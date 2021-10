De leukste apps van week 42-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Mapper Gebruikers van Apple Kaarten zullen het vast herkennen: je googelt een adres of plaats en Google schotelt je voor wat je zocht. Je tikt op het adres, maar dan opent plots de webversie van Google Maps. Heel frustrerend, want je wil gewoon navigeren met de app die je gewend bent. Voor die situaties is er Mapper. Mapper is een extensie voor Safari die je automatisch doorstuurt naar Apple Kaarten zodra je in Safari op een Google Maps link tikt. We hebben de app getest en het werkt erg goed. De app scant een pagina op links naar Google Maps en vervangt deze met Apple Kaarten links. De ontwikkelaar wil ook een versie voor de Mac uitbrengen.

Townscaper

Op zoek naar de perfecte manier om te ontspannen? Wat ons betreft is dat Townscaper. Dit spel (wat eigenlijk niet echt een spel is) laat je een stad bouwen zonder prestatiedruk of doelstellingen. Gewoon, bouwen. De kunstmatige intelligentie in de app zorgt ervoor dat alles klopt, zodat jij gewoon kunt ontspannen. In onze review van Townscaper lees je wat wij van de app vinden. Spoiler: we houden ervan!

HomeLog

HomeLog is bedoeld voor mensen die fouten in hun HomeKit systeem willen opsporen. Heb je veel apparaten in huis met veel automatiseringen, dan kan het knap lastig zijn om te achterhalen waar de fout zit als je lampen bijvoorbeeld te vroeg aan gaan. HomeLog kan je laten zien dat dit bijvoorbeeld door een sensor kwam die afging op beweging. De app laat je bepaalde logs filteren voor als je zeker weet in welke hoek het probleem moet zitten. Een nadeel is wel dat de app op de voorgrond moet draaien als je het op je iPhone wil gebruiken. De Mac-versie draait onzichtbaar op de achtergrond, dus dat is minder storend.

Cent

Het kan in veel gevallen handig zijn om percentages te berekenen op allerlei manieren, maar veel mensen kennen hier slechts de basis van. Cent is een app voor je Mac die je kan helpen. Vul simpelweg twee getallen in en Cent beantwoordt alle vragen gerelateerd aan percentages met die twee getallen. Dat scheelt weer googelen naar die ene website die het voor je kan berekenen. Cent kost geen cent, maar je kan wel een vrijwillige donatie doen aan de ontwikkelaar.

Prizmo 5

Prizmo is al jaren één van de bekendere apps om documenten mee te scannen. De nieuwste update biedt niet alleen ondersteuning voor iOS 15 met bijbehorende designwijzigingen, maar ook nieuwe functies. Zo is er een nieuwe annotatiefunctie. Deze werkt met en zonder Apple Pencil. Je kunt je aantekeningen later wijzigen of verwijderen. Verder biedt de nieuwste update van Prizmo verbeterde fotokwaliteit, maar met nog altijd kleine bestanden.