de bril draadloos het een krachtiger apparaat, die voor de beeldverwerking zorgt. Dit kan een smartphone, tablet of computer zijn. Apple zou de beeldsensor en display driver ook al klaar hebben, aldus een bron. Deze persoon zegt dat ze “ongebruikelijk groot” zijn.

Apple zou de AR/VR-headset volgend jaar willen uitbrengen, met een kleiner model in 2023.