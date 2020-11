De leukste apps van week 48-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Cargo Rush

Cargo Rush is een spel van de Nederlandse ontwikkelaar en treinliefhebber Roland Lentze. In Cargo Rush is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk alle vracht van A naar B brengt. Blijf met de trein op de rails en ga langs alle fabrieken. Er zijn verschillende sporen, dus kies tactisch. De game ziet er fraai uit en werkt zowel op de iPhone als op de iPad. Er zijn 30 levels met verschillende moeilijkheidsgraden.

Hot

Voer je zware taken uit op je Mac, dan komt het weleens voor dat de machine nogal warm wordt. Om dat te monitoren kun je Hot gebruiken. Deze app voor in je menubalk vertelt je hoe heet je processor is en hoeveel kracht je ervan kunt gebruiken. In een handige grafiek bekijk je ook hoe warm de machine is ten opzichte van hoeveel kracht je vraagt. Wordt je snelheid beperkt omwille van de temperatuur, dan zie je dat staan. De app is ontwikkeld door de makers van iMazing.

Je kunt Hot gratis downloaden op GitHub.

TouchSwitcher

Voor gebruikers van een MacBook Pro met een Touch Bar is TouchSwitcher een handige app. Deze app laat je snel tussen je geopende apps wisselen vanaf, je raadt het al, de Touch Bar. Je kunt instellen dat deze app in de Control Strip verschijnt. Als je erop tikt verschijnen de app icoontjes. Als je gewend bent aan CMD + Tab zal dit misschien niet veel sneller zijn, maar leuk is het in ieder geval. We schreven al in 2016 over deze app, maar deze week is de app bijgewerkt voor macOS Big Sur en de nieuwste MacBook Pro.

Je kunt TouchSwitcher gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

ConnectKit

Deze app is speciaal voor ontwikkelaars met iOS- en/of Mac-apps. ConnectKit is een app die de Opdrachten-app met App Store Connect verbindt. Vanuit de app kunnen ontwikkelaars hun TestFlight-apps beheren en geldzaken inzien. Met Siri zou je kunnen vragen hoe vaak je app al is gedownload. De meeste functies vereisen echter wel het premiumpakket, maar dat is het misschien wel waard als je graag met Shortcuts werkt.

Coppice

Coppice is een nieuwe app waarmee je je gedachten beter op een rijtje kunt zetten. De app is meteen ook al klaar voor Big Sur en Apple Silicon. Met Coppice kun je makkelijker gedachten met elkaar in verband brengen. Ideaal voor mensen die te veel ideeën hebben en een manier zoeken om het op te schrijven. De app is in 16 maanden tijd ontwikkeld.

Coppice maakt gebruik van een Canvas, waarop je je gedachten schrijft. Elke gedachte staat op een Page, die je met elkaar kunt linken. Daardoor ontstaat een soort boom of mindmap, die er ook nog mooi uit ziet maar vooral heel praktisch is. Door Pages, Canvases en Links te koppelen zie je de verbanden. De app zelf is gratis. Als je jaarlijks $20 betaalt krijg je toegang tot de Pro-functies met een onbeperkt aantal Canvases, folders voor je Pages en automatisch linken van Pages.

Downloaden kan via de website van de ontwikkelaar