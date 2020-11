De leukste apps van week 46-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Darkroom voor Mac De bekende en populaire fotobewerker Darkroom, die onder andere gemaakt is door de Nederlander Jasper Hauser, maakt de overstap naar de Mac. De app is een universele app voor macOS Big Sur geworden, dus je kan meteen aan de slag zodra je je Mac geüpdatet hebt. Met de app kun je eenvoudig je foto’s bewerken, bijsnijden, opleuken en nog veel meer. Heb je ook op je iPhone en iPad Darkroom+, dan kan je dit zonder extra kosten ook op de Mac gebruiken. Met Darkroom+ kun je niet alleen foto’s bewerken, maar ook video’s. Andere hoogtepunten zijn het maken van eigen filters, de scherpte van portretten aanpassen en het niet handmatig hoeven importeren van foto’s. De app werkt samen met je eigen fotobibliotheek. Op de Mac is bovendien ondersteuning voor de Touch Bar toegevoegd en is de app verbeterd voor bediening met muis en trackpad.

AirBuddy 2

AirBuddy is een populaire Mac-app waarmee je je AirPods net zo makkelijk kan koppelen als met je iPhone en iPad. De nieuwe versie AirBuddy 2 maakt het verbinden nog makkelijker. De app heeft een mooie vormgeving die doet denken aan de interface op iOS. Je bekijkt de status van je AirPods (Pro) of geschikte Beats zodra je in de buurt bent van je Mac, ook rechtstreeks vanuit de statusbalk. Met de AirPods Pro wissel je snel van luistermodus.

Bekijk ook AirBuddy 2: nog makkelijker je AirPods verbinden met de Mac AirBuddy is een handige app om je AirPods te verbinden met de Mac. Versie 2 is nu verkrijgbaar in pre-order. De app komt op 11 november officieel uit en bevat diverse verbeteringen - maar is ook twee keer zo duur geworden.

AirBuddy 2 is beschikbaar via de website van de maker.

Jumbo Foodcoach

Deze app van de bekende supermarktketen wil sportieve gebruikers voorzien van een geschikte maaltijd. De app werkte voorheen alleen voor wielrenners, maar is nu ook geschikt voor hardlopers. Binnenkort worden hockeyers, voetballers en fitnessers er ook nog aan toegevoegd. Met de app kun je een voedingsplan opstellen. Je kan kiezen uit 600 recepten en maakt direct met de app een boodschappenlijstje.

BestPhotos

BestPhotos is een handige app waarmee je je fotobibliotheek kunt opruimen. De app herkent dubbele foto’s en helpt je die snel opruimen. Deze week is er een grote nieuwe versie verschenen. BestPhotos 3 heeft een nieuwe agendaweergave, waarbij je je foto’s in een kalender kan bekijken. Je bladert zo door dagen, weken of maanden. Behalve het opschonen van je bibliotheek, komt de app ook van pas als er bijvoorbeeld belangrijke gegevens bij een foto ontbreken. Je kan bijvoorbeeld een locatie aan een foto toevoegen en in versie 3 kan je dat ook makkelijk kopiëren en plakken naar meerdere foto’s. Ook is er een nieuwe weergave om foto’s te vergelijken voor de beste versie en kun je eenvoudig foto’s importeren vanaf een SD-kaart, camera of externe schijf.