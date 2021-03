Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van februari 2021

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



Eerder afgelopen maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via [email protected] of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: Vidate Ben je op zoek naar een nieuwe vriend of vriendin, maar maakt de hele pandemie het je lastig? Probeer dan Vidate. Met Vidate kun je met elkaar op date door te videobellen via de dienst. Het idee is simpel: krijg een match, spreek elkaar 5 minuten en bepaal dan of je door wil. Daarna kun je een date van 30 minuten plannen. Binnenkort wil de dienst advertenties tonen die goed gepersonaliseerd zijn. Zo krijg je bijvoorbeeld op je derde date een fles wijn cadeau bij een restaurant. Leuk als de horeca weer open is! Ook je profiel is anders dan bij gewone dating-apps. Met Vidate maak je namelijk een introductiefilmpje van 20 secondes. Ook advertenties moeten in deze vorm worden gegoten. Omdat alles binnen de app blijft, hoef je niet meteen nummers uit te wisselen en blijft alles binnen het platform. Na een tweede date kun je via de app aangeven om je nummer te delen. Vanaf dan is het aan jou om het te laten werken! Vidate is voor iedereen van 18 jaar of ouder.

De Lijn

De app van het Vlaamse vervoersbedrijf De Lijn heeft een grote update gekregen. Allereerst heeft de app een nieuw design wat gepaard gaat met betere toegankelijkheid. Dat was een issue bij voorgaande versies. Het is in versie 5 mogelijk om in de app te zien tot wanneer je tickets geldig zijn. Je kunt de app nu makkelijker gebruiken met onder meer de tabbladen onderin, zoals veel iOS apps die (horen te) hebben. Ten slotte heeft De Lijn goed nieuws voor VoiceOver-gebruikers, want ook voor hen zijn verbeteringen aangebracht.

Rezzonation

De bedoeling van Rezzonation is vrij simpel. Het is een platform waar je met je vrienden kan connecten en muziek kunt delen, ongeacht welke streamingdienst ze hebben. Het zou dus mogelijk moeten zijn om als Apple Music gebruiker muziek te kunnen delen met vrienden die Spotify hebben. Tijdens het instellen van de app worden al je afspeellijsten geïmporteerd zodat je direct kan beginnen. Verder kun je zien waar je vrienden naar luisteren en kun je zelfs live meeluisteren en chatten met elkaar.

Er zijn wel twee nadelen. Ten eerste is de app nu nog in beta, hoewel je ‘m wel gewoon kan downloaden in de App Store. Ten tweede heb je vooralsnog een code voor uitnodiging nodig. Die kun je opvragen bij de ontwikkelaar. Bekijk de App Store pagina voor het e-mailadres.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!