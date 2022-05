De leukste apps van week 19-2022 in App Gemist

iCulture App van de Week: Check je biljet

Bang dat je vals briefgeld in handen hebt gekregen? In 2021 werden meer dan 26 duizend valse biljetten geregistreerd. Met deze nieuwe app van De Nederlandsche Bank (DNB) kun je je biljet scannen. De app vertelt je of je met een echt of vals exemplaar te maken hebt. Check je biljet maakt gebruik van je camera en een getraind algoritme om de conclusie te trekken. Het werkt het beste als je biljet niet gekreukeld of gescheurd is.

Het gebruik is simpel: leg het biljet plat op een vlakke ondergrond, open de app en richt de camera op het biljet. Houd je telefoon zo stil mogelijk om de app zijn werk goed te kunnen laten doen. Is alles OK, dan krijg je hier een melding van. Wordt het biljet niet als echt herkend, dan betekent dat volgens DNB nog niet meteen dat het biljet ook echt vals is. De ervaringen met deze app zijn dan ook wisselend. Controleer hem daarom extra goed met de bekende methodes.