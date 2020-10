De leukste apps van week 43-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Halide Mark II Deze week verscheen een grote update voor één van de populairste camera-apps voor de iPhone Halide Mark II is de opvolger van de eerste Halide-app, die mede gemaakt is door de Nederlander Sebastiaan de With. De nieuwste versie heeft een compleet nieuw design en talloze nieuwe functies. Het design is ook geoptimaliseerd voor toestellen met een thuisknop, zodat alles binnen handbereik is. De belangrijkste verbeteringen vinden we in de kwaliteit met RAW-foto’s. Bij RAW-fotografie worden er minder technieken toegepast om de foto’s mooier te maken. Het voordeel is de flexibiliteit met het bewerken van de foto, maar het nadeel is dat zo’n foto er op het eerste gezicht niet altijd mooi uit ziet. Instant RAW en andere nieuwe technieken in Halide Mark II combineren het RAW-formaat met allerlei verbeteringen. Voor deze tweede versie zijn de makers overgestapt naar een nieuw verdienmodel. Kopers van de eerste versie kunnen gratis upgrade en alle functies een jaar lang zonder extra betaling gebruiken. Nieuwe gebruikers kunnen kiezen voor een jaarlijks lidmaatschap, maar je kan ook alles in één keer afkopen. Lees ook ons eerdere artikel over Halide Mark II. Bekijk ook Halide Mark II: vernieuwde camera-app heeft verbeterde RAW-functies Halide, de populaire en geavanceerde camera-app, heeft een grote update gekregen. De vernieuwde app, Halide Mark II, heeft een nieuw design en gaat op een nieuwe manier om met RAW-bestanden.

Reeder 5

Je kent Reeder misschien wel: een bekende en populaire RSS-lezer. De app bestaat al jaren en eens in de zoveel tijd komt er een gloednieuwe versie uit. Dat is nu ook weer het geval, want sinds deze week staat Reeder 5 in de App Store. Nieuw is dat de app een eigen RSS-dienst heeft, maar je kan ook nog gewoon inloggen bij je bestaande dienst zoals Feedly. Er is ook een ingebouwde lees later-functie, die synchroniseert met iCloud. Reeder 5 heeft ook widgets, zodat je snel vanaf het beginscherm nieuwe artikelen kan bekijken.

Launch Center Pro

Launch Center Pro is geen nieuwe app. Sterker nog, hij bestaat al jaren en wordt veel gebruikt. Deze week kwam er wel wat nieuws. Launch Center Pro heeft namelijk een manier gevonden waarmee je de icoontjes van je standaardapps kan aanpassen, zonder dat je daarbij de onhandige en onpraktische methode van de Opdrachten-app voor nodig hebt. Via de Opdrachten-app kun je namelijk ook icoontjes maken voor je standaardapps, maar als je zo’n app opent wordt eerst de Opdrachten-app geopend en pas daarna de daadwerkelijke app. Daar heb je met Launch Center Pro geen last van, al kan het wel een flinke klus zijn om alles in te stellen. In de video is te zien hoe je dat doet.

BTW Pro

Moet je voor je eigen bedrijf of administratie vaak btw-berekeningen doen? BTW Pro kan je daarbij helpen. Deze Nederlandse app voor iPhone en iPad biedt een overzicht van alle percentages en toont zowel de kosten met als zonder btw. De app is gemaakt in SwiftUI en vereist ook geen internetverbinding. Met de donkere modus kun je ook in de nachtelijke uurtjes zonder pijn aan je ogen btw-berekeningen maken. De app ondersteunen zowel Nederlandse als Belgische tarieven.

NextMatch

Voetballiefhebber? Dan is NextMatch misschien wat voor jou. Met deze app zie je wanneer de eerstvolgende wedstrijd van jouw favoriete voetbalclub is. De app biedt een selectie van Europese teams om te volgen, maar in Nederland wordt momenteel alleen nog Ajax ondersteund. Binnenkort worden ook Feyenoord en PSV toegevoegd. De app heeft ook widgets, zodat je vanaf het beginscherm kan zien wanneer er gespeeld gaat worden. De app kost €1,09, maar vinden we voor deze prijs nu nog wel wat beperkt.

Dustin

Schrijver Niels ‘t Hooft en VPRO Medialab hebben samen de app Dustin gemaakt. Dustin is een interactief verhaal dat gaat over als slimme apparaten echt slim worden en emoties krijgen. Het verhaal gaat over de slimme stofzuiger Dustin, die niet helemaal tevreden is met het werk wat hij doet. Het verhaal speelt zich af in een chat interface en in augmented reality. In totaal zijn er vijf hoofdstukken. Het hele verhaal heb je in zo’n 30 minuten uitgespeeld.

Blokker

Kom je geregeld bij de Blokker? De bekende Nederlandse winkelketen heeft nu ook een eigen app. Met de app heb je je digitale klantenkaart altijd op zak en je krijgt ook speciale aanbiedingen. Je doet ook mee met het spaarprogramma, want voor iedere aankoop die je doet ontvang je punten. Bovendien verzamelt de app al jouw digitale kassabonnen, wat vooral handig is als je iets wil ruilen of als er iets defect is.

Bioschock 2 Remastered

Bioshock is een bekende first-person shooter serie met een griezelig sausje. Het tweede deel is nu in herziende versie beschikbaar voor de Mac. Het is aan jou om terug te keren naar Rapture en Eleanor te redden. Deze versie heeft nieuwe hoge resolutie texturen en modellen. De game is geoptimaliseerd voor Macs en het advies is om een Mac uit 2013 of nieuwer te gebruiken. In de trailer zie je hoe het er in de game aan toe gaat.

ClipDrop

ClipDrop is een nieuwe app die gebruikmaakt van augmented reality. Met de app scan je een voorwerp om je heen, waarna het als het ware gekopieerd wordt naar je eigen computerscherm. Je kan op die manier bijvoorbeeld een 3D-object in je document plaatsen. ClipDrop heeft ook een extensie voor Photoshop op de desktop, zodat je voorwerpen uit de echte wereld kan digitaliseren. In een tweet laat de maker zien hoe dit in zijn werk gaat.