De leukste apps van week 7-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Hidgets We zien sinds iOS 14 steeds meer apps die slechts bedoeld zijn voor het widget. Hidgets is ook zo’n app. Je kunt hiermee allerlei vormen widgets op je beginscherm zetten met allerlei data over je gezondheid . Deze data worden verzameld uit de Apple Gezondheid-app . Draag je een Apple Watch , dan worden bijvoorbeeld de verbrande calorieën automatisch daarin gezet. Veel andere accessoires kunnen ook data schrijven. Hidgets laat je zelf instellen welke gegevens je toont in een widget tot in de kleine details. Zo kies je zelf de lettertypes, kleuren en formaten. Wil je dus graag het aantal stappen per dag bijhouden, dan kun je er een widget van maken. Let op dat widgets niet live worden bijgewerkt. Dat gebeurt maximaal ieder kwartier. Wanneer je de app opent wordt ook het widget ververst.

PhoneCast

Met PhoneCast kun je het scherm van je iPhone of iPad draadloos weergeven op je Mac. Dit werkt via Bluetooth en wifi. De makers beloven dat je tot 60 frames per secondes kunt zien, wat betekent dat het beeld lekker soepel moet lopen zonder buffers. Het zou dan mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld iPhone games op een groter scherm te projecteren, maar of je nou meteen een racegame moet proberen betwijfelen we. De ontwikkelaar adverteert ermee, maar bij dat soort spellen is het natuurlijk belangrijk dat je echt razendsnel kan handelen. Omdat het draadloos is verwachten we toch nog wel een klein beetje vertraging. Download op Mac én iPhone of iPad vereist.

Eary AM

Hou je van luisterboeken of wil je dat een keer proberen? Eary AM sorteert luisterboeken op Apple Music in één overzicht. Je kunt afspeellijsten maken en de app onthoudt ook waar je bent gebleven. Het is vereist dat je een Apple Music abonnee bent aangezien de audiofragmenten daar vandaan komen. Eary AM kan je ook in slaap helpen en automatisch uitschakelen met de slaaptimer.

Music – Bowers & Wilkin‪s‬

Heb je een draadloze geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins in huis, dan kun je met deze nieuwe app de speakers bedienen. Om meer te zijn dan gewoon een afstandsbediening heeft de app allerlei soorten geluiden ingebouwd. Natuurlijk is er muziek, maar je hebt ook keuze uit radiostations en podcasts. Niet alle muziekdiensten worden ondersteund. Werkt met Formation-speakers.

Mp3tag

Al jaren geliefd onder muziekfanaten met Windows-computers: Mp3tag. Met deze app, die nu ook beschikbaar is op de Mac, kun je muziekbestanden van allerlei tags voorzien. Dat gaat verder dan alleen de titel, artiest en het album. Je kunt bijvoorbeeld ook de afbeelding aanpassen, het genre bewerken en meer. Dat kan in bulk-acties, maar de app kan ook cd’s slim importeren met online databronnen.