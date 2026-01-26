Breaking
Alles over Apple's eerste aankondigingen van 2026
UPDATED
Toon of verberg de lijst met posts
Black Unity bandje 2026

Dit is Apple’s nieuwe Black Unity 2026-bandje voor de Apple Watch: zoek de verschillen

Nieuws Accessoires
Apple heeft een nieuwe versie van de Black Unity Apple Watch aangekondigd. Net als de voorgaande brengt Apple weer een bandje uit in de kleuren van de Pan-Afrikaanse vlag.
Benjamin Kuijten -

Al sinds 2021 kondigt Apple ieder jaar in januari een nieuw Apple Watch-bandje aan, genaamd de Black Unity. Dit bandje staat in het teken van de Black History Month, dat ieder jaar in februari gehouden wordt. Deze keer is er weer een nieuwe variant van het bandje. De afgelopen jaren heeft Apple al Black Unity-versies van het gevlochten solobandje, sportloop en sportband uitgebracht. Het 2026 Black Unity-bandje is weer een gevlochten solobandje, net als in 2022.

Black Unity bandje van 2026

Apple’s gevlochten solobandjes zijn de duurste in het assortiment en dat is met deze nieuwe Black Unity 2026 niet anders. Het bandje kost €99,- en komen in diverse maten. Zoals met alle andere solobandjes moet je de goede maat kiezen. Hij is geschikt voor zowel de 42mm als 46mm modellen en alle eerdere Apple Watch-varianten in de kleine en grote maat. Hij is ook geschikt voor de Apple Watch Ultra-modellen.

Black Unity 2026 bandje
Black Unity solobandje van 2026

Normaalgesproken levert Apple bij het bandje een nieuwe wijzerplaat, maar dat is nu niet het geval. Apple gebruikt voor dit bandje Unity-licht, die al sinds 2022 in te stellen is op Apple Watch. Niet geheel toevallig is dat ook het jaar waarin het eerste Black Unity-solobandje onthuld werd.

Ter vergelijking: hieronder vind je de 2022-editie van het Black Unity solobandje. De nieuwe versie heeft dus beduidend meer kleur, maar bevat in de basis wel dezelfde kleuren. Ook het patroon is iets anders.

Black Unity bandje sololoop.
Black Unity solobandje van 2022

Matchende achtergronden voor iPhone en iPad

Normaliter voegt Apple ook een gloednieuwe matchende achtergrond toe voor iPhone en iPad, maar dat is dit jaar waarschijnlijk niet het geval. Je vindt alle Unity-achtergronden in het speciale Unity-kopje van je iPhone, door het toegangsscherm ingedrukt te houden. Je kan kiezen uit meerdere kleuren van dezelfde achtergrond.

Het nieuwe Black Unity 2026-bandje is vanaf nu te bestellen bij Apple en kost €99,-. Vanaf later deze week liggen ze in de Apple Store en worden de bestellingen bezorgd.

Bekijk ook
Apple Watch Ultra bandjes najaar 2023

Apple Watch horlogebandjes: valt altijd in de smaak als cadeautje

Welke Apple Watch-horlogebandjes zijn er zoal? Welke materialen en modellen zijn er? Lees alles over de Apple Watch horlogebandjes: prijzen, modellen en kleuren. Een handig overzicht als je niet weet welke je moet kiezen!

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

AirTag 2 officieel: hiermee kun je nóg makkelijker je voorwerpen terugvinden
15:10
Deze nieuwe Volvo heeft talloze handige Apple-functies, maar eentje ontbreekt
22-01-2026
Apple brengt nieuwe update uit voor Magic Keyboard voor iPad: hoe moet je die updaten?
21-01-2026
Werkt jouw Logitech-muis ineens niet meer zoals je wil? Dit is waarom Logitech het een "onvergeeflijke fout" noemt
07-01-2026
Round-up: dit zijn de leukste CES 2026-aankondigingen voor Apple-gebruikers
07-01-2026

Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Apple Watch 2023
Alles over de Apple Watch Apple Watch-modellen Apple Watch kopen Apple Watch 4G kopen Refurbished Apple Watch kopen Apple Watch vergelijken Apple Watch in roestvrij staal Apple Watch-horlogebandjes Apple Watch repareren Apple Watch Ultra: het topmodel Apple Watch SE voor instappers watchOS: het besturingssysteem van de Apple Watch Bekijken bij Apple

Ook interessant

Apple Watch Series 7 ECG

Amsterdam UMC: ‘Apple Watch helpt bij vroegtijdig opsporen van hartritmestoornis’ (en zo schakel jij de detectie in)

Nieuws 2 reacties
22-01-2026
Apple Watch Series 11 met scherm

Apple Watch inruilen bij Apple: dit krijg je ervoor

Tips
16-01-2026
Kind buitenshuis

Hoeveel tijd breng jij in daglicht door? De Apple Watch kan het je vertellen

Tips
15-01-2026
Apple Watch bandjes 2026

Wanneer komen er nieuwe Apple Watch-bandjes uit?

Tips
13-01-2026
Apple Watch Activiteit ringen voltooid.

Begin het jaar sportief: deze speciale Apple Watch-medaille kun je nu verdienen

Tips
05-01-2026
Apple Watch Series 11 met scherm

Zo hou je je Apple Watch stil met Focus en Niet Storen

Tips
31-12-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.