AirTag 2 functies

De AirTag 2 heeft een aantal nieuwe functies die vooral samenhangen met de nieuwe en verbeterde chips.

#1 Groter bereik

De AirTag 2 heeft de nieuwste generatie Ultra Wideband-chip. Dit is de tweede generatie die sinds de iPhone 15-serie ook in de iPhones en sinds de Apple Watch Series 9 ook in de Apple Watch zit. Deze nieuwe versie heeft een groter bereik, zodat je op langere afstand de exacte locatie van een AirTag kan vinden. Dat helpt bij het lokaliseren van je verloren voorwerpen, omdat je niet meer afhankelijk bent van een globale Bluetooth-locatie. Volgens Apple kan je voorwerpen tot 50 procent verder lokaliseren dan voorheen.

#2 Nauwkeuriger zoeken

De nieuwe chip zorgt er ook voor dat de locatiebepaling nauwkeuriger is. Er is al een functie Nauwkeurig zoeken, waarbij de pijl aangeeft in welke richting je moet zoeken. Ook zie je dan de afstand tot de AirTag. Bij de AirTag 2 gaat dit allemaal nog beter en is de kans dat je in de verkeerde richting zoekt een stuk kleiner.

Je kan de nauwkeurig zoeken-functie nu ook voor het eerst gebruiken op de Apple Watch, doordat je de richting van de AirTag met een pijl op je het schermpje kan zien. Dit was voorheen alleen mogelijk op de iPhone.

#3 Verbeterde privacy met luidere speaker

De privacy van de AirTag 2 is verbeterd. Bij de eerste generatie was het makkelijk om de speaker eruit te halen, waardoor iemand ongezien een AirTag in bijvoorbeeld een auto of tas kon stoppen om zo iemand te volgen. Bij de AirTag 2 kan dat niet zomaar, omdat de speaker op een andere manier vastgemaakt is. Het verwijderen van de speaker werd echter ook vaak gedaan om dieven van bijvoorbeeld je fiets of auto niet te alarmeren. Apple heeft de speaker ook luider gemaakt.

Prijs en beschikbaarheid AirTag 2

De nieuwe AirTag 2 is vanaf nu te bestellen. De nieuwe prijs is €35,-, dat is €4 goedkoper dan de vorige versie. Er is ook nog steeds een 4-pack, waarvoor je nu €119,- betaalt. Dat is €10,- goedkoper dan bij de eerste generatie.

Voor de AirTag 2 heb je iOS 26.2.1 of watchOS 26.2.1 nodig. Deze updates worden vanavond verwacht. Daardoor heb je ook een iPhone 11 of nieuwer nodig. Omdat de iPhone XS niet geüpdatet kan worden naar iOS 26, kun je de AirTag 2 daar (vermoedelijk) niet aan koppelen.

Zijn de verbeteringen het jou niet waard? Dan is er wel goed nieuws, want de eerste generatie AirTag is inmiddels een stuk goedkoper en ruim op voorraad te verkrijgen.