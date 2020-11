De leukste apps van week 47-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Carbo Met Carbo voor iPhone iPad en Mac heb je op al je Apple apparaten een notitieblok bij de hand. De app heeft veel mogelijkheden om te tekenen, schrijven of annoteren. Er zijn verschillende thema’s beschikbaar voor allerlei soorten tekeningen. Zo is er een blauwdruk-thema, maar ook een pixel-thema voor digitale kunst. Omdat je ook een transparant thema kan kiezen is Carbo ook geschikt om afbeeldingen te tekenen voor bijvoorbeeld websites. Carbo is helemaal geoptimaliseerd voor macOS Big Sur en is een universele app. Dat betekent dat je met één aankoop al je apparaten kunt voorzien van dezelfde app. Er is een betaalde uitbreiding mogelijk, maar je kunt ook prima uit de voeten met de gratis versie van Carbo. De Nederlandse vertaling laat wel nog wat te wensen over, maar dat is voor ons niet zo’n issue.

RTRO

Hou je van oude polaroids, maar ook van makkelijk fotograferen met je iPhone? Dan is RTRO wat voor jou. Van de makers van Moment is deze week een nieuwe update app uitgebracht waarmee je nog beter polaroids schiet met je iPhone. Er zijn al apps die dit doen, maar RTRO gaat nu een stap verder. Je ziet namelijk al tijdens het fotograferen hoe het polaroid-effect eruit gaat zien. Veel andere apps doen dit pas achteraf. Je kunt de intensiteit van het effect ook aanpassen tijdens het schieten.

RTRO was al beschikbaar, maar met deze update kunnen abonnees van RTRO+ de zogeheten Instant Film functie gebruiken. De app bevat verder allerlei andere vintage functies en is zeker het proberen waard.

Clicker for YouTube

We kennen al een boel ‘Clicker’ apps, maar nu is er ook een voor YouTube. Hiermee kun je filmpjes bekijken vanuit de menubalk of het dock van je Mac. Wanneer je een filmpje kijkt kun je beeld-in-beeld op je Mac gebruiken zodat je verder kan met andere taken terwijl de video in de hoek afspeelt. Clicker for YouTube is ontworpen voor Mac en draagt ook de Mac huisstijl. De app heeft ook een ingebouwde ad-blocker.

Je kunt Clicker for YouTube gratis proberen of kopen voor ca. €7.

Bekijk ook Picture in Picture (beeld in beeld) gebruiken op de Mac: YouTube, Vimeo en meer Op de Mac is het mogelijk om video's te bekijken via de Picture in Picture-stand. Hierdoor speel je een video af in de hoek van je scherm. Je kan ook YouTube Picture in Picture op de Mac afspelen. Maar hoe gebruik je dit en waar werkt het nog meer? Je leest het hier!

Sports Speedometer

Sports Speedometer is een app voor je Apple Watch om snelle sporten mee te meten. Speel je golf, tennis, honkbal, cricket, hockey of een andere sport waar je een bal moet slaan? Dan meet de app de snelheid van de bal door te kijken naar je slag. Je ziet hoeveel meter de bal per seconde aflegt en wat je persoonlijke record is. In de bijbehorende app voor je iPhone en iPad kun je makkelijker bekijken wat je geschiedenis is en of je vooruitgang boekt.