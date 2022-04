De leukste apps van week 15-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: FIFA+ Fan van voetbal? Dan is de FIFA+ streamingdienst misschien wel wat voor jou. Deze officiële app van de FIFA maakt het mogelijk om meer dan 40 duizend wedstrijden van over de hele wereld gratis te kijken. Je ziet wel reclames, maar betalen hoeft niet. Er komen ook allerlei documentaires op deze dienst, uiteraard allemaal over voetbal. Zo zie je hoe voetbalhelden zijn opgekomen en hoe trainers in allerlei landen hun tactieken bedenken. Naast wedstrijden kijken, kun je ook spellen spelen, toernooien volgen, het nieuws bijhouden en overige informatie bekijken. Ook is er meer dan 2000 uur aan archiefmateriaal, voor als je jouw favoriete doelpunt aller tijden nog eens wil meemaken. De app is beschikbaar voor de iPhone, iPad en Macs met een Apple Silicon-chip.

ManGo

ManGo is een app om bij te houden welke anime’s je kijkt en welke manga’s je leest. Je kunt voor allerlei anime’s en manga’s de beoordeling bekijken en zien waar het over gaat. Ook als je dus niet weet wat je moet kijken of lezen, is ManGo een optie. De app is ontwikkeld door Joost van den Akker (@joost_akker). Het design van deze app is simpel en voelt snel vertrouwd aan. Gebruik je de app op je iPad, dan krijg je een mooie weergave met duidelijke zijbalken. ManGo is gratis, maar voor alle functies moet je een eenmalige aankoop doen.

Volo

Nog een app van Nederlandse bodem! De Volo-app voor Apple Watch is gemaakt voor de kitesurfers onder ons. Het is ontwikkeld door Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) en helpt je met inzicht krijgen in je sessies. Zo zie je hoe snel je ging, hoe vaak je hebt gesprongen en allerlei algemenere informatie over verbrande calorieën en je hartslag. Met de bijbehorende iPhone-app kun je alles in een overzicht bekijken. Volo zorgt automatisch voor een waterslot op je Apple Watch, zodat het water niet allerlei knoppen op het scherm kan indrukken.

Klinkt het interessant? Dan raden we je zeker aan om een kijkje te nemen op de website van de ontwikkelaar. Alle functies worden hier in detail uitgelegd. Spoiler: deze app biedt bijna alles voor kitesurfers. In een toekomstige update kun je ook airtime meten en je scores delen met anderen.

FastBot

Er zijn talloze manieren waarop je je eetgewoontes kunt aanpassen, mocht je daar behoefte aan hebben. Met FastBot houd je in de gaten tussen welke tijden je wil eten. Dit wordt intermittent fasting genoemd. FastBot is eenvoudig om te gebruiken voor dit dieet en toont een overzicht van je gewicht gedurende je dieetperiode. Ook leer je over wat er met je lichaam gebeurt als je dit dieet aanhoudt. Doe je het samen met vrienden? Dan kun je je voortgang delen met de rest. Er is ook een versie voor de Apple Watch waarmee je snel kunt zien hoe lang je nog moet wachten.

PUMP

Rijd je in een elektrische auto en wil je graag wat hulp bij het vinden van snelladers op een langere route? Vooral buiten Nederland kan het lastiger zijn om er een te vinden. Gevorderde eigenaren van elektrische auto’s kennen waarschijnlijk A Better Routeplanner (ABRP) wel, maar PUMP zou je ook eens moeten overwegen. Deze app heeft sinds kort een app voor CarPlay mét ondersteuning voor het CarPlay Dashboard. Je ziet dan dus je navigatie én je muziek/agenda-afspraken.

✨Big news: We've just released EV Navigation with Apple CarPlay.⚡️ pic.twitter.com/5a7afc1G78 — PUMP Charge Planner (@thepumpapp) April 9, 2022

Je kunt PUMP eenvoudig koppelen aan veel elektrische auto’s om je batterijpercentage te laten uitlezen. De mogelijkheden verschillen per auto. PUMP maakt gebruik van Apple Kaarten voor de kaartendata is zeker het proberen waard. Navigatie via CarPlay vereist een betaalde versie.

Pixel Ate Me

Pixel Ate Me is een Nederlandse app voor de Mac om sprite-afbeeldingen te maken voor onder andere games. De app maakt een pixelated-versie van jouw afbeeldingen zodat het meer in een bepaalde stijl kan passen. Daarbij kun je ook de achtergrondkleur aanpassen of transparant houden. Pixel Ate Me zorgt ook voor de juiste afmetingen van je afbeelding zodat je daar geen omkijken meer naar hebt. Je kunt de afbeeldingen in allerlei bestandsformaten exporteren.