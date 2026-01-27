De tweede generatie AirTag is eindelijk onthuld en lijkt in eerste instantie identiek te zijn met de voorganger. Maar er zijn wel degelijk verschillen tussen de AirTag 2 en AirTag 1.

Apple heeft recent de tweede generatie AirTag aangekondigd en bijna vijf jaar na de eerste versie zijn er eindelijk duidelijke vernieuwingen. De vindbaarheid is verbeterd, waardoor je AirTag makkelijker en op grotere afstand terugvindt. Daarnaast heeft Apple nog een aantal andere veranderingen doorgevoerd, variërend van subtiele aanpassingen in het ontwerp tot nieuwe functies op iPhone en Apple Watch. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen de AirTag 1 en AirTag 2? Welke kun je nu nog het beste kopen?

Verschillen AirTag 2 vs AirTag 1

#1 Groter zoekbereik bij Nauwkeurig Zoeken

Als allereerst heeft Apple de nieuwe AirTag uitgerust met de tweede generatie Ultra Wideband-chip – die ook gebruikt wordt in de iPhone 17-serie. Hierdoor is deze – in combinatie met een iPhone 15 of later – tot wel 1,5x verder weg te vinden via de Nauwkeurig Zoeken-functie dan in combinatie met de eerste generatie AirTag. Met Nauwkeurig Zoeken zie je precies hoeveel meter en centimeter de AirTag van je verwijderd is en in welke richting je moet zoeken. Met de AirTag 2 kun je deze functie dus op langere afstand gebruiken, mits je een geschikte iPhone of Apple Watch hebt. Dit werkt namelijk bij de AirTag 2 ook voor het eerst op de Apple Watch, vanaf de Series 9 en de Ultra 2. Bij de AirTag 1 kun je vanaf de Apple Watch alleen een geluidje laten klinken en de gps-locatie zien.

#2 Nieuwe Bluetooth-techniek

Daarnaast is dankzij de vernieuwde Bluetooth-chip het algemene zoekbereik een stuk groter geworden. Dat betekent dat als je buiten het Ultra Wideband-bereik bent, je op langere afstand verbinding kan maken om een geluidje af te spelen dan bij de eerste generatie AirTag. Ook helpt dit bij het opsporen van de locatie met hulp van andere Apple-apparaten in de buurt.

#3 Luidere speaker

Naast de betere vindbaarheid door de tweede generatie Ultra Wideband-chip, heeft Apple de AirTag 2 nog verder uitgebreid. Door het opnieuw indelen van de binnenkant van de AirTag 2 is het geluid wat uit de luidspreker van dit apparaatje komt tot wel 50% luider dan voorheen. Je kunt met de AirTag 2 dus beter horen waar hij is, bijvoorbeeld als hij diep verstopt zit tussen de kussens van de bank. Het geluidje van de AirTag 2 klinkt ook anders, waardoor hij beter te herkennen is.

#4 Nieuwe tekst op de achterkant

Apple heeft ook stilletjes de tekst op de achterkant van de AirTag aangepast. Waar deze eerder – net als bij de Apple Watch – rondom de rand doorliep, is dat nu veranderd. De tekst Ultra Wideband is afgekort tot UWB en er zijn twee verplichte Europese markeringen toegevoegd: het CE‑keurmerk en het pictogram van de doorgestreepte vuilnisbak. Dit pictogram geeft aan dat het product niet bij het gewone huisvuil mag worden weggegooid.

Links: AirTag 2 Rechts: AirTag 1

#5 AirTag 2 is zwaarder

Hoewel de AirTag van zichzelf al een compact apparaat is, is de AirTag 2 net iets zwaarder dan zijn voorganger. De nieuwe AirTag weegt 11,8 gram en is daarmee zo’n 7 procent zwaarder dan de eerste generatie, die 11 gram woog. Ga je dat merken? Natuurlijk niet, maar we wilden dit verschil niet ongemerkt laten.

#6 AirTag 2 vereist iOS 26

Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle nieuwe functies van de AirTag 2 heb je minimaal iOS 26 nodig. Dat betekent niet per se dat je met een ouder toestel dat geen iOS 26 heeft (zoals een iPhone XS of iPhone XR) helemaal geen AirTag 2 kunt zoeken, maar mogelijk wél dat je deze niet rechtstreeks kunt koppelen.

In de Zoek mijn‑app worden AirTags namelijk tussen je apparaten gesynchroniseerd. Het is dus goed denkbaar dat een AirTag 2 wel zichtbaar wordt op een iPhone XS, maar alleen toegevoegd kan worden met een toestel waarop iOS 26 of iPadOS 26 of nieuwer staat. In de praktijk komt het erop neer dat je met oudere toestellen zoals de iPhone XS of iPhone XR geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van de AirTag 2. In dat geval kun je beter een eerste generatie AirTag kiezen (of een nieuwe iPhone kopen).

#7 Lagere prijs

Tot slot is ook de AirTag 2 zelf iets in prijs gedaald. De eerste generatie had een adviesprijs van €39,- voor een losse AirTag en €129,- voor een verpakking van vier stuks, maar de vernieuwde AirTag 2 kost nu €35,- per stuk en €119,- voor een set van vier.

Conclusie vergelijking AirTag 2 vs AirTag 1

Met de AirTag 2 heeft Apple een al prettig werkende accessoire nog bruikbaarder gemaakt. Doordat de vindbaarheid is verbeterd, kun je de AirTag in een grotere straal gebruiken en vind je je tas, jas of andere spullen vaak net wat sneller terug, nu ook met je Apple Watch.

Daarbij is wel geboden om niet halsoverkop al je bestaande AirTags te vervangen. De vernieuwingen zijn duidelijk merkbaar en maken de AirTag als product beter, maar zolang je huidige exemplaren nog goed werken, is er geen directe noodzaak om ze allemaal in één keer om te ruilen.

Was je toch al van plan om een AirTag (of meerdere) te kopen, dan raden we wél aan om voor de nieuwe AirTag 2 te gaan. Deze versie is niet alleen uitgebreider dan de eerste generatie, maar ook nog eens €4 goedkoper in aanschaf. Daarmee is de AirTag 2 een logische keuze als je nu instapt.

Let er wel op dat je iPhone geschikt is. Voor alle nieuwe functies is iOS 26 vereist. Draait jouw iPhone (nog) niet op iOS 26, dan werken de AirTag 2‑functies niet volledig en ben je waarschijnlijk beter uit met de eerste generatie AirTag.

Ga de AirTag 2 kopen als…

…je je spullen op een grotere afstand wil zoeken.

…je nog geen AirTags had.

…je een iPhone 15 of nieuwer hebt.

…je graag makkelijker wil zoeken via de Apple Watch (Series 9 of Ultra 2 of nieuwer)

AirTag 2 prijzen en verkrijgbaarheid

Ga de AirTag 1 kopen als…