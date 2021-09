De timing is misschien niet helemaal handig, net nu veel mensen van de vakantie zijn teruggekeerd. Maar toch kan de nieuwe Nederlandse app Cibo goed van pas komen tijdens toekomstige reizen en stedentrips. Cibo is gemaakt door ontwikkelaar Jordi Bruin, die je hier wel eerder op iCulture hebt zien langskomen. Jordi maakte eerder de app Soosee, waarmee je allergenen in voedsel kunt herkennen. Cibo is ook op eten gericht, maar op een heel andere manier. Hiermee kun je menukaarten scannen en vertalen, waarna je foto’s te zien krijgt van het gerecht. Tijdens een weekendje Stockholm hebben we het geprobeerd.



Menu’s vertalen met Cibo-app

In Zweden kun je goed met Engels terecht, maar er staan soms traditionele gerechten op de kaart die je ook met vertaling niet goed kunt plaatsen. “Beef” kan allerlei vormen aannemen en “Arctic char” zou een vis moeten zijn, maar welke? Cibo helpt je om snel foto’s te tonen van items op het menu. Het idee is ontstaan uit eigen behoefte, zoals wel vaker. Jordi was op vakantie in Italië, spreekt geen Italiaans en ging daarom allerlei gerechten googlen om foto’s te zien. Dat kan gemakkelijker, dacht Jordi. Hij maakte met hulp van enkele vertalers de Cibo-app. Die werkt zoals Google Lens en soortgelijke apps: je richt de camera op de tekst en krijgt meteen de vertaling te zien. In dit geval toont Cibo een lijst van herkende woorden, waarna je erop kunt tikken om foto’s te bekijken. Cibo is niet toevallig gekozen, want in het Italiaans betekent het eten of voedsel.

In ons geval bekeken we de menukaart van Pelikan, een Zweeds specialiteitenrestaurant met natuurlijk de onvermijdelijke gehaktballen en allerlei desserts. Officieel werkt de app alleen met Engels, Deens, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands, Roemeens en Spaans, dus niet met Zweeds. Maar omdat er ook Engelse teksten op de kaart stonden had Cibo daar geen probleem mee.

Je kunt tot 50 items van het menu gratis scannen. Daarna moet je voor €2 een in-app aankoop doen voor onbeperkt zoeken. Rond die tijd weet je al wel of deze app iets voor jou is.

Cibo in gebruik

Een probleem met veel menukaarten is dat ze door de romantisch bedoelde verlichting bijna onleesbaar zijn, zelfs in je eigen taal. Cibo bevat daarom een praktisch leeslampje, die op dezelfde manier werkt als de zaklamp op je iPhone. De app herkent meteen leesbare teksten, die met een markeerstift worden gekleurd. Daarna zie je een lijst van gevonden worden, waarop je kunt klikken om een reeks foto te zien. Met meerdere foto’s van hetzelfde gerecht heb je ongeveer een idee wat je op je bord krijgt.

In de instellingen kun je aangeven of je Google- of Bing-resultaten wilt zien. Cibo gebruikt AR en realtime tekstherkenningen om het menu te presenteren in een lijstje. Vervolgens kun je heel makkelijk door foto’s van de verschillende gerechten bladeren. Normaal zit je elk gerecht handmatig in te typen, wat er nogal bezopen uit ziet in een wat sjieker restaurant. Met deze app hoef je maar eenmaal te scannen, wat minder opvalt.

Ook goed om te weten: er zitten geen reclamebanners in en de app bevat ook geen tracking. Verder viel ons op dat de app veel meer kan dan restaurantmenu’s vertalen. Als je de tekst op een verkeersbord of verpakking niet begrijpt kan deze app je laten zien waar het om gaat. Het liefst bij teksten die uit korte zinnetjes bestaan, zoals bij een menukaart. Maar in dat geval zou je ook Google Translate kunnen gebruiken.

Via de instellingen kun je niet zo heel veel doen: je kunt aangeven of je wel/niet nauwkeurig wilt vertalen en je kunt de kleur van de markeringen kiezen. Dat laatste is een leuk extraatje, maar natuurlijk niet cruciaal voor deze app. Verder vinden we het appicoontje niet zo mooi, maar daar moet je dan maar even doorheen kijken.

Score 8 Cibo Gratis (met in-app aankoop) Voordelen + Realtime vertalen, app werkt erg snel

Eenmaal scannen bespaart tijd

Handig leeslampje Nadelen – Knullig appicoontje

Werkt met beperkt aantal talen

Conclusie Cibo app-review

Cibo werkt erg goed en snel. Met één scan zie je wat er op het menu staat, zonder dat je eindeloos woorden in een vreemde taal hoeft in te tikken in de afbeeldingen-zoekfunctie van Google. Net als bij andere vertaalapps zul je soms nog wel even je fantasie moeten gebruiken wat er bedoeld wordt, maar de foto’s maken alles veel duidelijker. De app komt zelfs van pas als je niet zo thuis bent in culinaire begrippen en geen idee hebt wat je bij ‘steak tartare’ kan verwachten.

In feite is deze app niet strikt noodzakelijk, maar het maakt alles wel een stuk makkelijker. Je kunt hetzelfde doen met Google Translate of door handmatig te zoeken naar plaatjes. Google zorgt voor nog meer concurrentie: als je in Google Maps de naam van een restaurant invult krijg je bij ‘Menu’ foto’s te zien van daadwerkelijke gerechten in dat specifieke restaurant, vaak voorzien van een titel. De Zweedse gehakballetjes van IKEA lijken immers van geen meter op die van Pelikan. Het belangrijkste verschil is dat Google vooral informatie heeft over populaire restaurants, terwijl Cibo je ook bij onbekende restaurantjes uit de brand helpt en voorkomt dat je stierenballen gaat eten.