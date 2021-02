De leukste apps van week 8-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Diagrams 2.0 Maak je voor je werk, studie, hobby of andere bezigheid diagrammen? Of wil je er misschien een maken met betrekking tot de verkiezingen? Met Diagrams krijg je het makkelijk voor elkaar. Enkele voorbeelden van diagrammen die je kunt maken zijn flowcharts, stambomen, hiërarchieën, planningen of natuurlijk alle Pokémon gesorteerd op type. Kortom: je kunt héél veel soorten diagrammen maken. Deze Mac-app bestond al langer, maar heeft recent een update naar versie 2.0 gekregen. In deze versie is het design bijgewerkt voor macOS Big Sur en is er ondersteuning voor Apple Silicon. Verder heb je nu meer keuze uit stijlen en kleuren bij het invoegen van nieuwe tekstvelden. Gebruik je graag een speciaal soort tekstveld, dan kun je er nu ook een pallet van maken. Dan heb je ‘m altijd snel bij de hand. De app kost wat geld, maar via de website krijg je 7 dagen gratis.

MailBlockerTracker

Deze gratis plugin voor de Mail-app op je Mac herkent en blokkeert trackingpixels. Dit zijn kleine en onzichtbare afbeeldingen die afzenders in een mail kunnen verstoppen om zo na te gaan of jij de mail echt opent. Heb je de plugin geïnstalleerd, dan zie je een heel klein symbool boven iedere mail waaraan je ziet of er een trackingpixel is gevonden. Meer leren over het blokkeren van trackingpixels in Apple Mail? Bekijk dan onze tip.

Bekijk ook Trackingpixels blokkeren in Apple Mail: gebruik deze tips Met zogeheten trackingpixels kunnen websites jouw surfgedrag volgen. Dat werkt ook vanuit mails. Wil je die trackingpixel ontwijken? Download dan MailTrackerBlocker. Wij leggen uit hoe het werkt.

Je kunt MailBlockerTracker gratis downloaden op GitHub.

DarkModeBuddy

Werk je soms in donkere ruimtes en zou je willen dat de donkere modus van je Mac daar automatisch zou inschakelen? Standaard kan dit op de Mac niet. Met een automatisch programma bepaalt je Mac op basis van de tijd wanneer donkere modus wordt ingeschakeld. Met DarkModeBuddy kan het wel! Deze app checkt met behulp van de lichtsensor op je Mac of het donker is.

Om te zorgen dat je Mac niet meteen schakelt als je gewoon nog het licht moet inschakelen kun je een timer instellen. Zet je deze op 30 secondes, dan kijkt de app eerst of het ook echt zo lang nog donker is. Je kunt ook zelf instellen bij welke lichtwaarde jij vindt dat het donker is. De ontwikkelaar kiest voor een pick your price model. Je mag dus zelf weten of je ervoor betaalt en zo ja hoeveel. Een kleine fooi misstaat natuurlijk niet.

Download DarkModeBuddy op Gumroad.

Follow the Sun

Nu we het toch over licht en donker hebben: met Follow the Sun bedien je automatisch je lichten met je Mac. Concreet past de app automatisch de kleurtemperatuur en helderheid van je slimme lampen aan op basis van de stand van de zon. Dit lijkt heel erg op Adaptive Lighting, een functie van HomeKit. Hiervoor moeten je lampen wel geschikt zijn. Follow the Sun is dus vooral geschikt voor als je niet die speciale lampen hebt. Een nadeel is wel dat je Mac aan moet staan om het te laten werken.

Bekijk ook Alles over Adaptive Lighting in HomeKit: zo stel je het in Adaptive Lighting in HomeKit is een handige functie voor het automatisch aanpassen van de verlichting. In het Nederlands wordt de functie adaptieve verlichting genoemd. Wat heb je hiervoor nodig en hoe stel je dit in?

YouWidget

Deze app is handig voor iedereen met een kanaal op YouTube, maar ook voor hen die graag op de hoogte blijven van een kanaal. Met YouWidget voeg je allerlei verschillende YouTube-widgets toe aan je beginscherm. Je kunt voor ieder kanaal de statistieken zien, zoals het aantal abonnees en de totale kanaalweergaven. Ook is er een widget die de nieuwste video van een kanaal laat zien. Tik erop om die video te openen.