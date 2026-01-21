Amac opent binnenkort nieuwe kassaloze flagshipstore: ‘Grootste Apple Premium-winkel in Nederland’

Als het om Apple-winkels gaat is het de laatste jaren angstvallig stil in Nederland en België. Er zijn al jaren geen nieuwe Apple Stores meer geopend en het meest recente nieuws ging over verbouwingen in de Apple Stores waarbij niemand het verschil zag. Maar nu is er toch weer wat nieuws te melden als het gaat om Apple-winkels in Nederland. Niet van Apple zelf, maar van Amac, de grootste Apple Premium Reseller van Nederland. In een persbericht laat Amac weten dat het einde van dit eerste kwartaal of aan het begin van het tweede kwartaal een nieuwe vestiging geopend wordt. Dit wordt een heuze flagshipstore.

Amac opent grote nieuwe Apple-winkel in Amsterdam

De nieuwe winkel bevindt zich op de begane grond van het kantoorcomplex The CubeHouse, op de Amsterdamse Zuidas. Met een oppervlakte van ongeveer 300 vierkante meter, is het volgens Amac de grootste Apple Premium Partner-winkel van Nederland. Het is de eerste nieuwe winkel sinds 2018, toen Amac in The Wall in Utrecht een vestiging opende. De nieuwe winkel op de Amsterdamse Zuidas is de tweede winkel in de hoofdstad. Het is gevestigd op de hoek van de Claude Debussylaan en de Parnassusweg, op loopafstand van Amsterdam Zuid-station en een Coolblue-winkel. De andere Amac-winkel in Amsterdam bevindt zich op een half uurtje rijden, vlakbij Amsterdam Centraal Station op de Prins Hendrikkade.

Amac hoopt met deze nieuwe winkel een andere doelgroep aan te spreken. De focus ligt bij de nieuwe winkel op studenten (het ligt op loopafstand van de VU), consumenten en zakelijke gebruikers. Er zal dan ook een extra groot assortiment voor zakelijke klanten zijn. Roelof de Rijk van Amac verwacht dat ook klanten buiten Amsterdam de winkel weten te vinden, vanwege de gunstige ligging langs de A10.

De winkel wordt volgens Amac ingericht volgens het nieuwste winkelconcept van Apple. Apple bepaalt voor een groot deel hoe de winkels als de Amac ingericht worden, omdat zij als erkende Apple-reseller bekend staan. De Apple-producten en bijbehorende accessoires staan hier direct naast de producttafels. Bovendien is er geen traditionele toonbank met kassa meer. Wel komt er een servicetafel voor het innemen van toestellen voor reparaties. iPhones kunnen vaak nog dezelfde dag gerepareerd worden, aldus Amac. Ook worden er trainingen gegeven, vergelijkbaar met de Today-sessies bij de officiële Apple Stores.

Inrichting Amac Den Bosch geeft een goede indruk van de nieuwe winkel in Amsterdam

Zodra de nieuwe Amac-winkel in Amsterdam open gaat, lees je dat op iCulture. Voor meer info kun je ook onderstaand persbericht lezen. Wil je meer weten over de échte Apple Stores in Nederland? Op onze uitlegpagina lees je er nog veel meer over.

