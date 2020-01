Met brainstorm- of mindmapping-apps kun je heel gemakkelijk ideeën ordenen op de iPhone of iPad. Ontdek welke apps je het best kunt gebruiken voor mindmaps en je brainstorm-sessie.

Mindmapping op iPhone en iPad

Met mindmapping-apps kun je allerlei ideeën noteren en brainstormen over je plannen. Meestal teken je ze op een stuk papier, maar je kunt ze ook digitaal maken waardoor je ze gemakkelijker kunt delen met anderen. Met de iPad op schoot kun je mindmaps maken, die je bijvoorbeeld met een Apple Pencil kunt tekenen. Alles wat je nodig hebt is een goede brainstorm-app:

De meeste apps om te brainstormen zijn zowel op iOS als op de Mac te krijgen, zodat je makkelijk je mindmaps kunt uitwisselen.

Wat is een mindmap?

Een mindmap is een diagram waarin je blokken met informatie met elkaar verbindt. Je begint met een centraal idee en bouwt dit steeds verder uit met takken en knooppunten (‘nodes’). In zo’n mindmap zie je je ideeën en hun onderlinge relaties en verbanden. Je kunt daarmee in een oogopslag de verbindingen zien die je normaal niet zo snel herkent. Je begint meestal met een centraal onderwerp in het midden van de pagina. Vervolgens maak je sub-onderwerpen of -categorieën. Er zijn knooppunten op hetzelfde niveau of op een lager niveau, zodat je een hiërarchie krijgt. Mindmaps zijn bijvoorbeeld handig voor notities, brainstormen, het oplossen van een lastig probleem, samenvattingen van boeken en projectmanagement.

iCulture adviseert: MindNode

MindNode wordt vaak genoemd als de beste app voor mindmapping, omdat het makkelijk in gebruik is, een mooi design heeft en ook nog beschikt over veel functies, zoals synchroniseren via iCloud en importeren van andere programma’s. De app is erg makkelijk in gebruik, ook als je minder ervaring hebt met het maken van mindmaps.

Bij het opstarten van MindNode kun je al meteen aan de slag. De app neemt je bij de hand en legt uit hoe het werkt. Bij het maken van knooppunten past MindNode automatisch op een slimme manier de layout aan, zodat het er mooi uitziet. Je kunt in mindmaps behalve tekst ook foto’s en hyperlinks opnemen. Verder vinden we de export-opties erg uitgebreid, zodat je het in combinatie met veel andere software kunt gebruiken. Je kunt snel iets vastleggen met de Quick Entry-functie of overschakelen naar de Focus Mode als je geconcentreerd wilt werken. Met thema’s maak je je mindmap uniek.

Je kunt MindNode 6 twee weken gratis proberen. Daarna betaal je een eenmalig bedrag om de pro-functie te gebruiken. Dat is een stuk sympathieker dan elke maand geld vragen.

iThoughts

iThoughts is een andere goede mindmapping-app waarmee je makkelijk je gedachten en ideeën kunt ordenen. Je vindt deze app ook in SetApp op de Mac, dus als je daar abonnee van bent hoef je verder niets te betalen. Je kunt takenlijsten maken, doelen instellen en met kleuren en afbeeldingen je mindmap overzichtelijker maken. Data kun je synchroniseren met iCloud, Dropbox en WebDAV. Ook leuk om te weten: de app is er ook in het Nederlands. Deze app is wat meer bedoeld voor power users, omdat er zoveel functies in zitten.

Er is een aparte app iThoughts2go om onderweg je mindmaps te bekijken. Hiermee kun je geen nieuwe brainstormprojecten starten.

XMind

XMind is een populaire mindmapping-app, die ook in grotere bedrijven wordt gebruikt. Het handige is dat je deze app zowel op de Mac als op Windows, iPhone en iPad kunt gebruiken. Je betaalt zo’n 60 euro per jaar voor gebruik van de premium-functies op alle platformen. Je krijgt dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld foto’s, audio-memo’s en bijlagen toe te voegen. Ook kun je dan het watermerk verwijderen. Voor persoonlijk gebruik kun je het watermerk natuurlijk gewoon laten staan.

Wil je XMind op de Mac gebruiken, dan kun je dat het beste doen via SetApp. De iOS-versie bevat meerdere mindmap-diagrammen, waaronder een basisschema, vissengraat, organisatiestructuur en dergelijke. Ook kun je kiezen uit meerdere thema’s. En het werkt ook samen met de Bestanden-app van iOS. Je kunt mindmaps exporteren naar Google Slides, Microsoft PowerPoint en Keynote.

Voorheen kon je ook gebruik maken van Lighten, een wat simpeler app van dezelfde makers. Maar die bestaat helaas niet meer. XMind bestaat al 13 jaar en krijgt regelmatig updates. Positief vinden we dat je snel kunt beginnen met een sjabloon en vervolgens verschillende tools tot je beschikking hebt.

MindMeister

Net als veel andere apps van dit genre werkt MindMeister met een maandabonnement. Deze app is vooral gericht op samenwerking, bijvoorbeeld in bedrijven of in het klaslokaal. MindMeister is van huis uit een webgebaseerde tool met een handige functie om mensen te laten stemmen op een idee uit je gedeelde mindmap. Ook werkt het samen met Google Docs en kun je je mindmaps omzetten naar projectplannen. De gratis versie ondersteunt drie mindmaps. Heb je meer nodig of wil je met meer mensen samenwerken, dan betaal je meer. Zoek je een mindmap-app voor persoonlijk gebruik, dan zijn MindNode en iThoughts geschikter. Voor samenwerking kun je MindMeister wel goed gebruiken. Je kunt je brainstorm-project exporteren naar PNG of PDF. Met een Pro-abonnement kun je mindmaps exporteren naar MindManager, Freemind, XMind, Microsoft Word en PowerPoint.

Mindly

Als je van een mooi uiterlijk houdt, dan zal Mindly in de smaak vallen. Geeft je de mogelijkheid om gedachten te visualiseren en snel ideeën uit te tekenen. Geschikt voor notities, maar ook voor het maken van een speech. Je kunt notities, icoontjes en thema’s kiezen om je mindmap mooier te maken. Exporteren kan naar PDF, OPML, tekst of plaatje. Naast Engels ook te gebruiken in diverse andere talen.

Dit kan een handige tool zijn om gedachten op een rijtje te zetten. De iCloud-ondersteuning zorgt ervoor dat je mindmaps op alle apparaten beschikbaar zijn. De app is beschikbaar in meerdere talen, zelfs in het Fins en Indonesisch.

SimpleMind

SimpleMind helpt je bij het ordenen van je ideeën. Verzin allerlei ideeën op persoonlijk of zakelijk gebied en met de app maak je er makkelijk een mindmap van. Voeg foto’s, video’s, notities, icoontjes en links toe aan je data. Synchroniseer met Dropbox of Google Drive, sla op als PDF of druk af op de printer.

SimpleMind kan handig zijn voor het in beeld brengen van je gedachten. Ook kun je het gebruiken om nieuwe ideeën te genereren. Met zo’n mindmap kun je je vervolgens beter op je doel richten. Om overzicht te houden orden je je mindmaps in mappen. Met de zoekfunctie vind je snel iets terug. Ook kun je je mindmaps aanpassen aan je smaak. Begin met een template en kies verschillende kleuren en lettertypen om het een aantrekkelijk uiterlijk te geven. Met automatisch nummeren, afvinkvakjes en onderlinge relaties heeft deze tool veel te bieden. Beschikbaar op iPhone, iPad, Mac, Android, en Windows. Je betaalt eenmalig voor de pro-functies. Voor de mobiele versies is dit ca. 10 euro, voor de desktopversie 25 euro. Je krijgt dan de mogelijkheid om afbeeldingen, video en spraakmemo’s toe te voegen.

Meer mindmapping-apps

iMindQ – Mind Mapping (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - een leuke app waarmee je ideeën kunt genereren en ze vervolgens kunt visualiseren. Je kunt je eindresultaat op een aantrekkelijke manier presenteren, bijvoorbeeld door het gebruik van icoontjes. Met de gratis versie kun je alleen voorbeeld brainstorms bekijken. Voor zelf maken moet je upgraden.

, iOS 9.0+) - een leuke app waarmee je ideeën kunt genereren en ze vervolgens kunt visualiseren. Je kunt je eindresultaat op een aantrekkelijke manier presenteren, bijvoorbeeld door het gebruik van icoontjes. Met de gratis versie kun je alleen voorbeeld brainstorms bekijken. Voor zelf maken moet je upgraden. TheBrain Tech (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Beschikbaar in gratis en betaalde versie. Je kunt 30 dagen proberen. Maak complexe mindmaps, koppel er bestanden en documenten aan en meer. Beschikbaar voor Mac, Windows, web, iOS en Android.

KnowledgeBase Builder (€9,99, iPhone/iPad, iOS 11.4+) - Hou je van drukke, technische plaatjes dan zal KnowledgeBase Builder je aanspreken. De website van deze app doet terugdenken aan de tijd van Geocities. Beschikbaar voor Windows, Mac, iOS, Android en online. De apps kosten rond de 10 euro. Het ziet er misschien niet zo fancy uit, maar het kaart brengen van een kennisgebied is erg makkelijk.

iBlueSky (mindmapping) (€10,99, iPhone/iPad, iOS 9.3+) - Een simpele app waarvoor je eenmalig betaalt. Je kunt enorm grote mindmaps maken en importeren via het web in Novamind-, Freemind- en OPML-formaten.

Let op! Onderstaande apps worden niet meer zo vaak bijgewerkt maar bieden misschien toch nét de functies die je zoekt:

Total Recall - Mind Map (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Bevat niet zoveel functies als sommige andere apps, maar is erg effectief. Maakt het erg makkelijk om je gedachten op te schrijven en mooi te presenteren. Keuze uit veel vormen, kleuren en pijlen. De gratis versie biedt drie mindmaps, daarna moet je betalen.

, iOS 9.0+) - Bevat niet zoveel functies als sommige andere apps, maar is erg effectief. Maakt het erg makkelijk om je gedachten op te schrijven en mooi te presenteren. Keuze uit veel vormen, kleuren en pijlen. De gratis versie biedt drie mindmaps, daarna moet je betalen. Connected Mind (mind mapping) (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Verbind ideeën en organiseer informatie op een overzichtelijke manier door met je vingers te tekenen. Je hebt keuze uit heel veel kleuren en vormen, kunt afbeeldingen toevoegen en je kunt kiezen uit 34 lettertypes. Onbeperkte undo en redo. Gratis met in-app aankopen.

, iOS 9.0+) - Verbind ideeën en organiseer informatie op een overzichtelijke manier door met je vingers te tekenen. Je hebt keuze uit heel veel kleuren en vormen, kunt afbeeldingen toevoegen en je kunt kiezen uit 34 lettertypes. Onbeperkte undo en redo. Gratis met in-app aankopen. Fly Mind Free-Clear Mind Map (gratis, iPhone/iPad, iOS 6.0+) - Simpele app waarmee je mindmaps in een heel eigen stijl kunt maken. Bevat meer dan 50 thema’s en negen soorten lijnstijlen voor je mindmaps. Je kunt het resultaat opslaan als plaatje om met je vrienden te delen.

Mindjet Maps for iPad (gratis, iPad, iOS 8.0+) - Mindjet maakt de MindManager-app voor de desktop en de Mindjet Maps-app voor de iPad. MindManager is geschikt voor power users, maar het grote nadeel is dat de desktop-apps wel erg duur zijn. Bovendien heeft niet iedereen de extra functies nodig die erin zitten. De Mac-app loopt qua functionaliteit nogal achter op de Windows-versie en de iPad-app krijgt nogal slechte recensies. Kortom: geen aanrader.

Brainstorm-apps voor de desktop

De hierboven besproken apps hebben vaak ook een tegenhanger op de Mac. Ga je liever op de Mac brainstormen, bekijk dan eens deze mindmapping-apps: