De leukste apps van week 41-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Book Track Houd je graag van data bijhouden en ben je een fervent lezer? Dan is Book Track misschien iets voor jou. Deze app is ideaal voor al je gelezen boeken en voor alles wat je nog wil lezen. Book Track houdt in een mooi ontwerp bij hoeveel pagina’s je hebt gelezen en toont een grafiek van de dagen. Daarnaast biedt de app ook ondersteuning voor allerlei interessante functies. Sinds deze week heeft de app een gloednieuw design voor de startpagina en kun je nu nieuwe widgets kiezen, waaronder een extra grote voor de iPad Eén van die interessante functies is het bijhouden van uitgeleende boeken. Ook kun je je favoriete quotes opslaan voor later. Je kunt je collectie georganiseerd houden met tags en serielijsten, gepaard met een aankoopdatum. Uiteraard wordt alles tussen je apparaten gesynchroniseerd. Book Track is beschikbaar voor iPhone, iPad en Mac.

Train Siding

Ben je treinfanaat en gebruik je Instagram? Het Nederlandse Train Siding brengt deze twee dingen samen. Deze app is bedoeld voor treinfans om plaatjes met elkaar te delen. Je kunt het platform ook gebruiken om andere fans te ontmoeten om wellicht eens samen te gaan spotten. Heb je modeltreinen of zoek je die juist? Train Siding biedt een eigen marktplaats aan voor dergelijke objecten.

MiepMiep

Veel mensen zijn gebonden aan ritregistratie voor bijvoorbeeld facturen. Er zijn al apps voor kilometerregistratie, maar het Nederlandse MiepMiep gooit het over een andere boeg. Deze app belooft geen gegevens te verzamelen en je hoeft geen account aan te maken. MiepMiep bevat een goede basis aan functies, zoals GPS-registratie, herinneringen bij stilstand en ritten exporteren als CSV-bestand. De ontwikkelaar kijkt naar de mogelijkheden voor een CarPlay app, maar die is er nu nog niet.

Noir

We gaan nog even door met de apps van Nederlandse bodem. Noir is een gloednieuwe app voor iOS 15 waar liefhebbers van de donkere modus op iOS moet aanspreken. De app is ook een Safari extensie en kan websites zonder donkere modus alsnog voorzien van een nacht-thema. Je kunt instellen dat dit alleen gebeurt als de donkere modus van iOS ook is ingeschakeld. Is er een website waar je specifieke voorkeuren voor hebt, dan kun je dat ook instellen.

WeTransfer

Iedereen die wel eens grote bestanden stuurt kent WeTransfer wel. Deze dienst, waarmee je gratis bestanden tot 2GB kunt sturen, is nu beschikbaar op iOS met een officiële app. De app laat je, net als de website, allerlei bestanden selecteren op je iPhone om te sturen. Het design ziet er goed uit. Er is een overzicht beschikbaar met al je gedeelde bestanden met daarbij hoe lang de link nog geldig is en hoe vaak de bestanden gedownload zijn. Je kunt die voortijdig al ongeldig maken.