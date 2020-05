De leukste apps van week 20-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Oh Bother Als je met veel mensen in huis woont en door het coronavirus veel thuis moet werken, kan het zomaar gebeuren dat je op de meest onhandige momenten gestoord wordt. Je zit bijvoorbeeld net in een videovergadering of voert een belangrijk telefoongesprek, terwijl je huisgenoot of je partner vraagt waar je de afstandsbediening van de Apple TV gelaten hebt. Voor dit soort gevallen komt de app Oh Bother van pas. Met een paar tikken geef je aan dat je even niet beschikbaar en druk aan het werk bent. Je kan ook laten weten wat je aan het doen bent, bijvoorbeeld middenin een videovergadering, zodat anderen weten dat ze wat stiller moeten zijn en niet het huis moeten gaan stofzuigen. Je kan ook makkelijk de status van je huisgenoten zien die de app ook gebruiken. Je stelt een timer in en krijgt een notificatie. Zo weet je altijd dat je iemand op een goed moment kan lastigvallen.

Meeter

Met de Mac-app Meeter mis je nooit meer een videogesprek. De app vind je in de menubalk en laat je snel deelnemen aan allerlei videogesprekken van Zoom, Google Meet, Jitsi, Microsoft Teams en nog veel meer. De app verbindt met je agenda en geeft je snel toegang tot je geplande videogesprekken. Je geeft de app toegang tot de Agenda-app voor de Mac en je bent klaar om te bellen. Daarnaast is er een optie om contacten toe te voegen, zodat je ze direct vanuit de app kan bellen.

Directive

Sommige klusjes in huis moet je eens in de zoveel tijd doen. Om je hieraan te helpen herinneren kan je natuurlijk de standaard Herinneringen-app gebruiken, maar de nieuwe app Directive is hier speciaal voor ontworpen. De app is universeel voor iPhone, iPad en Mac en laat je in een handomdraai terugkerende taken instellen. Je kan je zelf ook helpen herinneren om onderhoud uit te voeren in en rondom je huis, waardoor je nog geld kan besparen ook.

PopNotes

Ken je de oude Plaknotities van het OS X Dashboard nog? PopNotes lijkt daar een beetje op. Deze compacte notities-app vind je in de menubalk op je Mac en heeft ook die herkenbare gele achtergrond. Maar je kan ook allerlei categorieën met verschillende kleuren maken, om je notities sneller te herkennen. De notities synchroniseren via iCloud en heeft nog allerlei andere extra opties zoals het importeren van bestaande notities.

Clicker 2 for Netflix

We hebben op iCulture al eens geschreven over Clicker for Netflix. De Mac-app laat je op een handige manier Netflix kijken, met ondersteuning voor de Touch Bar en meer. Versie 2.0 is volledig geschreven in Swift, Apple’s eigen programmeertaal. Daarmee zouden de prestaties van de app flink verbeterd moeten zijn. De app neemt bijvoorbeeld minder ruimte in beslag en verbruikt minder geheugen en CPU. Ook kun je afspelen en pauzeren via de knoppen op het toetsenbord of zodra je je AirPods uit doet.

Bekijk ook Clicker is een nieuwe Netflix-app voor de Mac Netflix kijken op de Mac kan vanaf nu ook met Clicker, een nieuwe app waarmee je Touch Bar-bediening hebt en allerlei zaken kunt aanpassen.

De app is beschikbaar via de website van de ontwikkelaar.

WeWise

WeWise is een app van de Internet School. Met de Nederlandse WeWise-app kunnen leerlingen, studenten en cursisten contact leggen met deskundigen binnen en buiten de school. De app is sinds deze week te downloaden en beschikbaar voor de eerste 50 belangstellende documenten en hun leerlingen. Je neemt met de app contact op met deskundigen uit verschillende vakgebieden. Nu kan dat alleen nog via chat, maar binnenkort ook per video.

Pet Names

Heb je net een nieuw huisdier of ben je van plan om deze in huis te halen, maar heb je nog geen naam voor het nieuwe gezinslid? De app Pet Names helpt daarbij. De app bestaat al heel wat jaar, maar is deze week helemaal vernieuwd. Het vernieuwde systeem met naamsuggesties is nu gebaseerd op Kinder van dezelfde ontwikkelaar, waarin kindernamen voorgesteld worden. De app geeft naamsuggesties en door naar links of rechts te vegen, worden je likes automatisch bewaard. Een beetje zoals Tinder dus. Je kan filteren op beginletter of lengte van de naam. De app is gratis, maar via in-app aankopen kun je extra sets met namen uit verschillende landen kopen.

Y The Wait

Deze app biedt je de optie om vanaf je iPhone eten te bestellen bij deelnemende restaurants. Restaurants kunnen tot 1 juli 2020 gratis gebruikmaken van de dienst. De app is te gebruiken voor in restaurants zelf. Restaurants hoeven daardoor geen menukaarten door te geven, want alles kan vanaf de app bekeken en besteld worden. Ook het reserveren van een tafel is via de app mogelijk. Daarnaast kun je met de app ook afhalen, afrekenen en zelfs goede doelen steunen.