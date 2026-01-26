Breaking
AirTag inscriptie

AirTag 2 officieel: hiermee kun je nóg makkelijker je voorwerpen terugvinden

Nieuws Accessoires 1 reactie
Apple heeft eindelijk de nieuwe AirTag 2 aangekondigd. Deze opvolger van de eerste generatie AirTag is op een aantal punten verbeterd.
Benjamin Kuijten -

Met de AirTag weet je altijd waar je sleutelbos, portemonnee of tas zich bevindt. Je steekt deze tracker bijvoorbeeld in een rugzak en kunt vervolgens op de kaart de locatie opzoeken. Je krijgt meldingen als je je spullen ergens heb laten liggen en kunt een geluidje afspelen om gemakkelijker terug te vinden. Ook wordt de AirTag veel gebruikt om koffers in de gaten te houden. En net op tijd voor de zomervakantie heeft Apple nu de AirTag 2 aangekondigd, voor nog meer privacy en verbeterde zoekfunctie. Alles wat je wilt weten over de AirTag 2 en de eerste generatie AirTag en waar je ze het goedkoopst kunt aanschaffen, lees je hier!

Inhoudsopgave

AirTag 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe AirTag 2:

  • Opvolger van de eerste generatie AirTag
  • Zelfde design als eerste generatie
  • Verbeterde Ultra Wideband-chip (2e generatie)
  • Nieuw: beter bereik
  • Nieuwe chip zorgt voor betere werking
  • Verbeterde privacy, onder andere door een speaker die niet zo makkelijk te verwijderen is

AirTag 2 design

De nieuwe AirTag van de tweede generatie heeft hetzelfde ontwerp als de eerste AirTag uit 2021. Het is een klein rond schijfje ter grootte van een muntje, met aan de ene kant een plastic witte behuizing en aan de andere kant een aluminium draaidop. De AirTag 2 heeft geen oogje, dus als je hem aan je sleutelbos of ergens anders aan wil hangen, moet je daarvoor een extra hanger gebruiken. De AirTag 2 maakt nog steeds gebruik van een vervangbare knoopcelbatterij (CR2032) en gaat ongeveer een jaar mee.

Nauwkeurig zoeken met AirTag 2

AirTag 2 functies

De AirTag 2 heeft een aantal nieuwe functies die vooral samenhangen met de nieuwe en verbeterde chips.

#1 Groter bereik

De AirTag 2 heeft de nieuwste generatie Ultra Wideband-chip. Dit is de tweede generatie die sinds de iPhone 15-serie ook in de iPhones en sinds de Apple Watch Series 9 ook in de Apple Watch zit. Deze nieuwe versie heeft een groter bereik, zodat je op langere afstand de exacte locatie van een AirTag kan vinden. Dat helpt bij het lokaliseren van je verloren voorwerpen, omdat je niet meer afhankelijk bent van een globale Bluetooth-locatie. Volgens Apple kan je voorwerpen tot 50 procent verder lokaliseren dan voorheen.

#2 Nauwkeuriger zoeken

De nieuwe chip zorgt er ook voor dat de locatiebepaling nauwkeuriger is. Er is al een functie Nauwkeurig zoeken, waarbij de pijl aangeeft in welke richting je moet zoeken. Ook zie je dan de afstand tot de AirTag. Bij de AirTag 2 gaat dit allemaal nog beter en is de kans dat je in de verkeerde richting zoekt een stuk kleiner.

Je kan de nauwkeurig zoeken-functie nu ook voor het eerst gebruiken op de Apple Watch, doordat je de richting van de AirTag met een pijl op je het schermpje kan zien. Dit was voorheen alleen mogelijk op de iPhone.

AirTag 2 2-stuks

#3 Verbeterde privacy met luidere speaker

De privacy van de AirTag 2 is verbeterd. Bij de eerste generatie was het makkelijk om de speaker eruit te halen, waardoor iemand ongezien een AirTag in bijvoorbeeld een auto of tas kon stoppen om zo iemand te volgen. Bij de AirTag 2 kan dat niet zomaar, omdat de speaker op een andere manier vastgemaakt is. Het verwijderen van de speaker werd echter ook vaak gedaan om dieven van bijvoorbeeld je fiets of auto niet te alarmeren. Apple heeft de speaker ook luider gemaakt.

Prijs en beschikbaarheid AirTag 2

De nieuwe AirTag 2 is vanaf nu te bestellen. De nieuwe prijs is €35,-, dat is €4 goedkoper dan de vorige versie. Er is ook nog steeds een 4-pack, waarvoor je nu €119,- betaalt. Dat is €10,- goedkoper dan bij de eerste generatie.

Voor de AirTag 2 heb je iOS 26.2.1 of watchOS 26.2.1 nodig. Deze updates worden vanavond verwacht. Daardoor heb je ook een iPhone 11 of nieuwer nodig. Omdat de iPhone XS niet geüpdatet kan worden naar iOS 26, kun je de AirTag 2 daar (vermoedelijk) niet aan koppelen.

Zijn de verbeteringen het jou niet waard? Dan is er wel goed nieuws, want de eerste generatie AirTag is inmiddels een stuk goedkoper en ruim op voorraad te verkrijgen.

AirTag

De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.

