Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van september 2020

Al aan het begin van de maand bracht T-Mobile een compleet vernieuwde TV Anywhere-app uit. Met de app kijk je live tv op je iPhone iPad of Apple TV . Je vindt in de app nu het complete aanbod aan zenders en vooral op de Apple TV is de nieuwe versie een enorme stap in de goede richting. De vorige versie was nogal beperkt en werd na de eerste release eigenlijk nauwelijks nog bijgewerkt. Het hele design is in de nieuwste versie helemaal op de schop gegaan. Je kan je eigen zenderlijst samenstellen en ook meerdere profielen gebruiken.

Het zappen gaat ook makkelijk, want er is een instelling waardoor je alleen maar over de touchpad van de Apple TV hoeft te vegen. Volgens T-Mobile kan de app je tv-kastje vervangen. Het is daardoor ook ideaal voor bijvoorbeeld in de slaapkamer. In onze uitgebreide bespreking van T-Mobile’s TV Anywhere-app voor de Apple TV lees je er meer over.