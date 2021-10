Bouw steden in de nieuwe game Townscaper, gemaakt door de indie-ontwikkelaar Oskar Stålberg. Dit is eigenlijk geen game, maar wat is het wel? In deze review kom je erachter!

Je hebt mensen die de hardcore games ook op hun smartphone willen spelen. Omdat ze aan een nog hogere score willen werken, of omdat ze anders worden ingehaald door hun vrienden. Maar daarnaast heb je een (misschien wel grotere) groep mensen die smartphone-games gewoon gebruiken als ontspanning tijdens een drukke werkdag. Townscaper is dan precies wat je zoekt. Dit is eigenlijk geen game, maar wordt door de maker omschreven als ‘interactief speelgoed’. Het is gemaakt door Oskar Stålberg in samenwerking met Raw Fury en is perfect voor touchscreens.



Townscaper verscheen eerder al op Steam voor PC en Mac en vlak daarna ook op de Nintendo Switch. Nu is er ook een mobiele versie, die vooral op de iPad helemaal tot z’n recht komt. Dit is geen traditionele game, maar een app om steden te bouwen, waarmee je al je creativiteit kwijt kunt. Zoals sommige mensen ontspannen zich met het schetsen van poppetjes, het opsteken van een sigaret of het invullen van een kruiswoordpuzzel, zo kun je met Townscaper even helemaal de dagelijkse realiteit ontvluchten en bouwen aan je eigen droomstad.

Geen Sim City

Het is echter compleet anders dan Sim City en soortgelijke stedenbouwgames. Er is geen doel, er zijn geen levels en er is geen competitie. Het gaat eigenlijk meer erom dat je je eigen creativiteit de vrije loop laat. Wel kun je je creaties delen met vrienden, die er vervolgens verder mee kunnen bouwen. Wat Townscaper bijzonder maakt zijn de animaties en de vele details. Als je ergens op het scherm tikt verschijnt er een stuk grond of een huis, voorzien van hekjes, bloembakken en vogels. En terwijl jij gedachteloos zit te tikken zorgt kunstmatige intelligentie ervoor dat de stad die je bouwt ook daadwerkelijk goed in elkaar steekt. Een handleiding is er niet, dus je zult misschien even moeten zoeken hoe je huizen op palen maakt (hint: leg een stuk grond neer, zet er een huis op en haal de grond daarna weer weg).

Je raakt al snel gewend aan de regels van de game en hoe alles reageert op aanraking, van de rimpelingen in het water tot de plop- en plonsgeluiden. Je kunt in het wilde weg tappen als je in een agressieve bui bent, of heel precies bouwen aan je kunstwerk. Er verschijnen paden, trappen, bruggen en andere details zonder dat je er echt werk voor hoeft te doen. Gebeurt er iets wat je niet wil, dan heb je 100 undo- en redo-acties tot je beschikking. Door met je vingers over het scherm te bewegen kun je het perspectief veranderen en bijvoorbeeld van bovenaf kijken. Op een touchscreen werkt dat allemaal erg intuïtief.

Het zou nog leuker zijn als er in het stadje ook af en toe wat mensen opduiken, als er op willekeurige momenten lampen aan gaan of deuren open zwaaien, zodat het stadje wat meer lijkt te leven. Als er vogels over kunnen vliegen, dan dan de maker ook wel wat poppetjes laten verschijnen, lijkt mij. Tegelijk is het ook zo, dat de insteek niet is om de bewoners tevreden te houden. Je hoeft geen voorzieningen te bouwen en pretparken neer te zetten, dus je kunt je bouwwerk eigenlijk zo gek maken als je zelf wilt. Ik merkte dat ik voorkeur had voor twee richtingen: enerzijds het bouwen van een zo mooi mogelijke stad en anderzijds zo bizar mogelijke constructies, waardoor het meer naar science-fiction neigt. Met Townscaper kun je beide kanten op.

Weinig opties

Langs de zijkant van het scherm zie je alleen een rij kleurenopties, van baksteenoranje tot blauw en paars. Tik je op het tandwiel, dan heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld de richting van de schaduwen aan te passen. Dat is verder niet nuttig, maar wel een knap staaltje werk van de makers. De speelruimte is een oneindige zee waarop je stukken land of huizen op palen kunt plaatsen. Ook kun je een raster inschakelen als je wat nauwkeuriger wilt werken en je kunt eventueel een gamecontroller gebruiken als je dit prettiger vindt. Zelf vind ik de bediening met Pencil op de iPad ideaal.

De soundtrack is lief en dromerig, maar herhaalt zich al snel. Dit is echter een bewuste keuze: ontwikkelaar Oskar Stålberg denkt dat je Townscaper vooral zult opstarten tijdens het luisteren naar een podcast. Zelf start ik de game het liefst op als ik bijvoorbeeld moet nadenken over een lastig probleem. Het uitvoeren van simpele handelingen schijnt te helpen om je creativiteit te stimuleren, zodat je je probleem opeens van een heel andere kant bekijkt. Maar juist dan is voortkabbelende, niet-storende achtergrondmuziek erg prettig.

Out of sync

Townscaper is zowel op de iPhone als de iPad te gebruiken. Met één aankoop kun je op beide apparaten spelen, alleen is het jammer dat al je creaties van de iPad niet te zien zijn op het moment dat je de iPhone-app opent. Er is (nog?) geen iCloud-synchronisatie aanwezig. Wel is er een wat gekke workaround bedacht: je kunt op het ene apparaat een lettercode naar je klembord kopiëren en deze vervolgens ophalen op je andere apparaat. Op die manier kun je je bouwsel kopiëren, maar verder werken en op beide apparaten dezelfde voortgang te zien krijgen, is er helaas niet bij.

Voor wie is Townscaper?

Het lijkt wel of het tijdperk van de grote mobiele games voor de iPhone een beetje voorbij is. Vroeger had je Doodle Jump, Monument Valley, Flappy Bird, Cut the Rope, Plants vs Zombies, Threes… games die iedereen wel even gespeeld heeft. Townscaper past prima in dit rijtje: het ziet er niet uit als een big-budget-game, waarbij om elke hoek een in-app aankoop loert. Integendeel, het is knap gemaakt, ziet er lieflijk uit en biedt pure ontspanning. Het is eigenlijk jammer dat veel mensen in dit tijdperk van freemium games Townscaper niet zullen ontdekken, omdat het vijf euro kost. Wat dat betreft had deze game ook prima in Apple Arcade gepast, maar met hetzelfde nadeel dat niet iedereen dit heeft.

Ben je competitief ingesteld, dan is Townscaper niets voor jou want er valt niets te winnen of te verdienen. De enige eer die je kunt behalen is dat je tweeduizend uur arbeid steekt in een belachelijk gedetailleerde stad, of dat je een bepaalde stad nabouwt. Maar dat is eigenlijk niet de insteek van Townscaper.

Score 7.8 Townscaper €4,99 Voordelen + Knap gemaakte indie-game

Geen doel, geen levels, geen prestatiedruk

Veel kleine details zichtbaar

Kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat je stad automatisch 'klopt'

Geen handleiding nodig, alles wijst zich vanzelf Nadelen – Geen cloud-synchronisatie

Mini-mensen als bewoners zou leuk zijn

Conclusie Townscaper review

Townscaper is een mooie game, waar je meteen blij van wordt. De huisjes doen op het eerste gezicht misschien wat denken aan Anton Pieck- of Efteling-kneuterigheid, waardoor je vreest in een Gardenscapes-kloon te zijn beland. Zelfs de naam van de game wekt die indruk. Maar Townscaper is beter: dit is een game waar je al je creativiteit in kunt steken om mooie dingen te maken.

Voor sommige mensen zal Townscaper te saai en te beperkt zijn. Dat had ik ook, toen ik mijn eerste stadje had gebouwd en dacht: is dit het nou? Maar toen ik de bizarre bouwsels van anderen had gezien, snapte ik opeens dat ik nog maar heel voorzichtig aan alle mogelijkheden had gesnuffeld. Ben je geen fan van mindfulness en meditatie, dan is Townscaper een perfecte niet-zweverige manier om even te ontspannen.

Heb je Townscaper ook geprobeerd, dan horen we natuurlijk graag in de reacties wat je ervan vindt!