Dit is Apple’s nieuwe Black Unity 2026-bandje voor de Apple Watch: zoek de verschillen

Apple heeft een nieuwe versie van de Black Unity Apple Watch aangekondigd. Net als de voorgaande brengt Apple weer een bandje uit in de kleuren van de Pan-Afrikaanse vlag.

Al sinds 2021 kondigt Apple ieder jaar in januari een nieuw Apple Watch-bandje aan, genaamd de Black Unity. Dit bandje staat in het teken van de Black History Month, dat ieder jaar in februari gehouden wordt. Deze keer is er weer een nieuwe variant van het bandje. De afgelopen jaren heeft Apple al Black Unity-versies van het gevlochten solobandje, sportloop en sportband uitgebracht. Het 2026 Black Unity-bandje is weer een gevlochten solobandje, net als in 2022.

Black Unity bandje van 2026

Apple’s gevlochten solobandjes zijn de duurste in het assortiment en dat is met deze nieuwe Black Unity 2026 niet anders. Het bandje kost €99,- en komen in diverse maten. Zoals met alle andere solobandjes moet je de goede maat kiezen. Hij is geschikt voor zowel de 42mm als 46mm modellen en alle eerdere Apple Watch-varianten in de kleine en grote maat. Hij is ook geschikt voor de Apple Watch Ultra-modellen.

Black Unity solobandje van 2026

Normaalgesproken levert Apple bij het bandje een nieuwe wijzerplaat, maar dat is nu niet het geval. Apple gebruikt voor dit bandje Unity-licht, die al sinds 2022 in te stellen is op Apple Watch. Niet geheel toevallig is dat ook het jaar waarin het eerste Black Unity-solobandje onthuld werd.

Ter vergelijking: hieronder vind je de 2022-editie van het Black Unity solobandje. De nieuwe versie heeft dus beduidend meer kleur, maar bevat in de basis wel dezelfde kleuren. Ook het patroon is iets anders.

Black Unity solobandje van 2022

Matchende achtergronden voor iPhone en iPad

Normaliter voegt Apple ook een gloednieuwe matchende achtergrond toe voor iPhone en iPad, maar dat is dit jaar waarschijnlijk niet het geval. Je vindt alle Unity-achtergronden in het speciale Unity-kopje van je iPhone, door het toegangsscherm ingedrukt te houden. Je kan kiezen uit meerdere kleuren van dezelfde achtergrond.

Het nieuwe Black Unity 2026-bandje is vanaf nu te bestellen bij Apple en kost €99,-. Vanaf later deze week liggen ze in de Apple Store en worden de bestellingen bezorgd.