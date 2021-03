Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van maart 2021

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



Eerder afgelopen maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via [email protected] of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: NLZIET NLZIET is een populaire dienst om Nederlandse televisie live én terug te kijken. Deze week hebben alle apps en de website een nieuw ontwerp gekregen. Wij hebben daarom ook een review van NLZIET geschreven. In versie 5 zijn stappen in de goede richting gezet. Zo vinden we de algemene indeling een stuk overzichtelijker en ziet het er ook moderner en rustiger uit. Er zijn nog wel wat verbeterpunten voor NLZIET. De app is bijvoorbeeld niet echt gepersonaliseerd en ook het zappen op de Apple TV versie is minder prettig dan in soortgelijke apps. Dat kan dus beter. Maar als je kijkt naar wat je betaalt en het aanbod, dan denken we dat dit voor veel mensen een traditioneel televisie abonnement kan vervangen. Wil je meer weten en zien welk cijfer wij de app geven? Bekijk onze NLZIET review voor 2021! Bekijk ook Review: NLZIET 5.0 brengt een verbeterde tv-ervaring op je Apple-apparaten NLZIET is vernieuwd en uitgebreid. Alle apps en websites van de tv-dienst zijn op de schop gegaan en er zijn nieuwe zenders bij gekomen. Wij hebben de vernieuwde NLZIET 5.0 getest en delen onze ervaringen in deze review.

Rijden de Treinen

In coronatijd wellicht niet extreem relevant, maar zet ‘m voor de zekerheid maar vast op je telefoon. Met ‘Rijden de Treinen’ zie je, zoals de naam al zegt, of je trein rijdt. Dat kan ook met de NS-app en andere ov-apps, maar de kracht van deze app is de snelheid. Alles is erop gericht om jou meteen na het openen van de app de stand van zaken te laten zien. In de NS-app vereist dat meerdere tikken. Deze app biedt overigens ook extra informatie zoals de drukte en samenstelling.

Narrated

Geef je les of maak je regelmatig uitlegfilmpjes terwijl je je scherm opneemt, dan kan het handig zijn om ook je eigen gezicht in beeld te hebben. Met de standaard opnamefuncties in QuickTime kan dat niet tegelijk, maar met Narrated wel. Deze Nederlandse app zet de webcam van je Mac in één van de hoeken van je schermopname. Het is makkelijk om te kiezen welke camera en microfoon de app opneemt. Ook kan je natuurlijk zelf bepalen welk deel van je scherm wordt opgenomen.

Narrated is te koop op de website van de ontwikkelaar voor €15,99.

Railer

Jaren geleden verkozen wij deze app nog tot één van de beste Belgische apps. Sinds 2013 is er veel veranderd in de app, zo ook deze week. Met Railer kun je veel informatie over het treinnet van het Belgische NMBS bekijken. Zo zie je de samenstelling van een trein, welke delen voorzien zijn van airconditioning, stopcontacten, toiletten en meer. Ook voor mindervaliden kan de app van pas komen.

wave-a-cab (België)

Er is een nieuwe Belgische taxi-app te downloaden. Met wave-a-cab kies je zelf je taxichauffeur. In tegenstelling tot een populaire dienst als Uber werkt wave-a-cab alleen samen met erkende Belgische taxibedrijven. Een ander verschil is dus dat je zelf een chauffeur kiest, terwijl Uber er een kiest voor jou. Wil je dus graag zelf de auto kiezen, dan kan dat. Wel zo handig, al vragen we ons wel af of dit systeem goed is in het kader van discriminatie. Betaling verloopt via de app en op voorhand, daar staan we dan weer wel helemaal achter.

CoffeeCall

Zeker in tijden dat we nog (bijna) allemaal vanuit huis werken kan het fijn zijn om nog wat informeel contact te hebben met je collega’s. Vaak wordt daar simpelweg niet aan gedacht, maar met het Nederlands-Zwitserse initiatief CoffeeCall kan dat misschien wel veranderen. Met deze app is het de bedoeling dat je op een willekeurig moment even een collega kan bellen om samen koffie te drinken en het even niet over werk te hebben. Een koffiepauze kan op een drukke dag echt wonderen doen!

Weeralarm Nederland

Voor de verandering probeert deze weer-app niet alles te bieden wat een weer-app maar kan bieden. Integendeel, Weeralarm Nederland geeft aan een aanvulling te zijn op je favoriete weer-app. Veel van dit soort apps geven namelijk geen of onduidelijke weermeldingen van het KNMI. Wil je landelijke en/of regionale meldingen van het KNMI ontvangen, download dan deze app. Per provincie zie je de weercode en wat er aan de hand is.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!