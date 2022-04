De leukste apps van week 16-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Momently In de Foto’s-app van Apple kun je terugblikken bekijken om speciale momenten opnieuw te beleven. Ook kun je een fotobijschrift toevoegen. Toch geeft dat brengt altijd dezelfde emoties teweeg als wat je zou willen. De Nederlandse Momently-app wil dat probleem oplossen. In deze app kun je ook allerlei bijzondere gebeurtenissen vastleggen met foto’s, bijschriften, locaties en personen. In een verzameling kun je al je activiteiten op een trip bij elkaar zien. Iets waar de Foto’s-app van Apple tekort komt is profielen. In Momently kun je een profiel maken voor iemand en zo bekijken wat je allemaal met deze persoon hebt meegemaakt. De app ziet er strak uit en bevat de juiste functies om het in ieder geval eens een goede kans te geven. Het kost eenmalig een paar euro en bevat verder geen reclame of in-app aankopen. Je gegevens worden niet verzameld.

Heart Hive

Voor wie het interessant vindt om statistieken over de gezondheid van het lichaam bij te houden, is Heart Hive een interessante app. Heb je allerlei informatie over je activiteit en conditie in Apple’s Gezondheid-app gezet, bijvoorbeeld omdat je een Apple Watch draagt? Dan kun je dit allemaal in Heart Hive importeren. De truc van deze app is om deze gegevens te vergelijken met andere gebruikers van de app. Dat gaat anoniem. Je kunt zo zien of jij een hogere of lagere rusthartslag hebt dan anderen van jouw leeftijd en of jij echt sneller loopt dan de meesten.

MindNode

MindNode is een goede app om je mindmaps mee te maken op de iPhone, iPad en Mac. Deze week heeft de app een fijne update gekregen waarmee het eenvoudiger wordt om nieuwe bubbels toe te voegen. Bestaande bubbels worden automatisch de juiste kant op geduwd als je later iets toevoegt. Verder is het design veranderd om een bubbel toe te voegen. Bekijk ook eens onze gids met mindmapping apps.

FlipKit

Houd je ervan om getekende animaties te maken, of lijkt het je leuk om eens te proberen? Met FlipKit doe je dat eenvoudig op je iPhone of iPad. Deze app is geschikt voor flipbooks en je kunt ze met je vinger of met een Apple Pencil tekenen. Je kunt eenvoudig inzoomen, draaien en bewegen over je canvas. Klaar met de animatie? Dan kun je hem exporteren als video of als gif.

Frame.io

Videomakers kunnen met Frame.io gemakkelijk in teams werken en beeldmateriaal bekijken, goedkeuren en voorzien van opmerkingen. Deze dienst is eigendom van Adobe. Er is nu ook een bijbehorende Apple TV app. Je kunt hier niet alleen 10-bit 4K HDR video’s bekijken, maar ook snel goedkeuren. Daarnaast werkt de dienst nu samen met FilMiC Pro, een bekende camera app voor de iPhone.