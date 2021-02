De leukste apps van week 6-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Comet Zit je graag allerlei fora af te struinen op Reddit? Op je iPhone en iPad heb je waarschijnlijk al een app om dat te doen, zoals de officiële app of Apollo. Comet is een nieuwe app voor Reddit, maar deze is ook beschikbaar voor je Mac . Dat is iets wat we niet vaak zien. De app heeft op alle platforms een prima design en biedt veel opties, zoals het automatisch afspelen van gifs, zoekfilters, gebruikers taggen, je up- en downvotes bekijken en nog veel meer. Het grote voordeel van Comet is niet per se het aanbod in features, maar wel de prijs. Comet is volledig gratis en belooft ook nog eens geen gegevens te verzamelen. Bij andere apps moet je vaak een abonnement nemen voor alle functies. Ben je nog op zoek naar een handige app voor Reddit, maar wil je niet betalen? Download dan Comet. Wil je wel wat geld neerleggen voor een andere goede app, zoek dan eens Apollo op in de App Store.



De Lijn

De app van het Vlaamse vervoersbedrijf De Lijn heeft een grote update gekregen. Allereerst heeft de app een nieuw design wat gepaard gaat met betere toegankelijkheid. Dat was een issue bij voorgaande versies. Het is in versie 5 mogelijk om in de app te zien tot wanneer je tickets geldig zijn. Je kunt de app nu makkelijker gebruiken met onder meer de tabbladen onderin, zoals veel iOS apps die (horen te) hebben. Ten slotte heeft De Lijn goed nieuws voor VoiceOver-gebruikers, want ook voor hen zijn verbeteringen aangebracht.

Controlly

Wist je dat je een gamecontroller kunt koppelen aan je Mac? We hebben er zelfs een tip over! Als je dat doet is het natuurlijk een beetje onhandig als je je Mac wil gebruiken om bijvoorbeeld muziek aan te zetten. Met Controlly zorg je ervoor dat je je Xbox- of PlayStation-controller als bediening van je Mac-systeem kunt gebruiken. Dus leun lekker achterover en bedien je game én je Mac met dezelfde controller. Je hebt macOS Big Sur nodig en er is een gratis proefperiode van 7 dagen. Daarna kost de app €4,49.

I wanted to use a game controller as a remote for Mac, but I couldn’t find an app for that. So I’ve built one myself and it’s now available on the App Store 🎮🥳: https://t.co/HEkFXUtMeL Special thanks to @siracusa for finding an interesting bug just before launch! pic.twitter.com/2QVwvZjjvI — Hugo Lispector (@hugolispector) February 8, 2021

Zo kun je een gamecontroller koppelen aan je Apple-apparaten Je kunt gamecontrollers koppelen aan je iPhone, iPad, Apple TV en Mac. Sinds de grote software-updates van 2019 kun je ook Xbox- en DualShock PlayStation 4-controllers koppelen. Wij leggen uit hoe je de controllers koppelt en ontkoppelt.

Control Room

Ben je een appontwikkelaar? Dan weet je als geen ander hoe belangrijk het is om mooie promotieplaatjes en -filmpjes te maken. Zo kunnen eventuele klanten goed zien wat jouw app te bieden heeft. Om je hierbij te helpen kun je Control Room downloaden. De tweede versie van deze app is recent verschenen. Met Control Room kun je filmopnames en gifjes maken van een iPhone simulator. Om de beste opname te maken stel je in Control Room de tijd in, kies je voor donkere of lichte modus, jezelf een notificatie sturen en nog veel meer. Kortom: downloaden dus.

🔥 BOOM! Control Room 2.0 is out now, providing a fantastic, free way to control the iOS simulator: – Record movies and GIFs of your app

– Use the menu bar icon or its global keyboard shortcuts

– Edit UserDefaults with one click

– New Big Sur designhttps://t.co/DoEMEz3LbO pic.twitter.com/0iWQ7V8dM7 — Paul Hudson (@twostraws) January 29, 2021

Je kunt Control Room gratis downloaden op GitHub.

TechniCalc

We zien vrij regelmatig apps die beweren de beste rekenmachine te zijn voor je iPhone. Niet alleen zou die uitspraak waar kunnen zijn bij TechniCalc, maar de app is zelfs beschikbaar voor je iPad, Mac en Apple Watch. Naast simpele sommen en complexe problemen kan TechniCalc ook allerlei conversies uitvoeren. Dat kan voor energie, tijd, lengte, massa, volume en meer. Een handige feature voor de iPad is ondersteuning voor Slide Over. Hiermee kun je TechniCalc snel openen terwijl je bijvoorbeeld in een chat zit of een website bekijkt.