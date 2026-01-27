Apple wil voorkomen dat providers je exacte locatie zien: deze nieuwe instelling in iOS 26.3 zorgt daarvoor
De locatie van je iPhone kan op meerdere manieren bepaald worden. De meest voor de hand liggende manier is via de gps in de iPhone, dat wordt gebruikt door bijvoorbeeld je navigatie-app. Maar ook signalen van wifi en 4G/5G kunnen gebruikt worden om je exacte locatie te bepalen. Aan die laatstgenoemde manier gaat Apple nu iets doen, met ingang van iOS 26.3. Met de update kunnen sommige gebruikers met de juiste iPhone en provider ervoor kiezen dat de exacte locatie niet gedeeld wordt met mobiele netwerken, voor meer privacy.
Niet meer exacte locatie delen aan je provider: vanaf iOS 26.3 kan het
Via zendmasten kunnen providers en netwerken de locatie van je iPhone of iPad met mobiele verbinding bepalen. Zij kunnen dit gebruiken voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van drukbezochte locaties of je helpen bij het verbinding maken met de dichtstbijzijnde zendmast. Deze locatie kan op straatniveau vastgesteld worden, maar vanwege privacyredenen heb je dat liever misschien niet. Dankzij Apple’s eigen C1- en C1X-modem in de nieuwste modellen, heb je voor het eerst als gebruiker zelf de keuze of je je exacte locatie wil delen.
Apple zegt dat het uitschakelen van je exacte locatie verder geen invloed heeft op de signaalkwaliteit of andere gebruikerservaring. Het staat ook volledig los van het delen van je locatie aan apps. Daar heb je ook al sinds een aantal jaar de optie om ervoor te kiezen om alleen een globale locatie te delen, in plaats van een exacte locatie.
De nieuwe functie komt beschikbaar in iOS 26.3, maar alleen bij toestellen met Apple’s eigen C1- en C1X-modem. Dat zijn deze modellen:
- iPhone 16e
- iPhone Air
- iPad Pro (M5) Wi-Fi + Cellular
Bovendien werkt het voor nu nog alleen bij een select aantal landen en providers. Nederlandse providers zitten hier nog niet bij:
- Duitsland: Telekom
- Verenigd Koninkrijk: EE, BT
- Verenigde Staten: Boost Mobile
- Thailand: AIS, True
De functie is te vinden via Instellingen > Mobiel netwerk > Opties mobiele data > Beperk exacte locatie. iOS 26.3 komt volgende maand beschikbaar, maar is nu nog als beta te installeren. Lees meer over de nieuwe functies in iOS 26.3 in onze round-up.
iOS 26.3 komt volgende maand beschikbaar, maar is nu nog als beta te installeren. Lees meer over de nieuwe functies in iOS 26.3 in onze round-up.
