De Tour de France Femmes volg je vanaf 24 juli 2022 op je iPhone en iPad. Via video's, nieuws en info over de wielrensters blijf je op de hoogte van het klassement en alle ontwikkelingen tot de finish op 31 juli 2022.

Tour de France Femmes kijken

Na de ronde van Italië voor vrouwen (de Giro Donne), is het nu tijd voor de grote ronde van Frankrijk, speciaal voor vrouwen. De Tour de France Femmes is een etappekoers van acht dagen, waar je van zondag 24 juli 2022 tot en met zondag 31 juli 2022 naar kunt kijken. Maak het allemaal mee! Dit zijn de leukste en beste apps om de Tour de France Femmes live mee te maken en te volgen – ook vanaf je vakantieadres!

Programma Tour de France Femmes 2022

De allereerste editie van de Tour de France Femmes vindt plaats in de laatste week van juli. Dit is het vervolg op de eendagskoers La Course, dat voorgaande jaren werd gereden. Daarvóór was er de Tour de France Féminin.

Gelukkig heeft de organisatie dit jaar weer voor een meerdaags evenement gekozen, zodat je een week lang aan het scherm geplakt kunt zitten om alle ontwikkelingen te volgen.

Dit etappeschema kun je verwachten:

Zondag 24 juli 13:00 uur: etappe 1, Parijs – Parijs (82,0 km, sprint)

Maandag 25 juli 13:45 uur: etappe 2, Meave – Provins (135,0 km, sprint)

Dinsdag 26 juli 13:45 uur: etappe 3, Reims – Épernay (133 km, heuvel)

Woensdag 27 juli 13:45 uur: etappe 4, Troyes – Bar-sur-Aube (126 km, heuvel)

Donderdag 28 juli 13:45 uur: etappe 5, Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges (175,0 km, sprint)

Vrijdag 29 juli 13:45 uur: etappe 6, Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim (128,0 km, heuvels)

Zaterdag 30 juli 14:50 uur, etappe 7, Sélestat – Le Markstein (127,0 km, klim)

Zondag 31 juli 14:55 uur, etappe 8, Lure – La Planche des Belles Filles (123,0 km, klim)

De belangrijkste favoriet van deze koers is de Nederlandse Annemiek van Vleuten, die ook al de Giro Donne won. De kopvrouw van Movistar kwam fris uit die koers, dus we hebben hooggespannen verwachtingen. Maar vlak ook haar concurrenten niet uit: let vooral op Demi Vollering, de Italiaans kampioen Elisa Longo Borghini en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig. Verder zullen aan de start verschijnen: Marianne Vos, Elisa Balsamo, Chloé Dygert en Lotte Kopecky – ook goede kanshebbers.

Tour de France Femmes thuis live kijken op iPhone, iPad en Apple TV

Op televisie kijk je de Tour de France vrouwen op NPO 1 en Sporza. Op deze zenders zie je iedere dag een paar uur van de Tour de Femmes. Helaas zijn niet alle etappes van start tot finish live te zien. Daarnaast kun je kijken via de commerciële aanbieders Eurosport 1 en Discovery+, die je via je tv-provider kunt inschakelen of via een speciale app kunt bekijken. Vaak heb je er een apart abonnement voor nodig.

Tour de France Femmes kijken via NOS

De NOS heeft de uitzendrechten op deze etappekoers en dat betekent dat je na de tour van de mannen gewoon kunt blijven doorkijken. Alle etappes zijn live te zien op NPO 1 en via NOS.nl waarbij Danny Nelissen en Roxane Knetemann verslag doen. Get van ’t Hof presenteert het studioprogramma van Studio Sport. In alle sportjournaals zijn samenvattingen te zien.

NPO: Tour de France Femmes terugkijken

Ook via de NPO-app kun je alle belangrijke ontwikkelingen in de Tour de France Femmes volgen, zowel op de iPhone en iPad als via de NPO-app op de Apple TV. Heb je een etappe gemist dan kun je via de app de uitzending terugzien of een samenvatting bekijken. De NPO-app bevat verder alle uitzendingen van de Nederlandse publieke omroep en programma’s blijven dertig dagen beschikbaar.

Sporza: Tour de France Femmes voor Belgische kijkers

Net als de NOS kun je als Vlaming via Sporza het liveverslag zien van de spannendste momenten van de etappe, natuurlijk voorzien van deskundig commentaar. Gebruik hiervoor de Sporza-app of de zenders/apps van je tv-aanbieder.

Eurosport: etappes kijken van de Tour de Femmes

Wil je niet naar de nationale omroepen kijken, dan kun je Eurosport inschakelen. Je volgt de Tour de France Femmes via Eurosport 1. Niet iedereen kan dit zomaar kijken. Je moet hiervoor in de app van je tv-aanbieder zijn, zoals Ziggo of je kijkt via de Eurosport Player-app. Die werkt op de iPhone, iPad en Apple TV. Ook kun je streamen naar je Chromecast.

Met de Eurosport Player-app krijg je toegang tot de livestream van Eurosport 1. Ook vind je Eurosport 1 op de volgende kanalen bij je tv-aanbieder:

Ziggo: kanaal 20

KPN: kanaal 35

XS4ALL: kanaal 35

Delta: kanaal 32

Caiway: kanaal 20

Kabeltex: kanaal 41

TELE2: kanaal 38

Kabelnoord: kanaal 300

T-Mobile thuis: kanaal 131

Fiber: kanaal 131

Check onze lijst van de beste televisieapps voor iPhone en iPad en apps voor televisiekijken op de Apple TV.

Tour de France Femmes op vakantie volgen

Ook op vakantie kun je op je iPhone en iPad naar de uitzendingen van de nationale omroepen kijken, dus via de NOS en VRT. In het buitenland zul je wellicht gebruik moeten maken van een VPN-app. Die kan de apps misleiden door de indruk te wekken dat je toch vanuit Nederland of België kijkt. We schreven eerder al een uitgebreide test van VPN-apps op iPhone en iPad. Let er bij het kiezen van een app op dat ‘ie Nederlandse of Belgische servers ondersteunt.

Mocht je niet genoeg hebben aan de genoemde aanbieders (inclusief Eurosport 1 en Discovery+) dan zou je ook kunnen kijken via Global Cycling Network. Via deze dienst kijk je de volledige Tour de France Femmes live. Dit kan echter alleen met een betaald abonnement en je krijgt géén Nederlands commentaar.

Afrader: officiële Tour de France-app

De officiële app van de Tour de France biedt belangrijke informatie over etappes en renners, maar besteedt alléén aandacht aan mannen. Een gemiste kans! Je zult je informatie dus van elders moeten halen.

Credits openingsafbeelding: A.S.O.