De leukste apps van week 49-2020 in App Gemist

iCulture App van de Week: Ejectify

Gebruik je externe schijven met je MacBook ? Dan heb je vast en zeker ooit de melding gekregen dat je de schijf niet juist hebt verwijderd. Dat gebeurt wanneer je een schijf niet handmatig uitwerpt via Finder of je bureaublad. Die melding krijg je ook als je Mac in slaap valt terwijl je schijven via een externe monitor zijn gekoppeld. Daarvoor is Ejectify in het leven geroepen.

Met Ejectify worden de door jou gekozen schijven automatisch ontkoppeld zodra je Mac in sluimerstand staat. Zo blijven je schijven in tact en krijg je geen vervelende meldingen meer. Wanneer je je Mac weer gebruikt worden de schijven automatisch weer gekoppeld. Je kunt zelf kiezen welke schijven wel en niet meedoen. Ejectify is ontwikkeld door de Nederlander Niels Mouthaan (@nielsmouthaan).

Wil je het project steunen? Dat kan voor $3 op de website van de ontwikkelaar.