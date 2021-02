Voortaan hoef je nog maar één app te downloaden om je aangifte 2020 te doen. De Aangifte-app van de Belastingdienst is nu in versie 2.0 verschenen en is geschikt voor iPhone en iPad.

Aangifte 2020-app voor iPhone

Kleine kans dat je zin hebt om op het kleine iPhone-schermpje je aangifte inkomstenbelasting gaat zitten doen – maar het kan wél! Wie wat meer verzicht wil kan beter de iPad erbij pakken. De update-omschrijving van de Aangifte 2020-app meldt als vernieuwing: “Voortaan hebt u maar 1 app nodig voor uw aangifte. U hoeft dus niet elk jaar een nieuwe app te downloaden.” Met deze app kun je dus voortaan elk jaar vanaf 1 maart je aangifte inkomstenbelasting doen.



Je haalt met DigiD je gegevens op en controleert ze. Als alles klopt kun je de aangifte meteen ondertekenen en verzenden. Hoefde je vorig jaar niets te wijzigen of aan te vullen en is je situatie niet veranderd, dan is de kans groot dat je dit jaar ook weer razendsnel klaar bent met deze app. Omdat in de app veel gegevens al vooraf zijn ingevuld verkleint dat de kans op fouten.

Net als voorgaande jaren kun je de app alleen gebruiken in standaardsituaties. Woonde je in het buitenland, had je niet het hele jaar dezelfde fiscale partner of heb je een onderneming, dan hoor je bij een van de vele uitzonderingsgevallen en zul je de aangifte online moeten doen via de website Mijn Belastingdienst.

Je kunt de app nu alvast downloaden, maar gebruiken kan pas vanaf 1 maart. Tot die datum is de app vergrendeld. Krijg je hieronder nog het jaartal 2019 te zien, dan kan dat kloppen: het is precies dezelfde app, die bijgewerkt is voor 2020. De naam is al aangepast naar 2020, maar dat is niet altijd bij iedereen te zien. Nog even geduld dus!