De leukste apps van week 47-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Wdgts 2 Wat ooit nieuw was in Windows Vista (2007), verdween lange tijd van veel computers: widgets op je bureaublad. De Mac kent inmiddels widgets in het Mac Bedieningspaneel , maar je kunt deze kleine applicaties niet rechtstreeks op je bureaublad zetten. Met Wdgts 2 kan dat wel. Jaren geleden was Wdgts één van de eerste apps die widgets op je iPhone kon zetten. Nu is de Mac aan de beurt. Je krijgt in Wdgts twee gratis widgets voor je Mac bureaublad: een rekenmachine en een valuta converter. In het betaalde abonnement van €6,99 per jaar of €9,99 voor altijd vind je ook widgets voor tijdzones, snelle notities, muziek, bewaarde media en een fototerugblik. Op muziek na zijn deze allemaal ook beschikbaar op je iPhone of iPad en alles wordt gesynchroniseerd. Je kunt op de Mac instellen dat de widgets altijd zichtbaar zijn of alleen op je bureaublad. Bekijk ook Zo kun je macOS-widgets gebruiken Sinds macOS Big Sur vind je vernieuwde widgets op de Mac. Hiermee krijg je snel overzicht van functies zoals het weerbericht, aandelenkoersen of aanstaande taken. In deze tip leggen we uit hoe je widgets op de Mac kunt gebruiken.

The Bookcase for Tolerance

Deze app, ontwikkeld door de Anne Frank Stichting, heeft als doel om meer tolerantie jegens anderen op te wekken. Anne Frank schreef haar dagboek terwijl ze onderdook. Verstopt achter een boekenkast. Tegenwoordig heeft nog steeds niet iedereen het gevoel dat ze helemaal vrij kunnen zijn. Daarom neemt The Bookcase for Tolerance je mee in een tour door niet alleen de kamer en verhalen van Anne Frank, maar ook die van mensen van “onze” tijd. In de tour leer je hoe anderen de gevolgen van racisme, antisemitisme, ongelijkheid en bevooroordeling ervaren.

The Bookcase for Tolerance heeft verschillende kamers in een 3D-render gestopt. Je kunt op verschillende objecten tikken om er meer over te leren. Wat betekent het voor deze persoon? De app is helemaal gratis en bevat geen advertenties. Bekijk meer informatie op de website.

PostNL

Oké, helemaal nieuw is dit idee niet, maar leuk is het nog steeds! Het moge duidelijk zijn dat de feestdagen eraan komen. PostNL speelt hier leuk op in door een minigame in te bouwen. Je vindt een 2D-platformspel in de app waarbij jij de bestelbus zo veel mogelijk cadeautjes moet laten vangen. Laat de bus springen door op je scherm te tikken en pas op voor obstakels!

De minigame zit een beetje verstopt. Veeg naar beneden alsof je de lijst van pakketjes wil verversen. Tik dan gauw op het bestelbusje en de game opent. Te laat met tikken? Probeer het dan opnieuw.

Tasks

Vergeet je nog wel eens een klusje te doen of ontgaat het je altijd om die ene collega te mailen? Dan kan een herinneringen-app erg handig zijn. Voor wie iets meer wil dan wat Apple’s Herinneringen-app te bieden heeft, is Tasks wellicht een goede optie. Deze app laat je veel gedetailleerder sorteren op een manier waarop je sneller taken terugvindt. Dat is vooral handig als je er veel hebt natuurlijk.

In een nieuwe update is veel toegevoegd, waaronder Smart Lists. Apple heeft ook slimme lijsten voor herinneringen, maar Tasks gaat een stapje verder. Vooral de manier waarop je slimme lijsten aanmaakt is beter. Een slimme lijst zorgt ervoor dat bepaalde taken automatisch worden gesorteerd en gegroepeerd zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen. Een andere handige functie is dat je kunt aangeven of je al bezig bent met een taak. De taak wordt dan als zodanig gemarkeerd.

Bekijk ook Zo werken de nieuwe slimme lijsten in de Herinneringen-app van iOS 15 Met slimme lijsten in de Herinneringen-app wordt je to-do-lijst automatisch gesorteerd, zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen. In deze tip leggen we uit hoe je de slimme lijsten in de Herinneringen-app instelt vanaf iOS 15 en macOS Monterey.

Tweetbot 6

Ben je al in de feeststemming en gebruik je Tweetbot voor Twitter? Deze app bevat nu allerlei nieuwe thema’s en app icoontjes die mooi aansluiten bij de decembermaand. Zo kun je het bekende blauwe vogeltje veranderen in een sneeuwpop en maak je je tijdlijn zo groen als een dennenboom. Ben je nog niet bekend met Tweetbot, dan kun je deze leuke update aangrijpen om het eens te proberen. Veel gebruikers verkiezen deze app boven de standaard Twitter-app vanwege de betere prestaties.