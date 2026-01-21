Amac opent binnenkort nieuwe kassaloze flagshipstore: ‘Grootste Apple Premium-winkel in Nederland’

Als het om Apple-winkels gaat is het de laatste jaren angstvallig stil in Nederland en België. Er zijn al jaren geen nieuwe Apple Stores meer geopend en het meest recente nieuws ging over verbouwingen in de Apple Stores waarbij niemand het verschil zag. Maar nu is er toch weer wat nieuws te melden als het gaat om Apple-winkels in Nederland. Niet van Apple zelf, maar van Amac, de grootste Apple Premium Reseller van Nederland. In een persbericht laat Amac weten dat het einde van dit eerste kwartaal of aan het begin van het tweede kwartaal een nieuwe vestiging geopend wordt. Dit wordt een heuze flagshipstore.
Amac opent grote nieuwe Apple-winkel in Amsterdam
De nieuwe winkel bevindt zich op de begane grond van het kantoorcomplex The CubeHouse, op de Amsterdamse Zuidas. Met een oppervlakte van ongeveer 300 vierkante meter, is het volgens Amac de grootste Apple Premium Partner-winkel van Nederland. Het is de eerste nieuwe winkel sinds 2018, toen Amac in The Wall in Utrecht een vestiging opende. De nieuwe winkel op de Amsterdamse Zuidas is de tweede winkel in de hoofdstad. Het is gevestigd op de hoek van de Claude Debussylaan en de Parnassusweg, op loopafstand van Amsterdam Zuid-station en een Coolblue-winkel. De andere Amac-winkel in Amsterdam bevindt zich op een half uurtje rijden, vlakbij Amsterdam Centraal Station op de Prins Hendrikkade.
Amac hoopt met deze nieuwe winkel een andere doelgroep aan te spreken. De focus ligt bij de nieuwe winkel op studenten (het ligt op loopafstand van de VU), consumenten en zakelijke gebruikers. Er zal dan ook een extra groot assortiment voor zakelijke klanten zijn. Roelof de Rijk van Amac verwacht dat ook klanten buiten Amsterdam de winkel weten te vinden, vanwege de gunstige ligging langs de A10.
De winkel wordt volgens Amac ingericht volgens het nieuwste winkelconcept van Apple. Apple bepaalt voor een groot deel hoe de winkels als de Amac ingericht worden, omdat zij als erkende Apple-reseller bekend staan. De Apple-producten en bijbehorende accessoires staan hier direct naast de producttafels. Bovendien is er geen traditionele toonbank met kassa meer. Wel komt er een servicetafel voor het innemen van toestellen voor reparaties. iPhones kunnen vaak nog dezelfde dag gerepareerd worden, aldus Amac. Ook worden er trainingen gegeven, vergelijkbaar met de Today-sessies bij de officiële Apple Stores.
Zodra de nieuwe Amac-winkel in Amsterdam open gaat, lees je dat op iCulture. Voor meer info kun je ook onderstaand persbericht lezen. Wil je meer weten over de échte Apple Stores in Nederland? Op onze uitlegpagina lees je er nog veel meer over.
Lees het volledige persbericht
Amac opent flagshipstore in The CubeHouse op de Zuidas
Meer focus op zakelijke klanten in winkel op ‘atypische locatie’
Amsterdam, 21 januari 2026 – Apple-specialist Amac opent later dit jaar een flagshipstore op de Zuidas in Amsterdam. De nieuwe winkel bevindt zich op de begane grond van het duurzame kantoorcomplex The CubeHouse. De vestiging van Amac wordt met een oppervlakte van ongeveer 300 vierkante meter de grootste Apple Premium Partner-winkel in Nederland.
Het is voor het eerst sinds 2018 – toen de winkel in winkelcentrum The Wall in Utrecht werd geopend – dat Amac een compleet nieuwe locatie opent. De afgelopen zeven jaar verhuisde de Apple-specialist wel geregeld bestaande vestigingen naar grotere locaties binnen dezelfde stad. Volgens managing director Roelof de Rijk was het een langgekoesterde wens om een tweede winkel in Amsterdam te starten. “We zijn jaren bezig geweest een geschikte locatie te vinden in de periferie van Amsterdam. De stad kent de grootste iPhone-dichtheid van Nederland en de Zuidas is als bekendste zakendistrict van Nederland een toplocatie voor bedrijven. Het is voor ons een atypische plek om een winkel te openen, omdat onze filialen meestal gevestigd zijn in drukbezochte winkelgebieden. Maar het succes van de winkel in The Wall en het gegeven dat de Zuidas het zakelijk hart van Nederland is, maken dit tot een plek die volgens ons een Amac-winkel verdient. De flagshipstore op de Zuidas zou zomaar onze meest succesvolle winkel kunnen worden.”
Strategische ligging
De nieuwe winkel opent naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2026. “Met deze vestiging spreken we een andere doelgroep aan dan onze winkel aan de Prins Hendrikkade”, aldus De Rijk. “De flagshipstore op de Zuidas is interessant voor zowel studenten, consumenten als de zakelijke klant. Het is gelegen op loopafstand van een van de grootste OV-knooppunten van Nederland, het ligt op de looproute naar de VU, in het zakelijk hart van Nederland en ook nog eens midden in Amsterdam-Zuid. We verwachten bovendien dat ook klanten van buiten Amsterdam ons weten te vinden, vanwege de strategische ligging naast de A10, waar dagelijks meer dan 100.000 voertuigen overheen rijden.”
De flagshipstore is gevestigd in The CubeHouse, op de hoek van Parnassusweg en Claude Debussylaan in Amsterdam-Zuid. Het bijzondere kantoorcomplex is ontwikkeld door G&S& en in eigendom genomen door het ASR Dutch Mobility Office Fund. Het gebouw staat op het laatste onontwikkelde stuk grond binnen het Mahler 4-gebied. G&S& heeft twintig jaar geleden in een consortium ook de eerste steen gelegd van het Mahler-gebied. Naast de flagshipstore van Amac komen in The CubeHouse onder meer het nieuwe hoofdkantoor van de Europese bank BNP Paribas en het hoofdkantoor van en advies- en ingenieursorganisatie Arcadis.
Extra focus op zakelijke klanten
De Amac-winkel op de Zuidas is ontworpen volgens het nieuwste winkelconcept van Apple, waarbij de Apple-producten en bijbehorende accessoires voor iPhone, iPad, MacBook en Apple Watch direct naast de producttafels staan. Daarnaast is er in het Amsterdamse filiaal geen toonbank met kassa meer. Omdat de winkel is gevestigd in het bekendste zakendistrict van Nederland is er een extra groot assortiment voor zakelijke klanten. In de winkel is veel ruimte voor onder meer beschermhoesjes, sleeves en tassen en accessoires voor de werkplek thuis of op kantoor, zoals monitoren, toetsenborden, muizen en headsets.
“Er zijn permanent medewerkers van onze zakelijke tak Amac Pro aanwezig, zodat we de zakelijke klanten al in de winkel optimaal kunnen bedienen”, zegt De Rijk. “Verder is er een servicetafel voor inname van reparaties en een technicus die iPhones vaak nog dezelfde dag kan repareren. Daarnaast vinden er meerdere keren per week trainingen plaats met tips en trics over hoe je Apple-apparaten optimaal kunt gebruiken.”
