De leukste apps van week 42-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Hidgets Apple heeft voor een groot aantal standaardapps widgets gemaakt, zodat je snel informatie van die app kan bekijken op het beginscherm. Eén van de apps die dat niet heeft, is de Gezondheid-app . De nieuwe app Hidgets lost dit op. Je kan in de app uit maar liefst zeven categorieën kiezen om er een widget van te maken. Denk aan het aantal uren dat je geslapen hebt, je gewicht of je hartslag. De informatie is rechtstreeks afkomstig uit de Gezondheid-app . Gebruik je een andere slaapapp die de informatie doorstuurt naar de Gezondheid-app? Dan vind je die info via de Hidgets-widget weer op je beginscherm. Hidgets is gemaakt door een Portugese ontwikkelaar en is een eenmalige aankoop. Al je gegevens blijven binnen de app. Hou er wel rekening mee dat je dus iOS 14 nodig hebt om de app te kunnen gebruiken.

YouTube Music op Apple Watch

Ben je YouTube Music-abonnee? Deze streamingdienst van Google heeft nu ook een app op de Apple Watch. Met de app om je pols kun je door je muziekbibliotheek bladeren en nummers starten op je iPhone. Het is daarmee een soort afstandsbediening voor de muziek op je iPhone. Er is ook een complicatie voor op je wijzerplaat, zodat je de app snel kan openen. Het is niet mogelijk om muziek op de Apple Watch op te slaan, bijvoorbeeld voor tijdens het sporten. Om de app te gebruiken heb je wel YouTube Premium of YouTube Premium Music nodig.

Everlog

Op zoek naar een eenvoudige dagboek-app? Everlog is een hele simpele app waarin je je gebeurtenissen van de dag in vast kan leggen. In een paar tikken kun je je verhaal kwijt en er zijn ook widgets voor iOS 14. Je kan in de app meerdere dagboeken bijhouden en deze ook beveiligen met een toegangscode. Er is ook ondersteuning voor Face ID en Touch ID, maar dan heb je wel de premiumdienst nodig.

Tempo 3

Tempo is een app voor hardlopers die al even bestaat, maar deze week is versie 3.0 uitgekomen. De app heeft een geheel nieuw design gekregen met een nieuw lettertype, nieuwe kleuren en indeling. De app is ook meteen grondig aangepast voor iOS 14 en watchOS 7. Er is ondersteuning voor widgets, waarmee je vanaf je beginscherm kan zien wat je allemaal afgelopen week gelopen hebt. Voor watchOS 7 is er ondersteuning voor meerdere soorten complicaties. Je kan dus met de app een hele hardloopwijzerplaat instellen. De app bevat nog meer handige verbeteringen voor hardlopers, dus de moeite waard om eens te proberen.