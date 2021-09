De leukste apps van week 35-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Sticker Doodle Stickers zijn erg populair op WhatsApp , maar wist je dat je ook stickers in iMessage kunt gebruiken? Net als voor WhatsApp kun je die zelf creëeren. Sticker Doodle is daarvoor een handige app. Want wat is er nou leuker dan je eigen gepersonaliseerde stickerpakket? Het is eenvoudig om je eigen foto’s om te toveren tot stickers. Sticker Doodle biedt een tool waarmee je makkelijk een uitlijn kunt tekenen met je vinger. Zo kun je een hoofd of object makkelijk uitsnijden, want vaak is de hele foto als sticker een beetje te veel van het goede. De app geeft je de mogelijkheid om 5 stickers gratis te maken. Wil je meer? Dan is een in-app aankoop van €1,99 vereist. Niet gek als je het ons vraagt.

Chiff

Chiff is een gratis wachtwoordmanager van Nederlandse bodem. De app onthoudt al je wachtwoorden en zorgt ook voor je verificatiecodes van websites die One Time Passwords (OTP) gebruiken. De broncode van Chiff is openbaar, zodat iedereen kan verifiëren dat de app goed omgaat met je privacy. Heel bijzonder is de app niet qua design, maar het doet z’n werk prima. Vooral bijzonder is het feit dat de app gratis is. De makers hebben vanuit de EU financiering gekregen.

Activity Rings+

Haal je graag al je bewegingsdoelen op de Apple Watch? Dan heb je ongetwijfeld meegemaakt dat je dácht dat je dit uur al had gestaan, maar dat het toch niet zo bleek te zijn volgens je Apple Watch. Het kan dan lastiger zijn om je staandoel te halen. Met Activity Rings+ heb je hier een elegante oplossing voor. Het is een complicatie voor op je wijzerplaat die er net zo uit ziet als Apple’s eigen Activiteiten-complicatie. Het verschil is dat deze ook een extra symbool heeft voor het huidige uur. Licht deze op, dan heb je gestaan. Is het symbool uit, dan moet je nog staan. Handig!

ClockToday

Deze app voor de Mac is ontworpen om zo simpel mogelijk de datum, tijd en taken te laten zien. Dat is handig voor iedereen die graag de tijd en taken bijhoudt, maar de app is ook ontworpen voor mensen met een vroeg stadium van Alzheimer en dementie in het algemeen. De ontwikkelaar zegt dat er weinig prikkels van het design spatten en dat je als gebruiker weinig “fout” kunt doen. Als je mantelzorger bent, kun je een gedeelde agenda toevoegen aan deze app zodat je op afstand taken kunt toevoegen.

Grain

Met Grain maak je eenvoudig presets voor videofilters. Het is een app van de makers van Moment. Heb je een eigen kenmerkende videostijl, dan kan dat goed van pas komen. Grain helpt ook met kleurbewerking van video’s – iets wat op een iPhone of iPad toch nog wel lastig kan zijn. Heb je je eigen preset ontworpen met de beste effecten? Dan kun je je zogeheten LUT exporteren en importeren in apps als Premiere Pro. De volledige app kost €4,99 per maand.