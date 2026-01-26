WhatsApp werkt aan een betaald abonnement, zodat je nergens in de app advertenties te zien krijgt. Dit abonnement zou alleen in de EU uitgerold worden.

In de begindagen van WhatsApp moest je nog eenmalig voor de app betalen, maar sinds de overname van Meta is WhatsApp voor iedereen gratis te gebruiken. Al jaren wordt er geëxperimenteerd met reclames en advertenties in de app en in dit jaar zouden de eerste reclames getoond worden in het Updates-tabblad van de app. Nu blijkt dat WhatsApp werkt aan een betaald abonnement, waardoor je deze reclames kan verbergen.

‘Betalen voor WhatsApp om reclames te verbergen’

De geplande reclames worden dus alleen getoond in het Updates-tabblad, waar je niet alleen de statusupdates van je vrienden vindt, maar ook updates van kanalen. WhatsApp wil (net als in bijvoorbeeld Instagram) gepromote statusupdates tonen van adverteerders. Ook kan je hier aanbevolen kanalen verwachten, waar bedrijven voor kunnen betalen. De advertenties en reclames worden volgens WhatsApp nooit getoond in het Chats-tabblad, dus ze verschijnen niet tussen je eigen persoonlijke gesprekken.

Als je het Updates-tabblad veel gebruikt, kun je de advertenties ook daar verbergen met een nieuwe betaald abonnement. In een beta van WhatsApp op Android zijn verwijzingen naar dit abonnement opgedoken. In het voorbeeld wordt gesproken over een bedrag van €4,- per maand, maar het is nog lang niet zeker of dit ook echt de prijs wordt. WhatsApp zou het abonnement invoeren vanwege de regelgeving in de EU. Ook voor Facebook en Instagram bestaan in de EU betaalde versies om advertenties te verbergen. Mogelijk kun je een enkel abonnement combineren over de meerdere Meta-diensten.

Het is dus niet zo dat WhatsApp geld in rekening gaat brengen voor bepaalde functies van de app. Er zijn voorlopig dus geen plannen om bepaalde delen van WhatsApp achter een betaalmuur te zetten, waardoor de app gratis te gebruiken blijft. WhatsApp gaat je dus alleen de keuze geven tussen een gratis versie met advertenties in het Updates-tabblad enerzijds en een betaalde volledig reclamevrije versie anderzijds.

