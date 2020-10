De leukste apps van week 41-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Magnets Widgets zijn een eenzame bezigheid, als je ze alleen zelf kunt zien. Magnets lost dit op, met een widget die je door meerdere mensen kunt laten beheren. Zo kan iedereen dezelfde foto te zien krijgen. Je kunt Magnets gebruiken als een soort koelkastmagneet, om anderen er aan te herinneren welke boodschappen er nog gehaald moeten worden. Maar je kunt het ook gewoon gebruiken om anderen te laten zien welk Apple Watch -bandje jij vandaag draagt, of in welke stemming je bent. Vakantiefoto’s uit vervlogen tijden of een lief berichtje delen kan natuurlijk ook. Magnets biedt dus widgets waarmee je kunt samenwerken. Je maakt een widget, voegt een foto toe en deelt deze met één of meer gezinsleden of vrienden. Je kunt anderen uitnodigen via je favoriete berichtenapp. Iedereen bepaalt zelf of hij het formaat Small, Medium of Large instelt. De app is gratis te installeren en werkt zowel op de iPhone als op de iPad. Voor dringende boodschappen kun je misschien beter een normaal tekstbericht sturen, want je krijgt geen melding als er weer een nieuw plaatje is ingesteld en het wisselen kan bij de anderen ook wel even duren.

Scribblet

Met Scribblet maak je getekende widgets, in drie formaten. Je kunt tekenen met de Apple Pencil of met je vingers, waarbij je de standaard tekentools van iOS en iPadOS tot je beschikking hebt. Maar voordat je kunt beginnen moet je aangeven of je een Small, Medium of Large widget wilt hebben. Scribblet komt vooral op de iPad goed uit de verf, vanwege het tekenen met de Apple Pencil. Maar op de iPhone is het ook wel weer handig, omdat je ze overal op je beginscherm kunt zetten. Zo kun je de kleine schetsjes en tekeningen elke dag bekijken.

Wil je ook achtergronden gebruiken, zoals de regenboogkleuren op het screenshot dan betaal je €2,29 voor een in-app aankoop. Maar je kunt je canvas natuurlijk ook eerst zelf inkleuren en vervolgens iets er overheen tekenen. De Amerikaanse ontwikkelaar Becky Hansmeyer legt in een blogposting uit hoe de app ontstaan is en wat de gedachte erachter is. Dat is kort samen te vatten: gewoon voor de lol. Noodzakelijk is het niet, maar wel leuk.

Timery

Ben je meer van de serieuze widgets, dan hebben we ook iets voor je. Timery heeft zoveel nieuwe widgets toegevoegd, dat je eigenlijk de app niet meer nodig hebt. Er zijn nu zelfs widgets om bij te houden hoeveel tijd je bezig bent met de tijdregistratie zelf. Heel wat mensen gebruiken Timery om bij te houden waar ze tijd mee kwijt zijn. Het maakt gebruik van Toggl, maar biedt veel meer. Zeker nu de nieuwe widgets van iOS 14 beschikbaar zijn en je allerlei data als een dashboard op je scherm kunt tonen.

Zo krijg je een overzicht van al je opgeslagen timers en kun je gemakkelijk een nieuwe sessie starten. Uiteraard kun je kiezen uit Small, Medium en Large. Je kunt ook een widget gebruiken die laat zien waar je momenteel mee bezig bent of je krijgt activiteiten te zien waar je meer dan een dag of week mee bezig bent. Alles kun je aanpassen aan je eigen wensen. Maar dat is niet alles: de app heeft ook voor de widget-haters nog een berg aan extra functies gekregen.

OptiLingo

OptiLingo is een nieuwe app waarmee je op een andere manier een vreemde taal leert. De app wil iets doen aan de verouderde methoden die niet effectief zijn en waarbij je alleen maar aan het leren bent. Terwijl je eigenlijk actief met de taal bezig zou moeten zijn. Woordjes stampen is er dan ook niet bij. De nadruk ligt op bruikbare zinnen en woorden die vaak voorkomen en die je regelmatig opnieuw voorgeschoteld krijgt. Je leert zinnetjes die gemakkelijk te onthouden zijn en die de 1.000 meest gangbare woorden in een taal bevatten. Daarmee heb je zo’n 80 procent van de gesproken taal afgedekt. Er zitten 100 lessen in, meer dan 1.500 zinnen waarvan je er 1.000 moet leren om te kunnen spreken. Verder heb je keuze uit 20 talen en vind je meer dan 30 uur audio in de app. De voortgang wordt automatisch gesynchroniseerd tussen je apparaten.

Retro Widget

Verlang je terug naar de dagen van de Nokia 3310, dan is deze widget echt iets voor jou. Deze populaire telefoon had het spelletje Snake en had een batterijduur die nooit leek te eindigen. Voor een paar euro download je nu deze widget, waarmee je weer helemaal in een nostalgische stemming komt. Zo kun je de sterkte van je mobiele signaal, de naam van de provider, batterijniveau en klok in Nokia-stijl bekijken.

Cheqi

Cheqi is een nieuwe app die het anders aanpakt dan de gebruikelijke betaalverzoeken-apps. In plaats van geld vragen kun je met Cheqi kleine geldbedragen aan iemand geven. Dit werkt via WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok of e-mail. Je kiest het bedrag dat je wilt geven en maakt het over via iDeal. Vervolgens verstuur je een Cheqi-berichtje via WhatsApp of een ander kanaal. De ontvanger haalt de Cheqi op en ontvangt het bedrijf op zijn rekening.

Cheqi is bijvoorbeeld bedoeld om een voorgeschoten bedrag terug te betalen, zonder dat je op een betaalverzoek hoeft te wachten. Je kunt het ook gebruiken om iemand geld cadeau te geven, bijvoorbeeld voor een verjaardag. Kortom, allerlei situaties waarin je wilt betalen of geld geven, maar het bankrekeningnummer niet weet. De app is gratis te gebruiken en je hoeft geen account aan te maken.

We Love Lights

We Love Lights is een Mac-app voor mensen met Philips Hue-lampen. De app bestaat al een tijdje, maar werkt nu ook met meerdere Bridges. Ideaal dus voor mensen die een flinke collectie lampen hebben. Met de app bedien je je Hue-lampen via de menubalk van de Mac. Na het koppelen met de Bridge zie je een alfabetische lijst van kamers en zones, waarbij je elke lamp afzonderlijk kunt aansturen. Ook kun je scenes activeren en bijvoorbeeld alles in een kamer dimmen. Versie 2.2 biedt diverse nieuwe functies, zoals handmatig toevoegen van een extra Hue Bridge via het IP-adres.

Fullifier

Fullifier is een nieuwe app van Arno Appenzeller, die eerder de app Glimpse 2 maakte. Tijdens het browsen in Safari op iOS merkte Arno dat steeds meer websites een eigen videospeler gebruiken in fullscreen mode. Dit maakt het lastiger om door de video te bladeren en soms missen bepaalde functies, zoals voor- en achteruit springen. Fullifier is een mini-app die actie-extensies toevoegt aan Safari, waardoor je de native videospeler van iOS kunt gebruiken. Daarmee wordt scrubben een stuk makkelijker. De app is gratis en werkt met donaties.

Album Player

Album Player is een gratis app van de Nederlandse ontwikkelaar Jan Verboom. Hiermee kun je op een eenvoudige manier door je muziekcollectie bladeren en je (favoriete) albums afspelen. Je kunt een afspeellijst van albums maken door ze te selecteren op basis van genre, genre én artiest, genre én componist of iets uit je favorietenlijst. Je kunt afspelen en vervolgens bladeren, pauzeren, naar het volgende nummer gaan en meer. De app toont de volledige albumtitels, artiestennamen en songtitels. De app is gratis en er zitten geen in-app aankopen of reclames in. Je kunt gebruik maken van je eigen muziekbibliotheek op de iPhone of iPad, de Muziek-app op de Mac of iTunes in Windows, of allerlei muzieknummers van Apple Music als je daar abonnee van bent en gebruik maakt van de iCloud-muziekbibliotheek.