Videoland voert in maart een prijsverhoging door. Een abonnement op Videoland wordt €1,- of €2,- per maand duurder. Maar er is soms een manier om toch je huidige tarief te behouden.

Het is alweer eventjes geleden dat Videoland een prijsverhoging doorvoerde. De vorige prijsverhoging was in de zomer van 2024, terwijl internationale diensten als Netflix en Disney+ jaarlijks (of soms wel vaker) hun prijzen omhoog gooien. Met de nieuwe prijsverhoging van Videoland liggen de prijzen op ongeveer hetzelfde niveau als bij Disney+, want je betaalt vanaf maart minimaal €6,99 per maand.

Videoland prijsverhoging: dit betaal je in 2026

De nieuwe prijzen van Videoland gaan in op 3 maart 2026. Het Basis- en Plus-abonnement worden elk €1,- per maand duurder. Je betaalt dan respectievelijk €6,99 of €11,99 per maand. De Premium versie krijgt de grootste prijsverhoging: daarvoor betaal je straks €14,99 per maand in plaats van €12,99 per maand.

Het verschil tussen de abonnementen zit hem in het tonen van reclame, het aantal schermen dat je tegelijkertijd kan gebruiken en ondersteuning voor offline kijken. Offline kijken ontbreekt bij Basis. Ook kun je daar maar op één scherm tegelijk kijken en wordt het streamen onderbroken door reclame. Het verschil tussen Plus en Premium zit hem alleen tussen het aantal schermen: dat is bij Premium vier en bij Plus twee. Videoland delen buiten je eigen woonadres is bij geen enkel abonnement toegestaan, maar daar zit voor zover bekend geen harde check op.

Iedereen die voor 26 januari 2026 een abonnement heeft afgesloten, wordt nog door Videoland per e-mail geïnformeerd over de nieuwe prijzen.

Prijzen per 3 maart 2026 TV Gemist Basis Plus Premium Prijs Gratis €6,99 (+16,7%, was €5,99) €11,99 (+9%, was €10,99) €14,99 (+15,4%, was €12,99) Content RTL-programma’s terugkijken (tot 7 dagen) Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Aantal schermen tegelijk 1 1 2 4 Offline kijken ❌ ❌ ✅ ✅ Reclamevrij ❌ ❌ ✅ ✅ Live tv (RTL-zenders) ❌ ✅ ✅ ✅

Zo behoud je (soms) je huidige Videoland-tarief

Sommige abonnees krijgen per e-mail een aanbod om het huidige tarief te behouden door over te stappen naar een jaarabonnement. Videoland biedt standaard geen jaarlidmaatschap, maar soms krijgen gebruikers individueel een aanbod om voordeliger te streamen. Wij hebben zelf een e-mail ontvangen voor een jaarabonnement voor het Basis-abonnement, waarbij je voor de komende twaalf maanden nog steeds €5,99 per maand betaalt. Dat staat dus gelijk aan de huidige prijs. Dit aanbod is geldig tot en met 2 maart, een dag voordat de nieuwe prijs in gaat. Wil je je huidige prijs behouden, check dan goed de e-mail die je van Videoland krijgt over de nieuwe prijzen.

Of iedereen zo’n aanbod krijgt of dat het alleen geldt bij Videoland Basis, is niet duidelijk. Wel weten we dat abonnementen die al speciale korting krijgen, niet in aanmerking komen.

Bekijk ook iCulture vergelijkt streaming videodiensten: Netflix, Apple TV, Disney+ en meer Wat zijn de beste streaming videodiensten in Nederland? Kies je voor Netflix, Apple TV+, Disney+, Videoland, HBO Max, Amazon, NLZIET of Viaplay? Of misschien voor SkyShowtime of NPO Start? Er is keuze genoeg uit streaming videodiensten. Wij vergelijken ze op specs.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Apple, streamingdiensten en andere relevante content? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief, zodat je al het nieuws en de beste tips rechtstreeks in je inbox krijgt. Check ook elke zaterdag onze rubriek Weekend kijktips, waarin we de beste nieuwe films en series van diverse diensten op een rij zetten.

Meld je aan voor de iCulture-nieuwsbrief! Wil je dagelijks het laatste Apple-nieuws, de beste tips voor je iPhone en de nieuwste reviews direct in je mailbox? Meld je dan hieronder aan voor de iCulture-nieuwsbrief!