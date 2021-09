De leukste apps van week 36-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Cibo Ben je in een restaurant waar je de taal niet spreekt? Restaurants hebben niet altijd een (duidelijke) Engelse menukaart en natuurlijk al helemaal geen Nederlandse. Voor die situaties is er Cibo. Deze app, gemaakt door Jordi Bruin, laat je menukaarten scannen en geeft vrijwel direct de vertaling aan je door. Je kent wellicht de functie van Google Translate waarmee je ook teksten kunt scannen die vervolgend worden vertaald. Een belangrijk verschil met Cibo is de focus op eten en drinken. Scan je de naam van een gerecht, dan kun je foto’s bekijken van het gerecht. Zeker met streekgerechten is dat wel eens de moeite waard, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wil je weten hoe Cibo werkt en wat we ervan vinden? Lees dan onze review van Cibo. Bekijk ook Review: Nederlandse app Cibo vertaalt menukaarten en laat gerechten zien Met de nieuwe Nederlandse Cibo-app kun je buitenlandse menukaarten ontcijferen - met foto's! Wij hebben deze app getest.

Prisma

We hebben bij iCulture wel vaker over deze app geschreven. Deze app maakt van je foto’s en video’s prachtige kunstwerken. Hiervoor gebruikt de app AI-technologie. Er zitten meer dan 500 filters in en je kunt alles nog aanpassen, zodat het eindresultaat helemaal naar wens is. Een nadeel van Prisma is dat veel opties betaald zijn en dat de app redelijk wat gegevens van je verzamelt. We raden daarom aan om de app geen toegang te geven tot al je foto’s, maar slechts de foto’s die je wil bewerken. Je kiest hiervoor op het moment dat de app toegang vraagt tot je foto’s.

Tuintje van Lassa

Op zoek naar een spelletje voor de kleine? Tuintje van Lassa is een strategisch verzamelspel voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is de bedoeling dat spelers stapje voor stapje de juiste voorwerpen uit de tuin pakken. Sommige voorwerpen hebben speciale acties. Er is ook een geheugentrainer waarbij de voorwerpen maar eventjes zichtbaar zijn. Je kunt met maximaal 4 mensen spelen. Er zijn geen in-app aankopen of reclames.

Wakeout

Wakeout is tot App van het Jaar 2020 gekroond door Apple en nu is het ook beschikbaar op de Mac. Deze app helpt je met workouts op heel veel manieren. Dat hoeft niet zwaar te zijn, want er zit ook een functie in om regelmatig snelle oefeningen van 1 minuut te doen, voor als je de hele dag achter je bureau zit. Wakeout bevat meer dan 1700 creatieve oefeningen voor allerlei situaties en locaties.

Quill

Met Quill kun je eenvoudig chatten met een team. Qua functionaliteit is de app vergelijkbaar met Slack en Trello, maar wij vinden vooral het ontwerp van Quill beter. Het is duidelijk gemaakt met Apple’s designtaal in gedachte. Een handige originele functie is de mogelijkheid om meerdere berichten te groeperen tot een thread om vanaf daar verder te chatten. Dat kan nogal wat chaos voorkomen. Per kanaal is het eenvoudig om in een videogesprek te komen. Voor kleine groepen is de gratis versie voldoende.

Je kunt Quill voor Mac downloaden op de website van de ontwikkelaar.