Binnen 10 minuten je boodschappen met flitsbezorgers

Je komt net terug uit de supermarkt en bent nog iets vergeten? Geen probleem: een flitsbezorger levert het binnen 10 minuten bij jou thuis af, zodat jij kan doorgaan met koken. Maar je kunt een flitsbezorger ook inschakelen als je plotseling zin hebt in een zak chips of een losse banaan. Het zou de ultieme decadentie kunnen zijn, maar het kan ook gewoon praktisch zijn als je snel iets nodig hebt en geen oppas voor de kinderen hebt, of om andere redenen niet de deur uit kunt. En er blijkt behoefte aan. Het aanbod aan flitsbezorgers stijgt dan ook spectaculair, vooral in de grote steden. Hoe doen ze dat toch? En met welke apps kan het?

De ontwikkelingen rond flitsbezorgers gaan snel. Dit artikel beschrijft de situatie in januari 2022. Tarieven kunnen op een later moment wijzigen. We werken deze gids regelmatig bij, maar controleer voor je bestelt zelf wel even of bepaalde acties en voorwaarden nog wel gelden.



Voor- en nadelen van flitsbezorgers

Een paar jaar geleden waren we nog blij verrast als we iets dezelfde dag konden laten bezorgen. Later werd levering binnen een uur mogelijk en nu kan het zelfs al binnen 10 minuten? Flitsbezorgers brengen je razendsnel boodschappen. Ze werken vanuit zogenaamde dark stores: tijdelijk leegstaande panden in woonwijken die als uitvalsbasis voor het bezorgen van boodschappen. Kritiek is er ook: flitsbezorgers ontregelen de markt en zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Want moet iemand zichzelf en het andere verkeer wel in gevaar brengen omdat jij in een paar minuten een zak chips wilt hebben?

Voor gebruikers is het een aantrekkelijke deal: je hoeft zelf de deur niet uit, betaalt meestal de normale supermarktprijzen en de bezorgkosten liggen ook nog heel laag: tussen de €1,80 en €2. Voor de welvarende doelgroep is dit een te verwaarlozen bedrag. Tegelijk ishet onderhouden van heel veel kleine distributiepunten vrij duur, terwijl er constant bezorgers stand-by moeten staan. Bedrijven zoals Gorillas maken dan ook geen winst, maar leunen op durfkapitaal van grote investeerders. De inzet is om de grootste te worden en het succes van Thuisbezorgd/Just Eat te evenaren.

Naast de genoemde spelers hebben nog meer flitsbezorgers hun blik op de Nederlandse markt gericht, zoals Dija, Weezy en Gopuff, die we verderop noemen. Eerder experimenteerde AH ook met snelle bezorgdiensten, onder andere in Amsterdam, maar deze pilotprojecten zijn allemaal weer gestopt.

Gorillas

Het uit Berlijn afkomstige Gorillas was een van de eerste aanbieders van een snelle boodschappendienst. Sinds december 2020 zijn ze actief in Amsterdam, daarna volgden Rotterdam, Utrecht, Groningen en Den Haag. Het aantal steden breidt zich steeds verder uit. In een jaar is Gorillas gegroeid tot een bedrijf dat actief is in 30 steden in 5 landen.

Gorillas levert voor ongeveer dezelfde prijzen als de supermarkt. Alleen de bezorgkosten komen er bovenop. Op het moment van schrijven is dit €1,80 incl. BTW, onafhankelijk van de bestelwaarde.

Dat is voor jou als gebruiker een goede deal. Zeker als je wat verder van de supermarkt woont of geen fiets hebt is het nauwelijks haalbaar om zelf in 10 minuten heen en weer te rijden en langs de kassa te komen. De Gorilla-bezorger heeft op dat moment een voorsprong: die kan meteen de boodschappen uit de winkel pakken en zonder afrekenen wegrijden en dat scheelt tijd.

De app is redelijk rechttoe rechtaan: net als in een supermarkt-app gooi je de boodschappen in je mandje en reken je af. Dat lukt alleen als je je in het bezorgingsgebied bevindt en een account hebt. De app ondersteunt ook Sign in with Apple. Dat Gorillas van oorsprong Duits is blijkt wel uit het feit dat we soms Duitse schermteksten en titels zien. Heb je iets besteld, dan kun je op een kaartje de voortgang zien en ook de naam van de bezorger.

Flink

Flink is eveneens afkomstig uit Berlijn en heeft met succes bezorging opgezet in Hamburg, München en Neurenberg. In Nederland had Utrecht de primeur, gevolgd door Amsterdam, Delft, Den Haag, Tilburg en andere steden. Flink-bezorgers zijn te herkennen aan de magenta-roze outfits, maar heeft niets te maken met T-Mobile. Net als veel andere bezorgdiensten belooft Flink binnen 10 minuten te leveren. Uniek is dat Flink samenwerkt met lokale leveranciers en daardoor een veel groter aanbod heeft. “Alle producten die je zoekt, van de merken die jij wil”, aldus Flink. Ook hier betaal je op het moment van schrijven €1,80 per bezorging.

Flink heeft twee nadelen: in de app kun je niet zien of de bezorger al onderweg is en waar deze persoon zich bevindt. Ook betaal je bij Flink een iets hogere prijs dan in de supermarkt; De producten zijn rond de 15% duurder dan wat je zelf afrekent.

Getir

Getir is van oorsprong Turks en is daar al sinds 2015 actief als ‘s werelds eerste flitsbezorger voor boodschappen. Het bedrijf heeft grootse plannen: terwijl Flink iets meer dan 50 miljoen euro durfinvesteringen ophaalde voor expansie, lukte het Getir om het tienvoudige bedrag van 550 miljoen euro binnen te halen. Op papier is Getir inmiddels 7,5 miljard waard en wil uitbreiden naar Parijs, Berlijn en de Verenigde Staten. In Londen is het bedrijf al actief, in Nederland neemt het aantal steden ook gaandeweg toe.

Bij Getir betaal je €1,99 bezorgkosten, dus een paar cent meer dan Gorillas en Flink. ook moet je 25 cent betalen als je je boodschappen in een tasje wilt hebben. Daar staat tegenover dat Getir normale supermarktprijzen rekent. Uiteraard is het assortiment wel een stuk kleiner, namelijk meer dan 1.000 producten. De meeste flitsbezorgers hebben een iets groter assortiment, namelijk zo’n 1.500 tot 2.000 producten. Vergeleken met een normale supermarkt is dat vrij weinig.

Zapp

Zapp is de vierde flitsbezorger in Nederland, na Gorillas, Flink en Getir. Het bedrijf is actief in delen van Amsterdam en biedt meer dan 1.000 verschillende producten aan van onder andere Ben & Jerry’s, Heineken en lokale merken zoals Vlaamsch Broodhuys, De Pindakaaswinkel en Gebrouwen Door Vrouwen (bier). Bezorging vindt 24/7 plaats, waarbij de nadruk ligt op drank, snacks en noodzakelijke boodschappen. Later wil het Britse bedrijf zich in meer Europese steden vestigen. De Nederlandse ondernemer Bas Smit investeert in het bedrijf.

Zapp beschikt net als de andere diensten over eigen dark stores (magazijnen) en bezorgt op elektrische fietsen. Zapp is de ‘traagste’ van het viertal: je krijgt binnen 20 minuten je boodschappen en er is geen minimum bestelbedrag. Wel is er een vast bezorgbedrag van €1,80 per bestelling. Bij aankopen boven de €30 betaal je geen bezorgkosten.

Andere flitsbezorgers en snelle boodschappendiensten

Er zijn nog veel meer spelers, zoals:

PLUS supermarkt (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Supermarktketen PLUS heeft een snelle levering, genaamd PLUS Express. Daarmee heb je je boodschappen in minimaal 2 uur in huis (het kan dus ook iets langer duren). PLUS is daarmee de snelste bezorger onder de grote Nederlandse supermarkten. Zelf gaan is sneller, maar het kan handig zijn bij een grote bestelling voor je barbecue.

Picnic Online Supermarkt (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - De enige echt Nederlandse start-up die enigszins lijkt op flitsbezorgers is Picnic. Alleen krijg je je boodschappen niet binnen 10 minuten geleverd, maar de volgende dag. In het centrum van grote steden ben je waarschijnlijk met flitsbezorgers beter af, terwijl Picnic ook rendabel kan zijn in minder dichtbevolkte gebieden. Een ander verschil is dat flitsbezorgers bezorgkosten rekenen en geen minimaal bestelbedrag hanteren. Bij Picnic is het precies andersom.

Crisp supermarkt (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Crisp is een online supermarkt met nadruk op versproducten. Levering vindt de volgende dag plaats en er geldt een minimaal bestelbedrag van €50. Vanaf €75 is bezorging gratis. Je plaatst voor 22:00 uur je bestelling en krijgt de volgende dag tussen 18:00 en 22:00 uur geleverd, waar je ook woont. Crisp haalt producten alleen in huis als jij iets bestelt en heeft dus geen onnodige voorraad. Daardoor zijn je boodschappen erg vers en volgens het bedrijf het zo betaalbaar als in de supermarkt.

Buitenlandse flitsbezorgers:

Gopuff—Alcohol & Food Delivery (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Amerikaanse bezorgdienst die voor een vast bedrag van $1,95 levert. Wil ook uitbreiden naar Europa. De nadruk in de app ligt erg op het bezorgen van alcohol en snacks.

Cajoo - Livraison de courses (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Franse aanbieder. Levert 1500 producten in 15 minuten, voor dezelfde prijzen als in de supermarkt. Kost €1,95 per bezorging.

Grocery Delivery l Weezy (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Eveneens een Britse aanbieder. Verse producten en dagelijkse boodschappen van favoriete merken. Geleverd vanuit een lokale winkel, “binnen minuten”.

Thuisbezorgd.nl (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) - Niet echt geschikt voor boodschappen, maar wel voor drank en chips die je in zo’n halfuur geleverd kan krijgen. Just Eat Takeaway (het moederbedrijf van Thuisbezorgd) ziet ook mogelijkheden in flitsbezorging kijkt hoe ze hiervan kunnen profiteren door niet alleen maaltijden maar ook boodschappen te bezorgen.

Geen haast of zin om er zelf even op uit te gaan? Lees dan onze round-up over supermarkt-apps voor boodschappen.