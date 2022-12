‘iPhone ontploft in Nederlandse handtas’

In de media en op sociale media kwam je in het verleden regelmatig verhalen tegen over ontplofte iPhones. Soms komt het erg dichtbij: in 2009 meldde de Nederlandse iPhone-gebruiker ‘Floppie’ dat zijn iPhone was ontploft op vakantie. De iPhone was opgeborgen in een handtas, die in de schaduw stond. Twee minuten later was er van de iPhone weinig meer over dan een smeulend blokje. Het toestel was gloeiend heet. Een recenter verhaal is dat van de Nederlander Ron Barten uit Brabant, die in 2018 opeens rook uit zijn iPhone zag komen. Hoe kan dat? En in hoeverre is er sprake van een explosie of ontploffing? In dit artikel vertellen we hoe het zit en hoe je kunt merken dat jouw iPhone op springen staat.

Een ‘iPhone-ontploffing’ is vaak geen explosie

Bij een ontploffing denk je al snel aan rondslingerende brokstukken en vuurballen die om je oren vliegen, zoals op de foto’s hieronder. Maar zo spectaculair is het meestal niet. In de meeste gevallen heeft het toestel brandvlekken of is er rookontwikkeling geweest, zonder dat er echt sprake was van een ontploffing. De iPhone kan er na afloop wel flink gehavend uit zien, met zwarte plekken en gesmolten onderdelen.

De kans dat je door een ontploffende iPhone wordt getroffen, is heel erg klein. Dat blijkt wel uit het feit dat er sinds de iPhone in 2007 op de markt kwam maar twee Nederlandse ‘ontploffingszaken’ in het nieuws zijn geweest. Ook wereldwijd hoor je er zelden tot nooit meer over, terwijl er toch meer dan 2 miljard iOS-devices in omloop zijn. Gebeurt het toch, dan krijgt een dergelijke ontploffingszaak veel aandacht in de mainstream kranten. Het levert namelijk mooie foto’s op van half-verkoolde iPhones en bedremmeld kijkende slachtoffers, die de publiciteit zoeken in de hoop dat Apple de iPhone vergoedt.

Begrijp ons niet verkeerd: als een iPhone in je broekzak oververhit raakt kan dat gevaarlijk zijn. Zo’n smeulende iPhone kan brandwonden veroorzaken en je kunt serieus gewond raken. Ook kan een iPhone brand in huis veroorzaken, als het toestel op een plek ligt met brandbaar materiaal zoals hout en olietanks. De kans dat dit gebeurt is echter zeer klein en verhalen in de media zijn vaak iets aangedikt om het extra spannend te maken. Een ‘explosie’ is vaak niet meer dan een rookpluim.

De oorzaak is in de meeste gevallen een probleem met de batterij. Dit is iets waar Apple helaas niet zoveel aan kan doen, behalve de batterijen veiliger ontwerpen en zorgen dat het toestel niet te heet kan worden. Accucellen kunnen na verloop van tijd opbollen of door gebruik van een defecte stekker oververhit raken. Goedgekeurde opladers zoals die met MFi-certificaat zijn beveiligd tegen oververhitting.

Terugroepacties

‘Ontploffing’ komt ook voor bij andere elektrische apparaten. Zo hadden de Senseo-koffiezetapparaten op een gegeven moment last van ‘explosies’. Dit werd veroorzaakt door een defecte boiler, die kon ‘ontploffen’ als het apparaat flink verkalkt was geraakt. Van deze apparaten zijn tientallen miljoenen stuks verkocht en de kans op ontploffen was 3 op 1.000.000. In Nederland is er één incident geweest, waarbij de Senseo in het gezicht van het slachtoffer is ‘ontploft’. Philips riep maar liefst 6 miljoen Senseo-apparaten terug om ze gratis te ontkalken, terwijl het bedrijf ook ontkalkingszakjes naar de gebruikers had kunnen opsturen. Er zullen nog maar weinig mensen zijn die zich dit incident herinneren of die zich nog steeds onveilig voelen als ze hun dagelijkse kopje koffie zetten. Bij Apple blijven dit soort incidenten langer hangen en dat komt misschien dat iedereen wel eens ervaringen heeft gehad met een stroomadapter of toestel dat tijdens het opladen erg heet wordt.

Het cruciale onderdeel hierbij is de batterij. In de meeste gevallen waarbij een smartphone vlam vat of smelt, is de batterij de oorzaak. Onder bepaalde omstandigheden kan élke Lithium-Ion-batterij namelijk ontbranden of smelten, ook als de batterij aan alle richtlijnen voldoet.

Bekijk ook Waarom ontploffen smartphonebatterijen eigenlijk? Batterijen in smartphones ontbranden en ontploffen spontaan, vooral bij de Samsung Note 7, maar incidenteel ook bij iPhones. Hoe komt dit en wat je kun je eraan doen?

Ons advies is om zelf goed op te passen. Hoor je vreemde sissende geluiden uit een apparaat komen of wordt deze erg heet, koppel het dan los en zorg ervoor dat je het apparaat op een veilige plek neerlegt, bijvoorbeeld buiten in de tuin (als het niet regent).

Een terugroepactie zal alleen plaatsvinden als de batterij onjuist is ontworpen of als er sprake is van een fabricagefout. Dit gebeurde bij het Samsung-batterijschandaal in 2016, maar is bij iPhones nog niet voorgekomen.

Moet je je nou zorgen maken over exploderende iPhones? Waarschijnlijk niet, maar je moet wel opletten dat je bij ongebruikelijk gedrag even wat meer afstand neemt, om te voorkomen dat je jezelf bezeert.

De Samsung-zaak

De angst voor exploderende iPhones is toegenomen nadat Samsung in 2016 in het nieuws kwam met batterijproblemen bij de Galaxy Note 7. Dit toestel leidde tot zoveel incidenten dat de luchtvaartinstanties een verbod oplegden. Het was niet langer toegestaan om de Note 7 in een vliegtuig mee te nemen. Samsung loste het probleem op, maar het vliegverbod bleef van kracht. In dit geval waren er twee productieproblemen met de batterij, waardoor er kortsluiting ontstond en de toestellen oververhit raakten. Soms leverde dat brandplekken en brandgevaar op, maar van spectaculaire ontploffingen met rondslingerende brokstukken is nooit sprake geweest. Het heeft er wel toe geleid dat je tegenwoordig geen grote batterijen in je ruimbagage mag meenemen en dat je bij rookontwikkeling meteen het cabinepersoneel moet waarschuwen. De directe aanleiding hiertoe was deze Samsung-zaak.

Waarom ‘ontploffen’ iPhones dan?

Smeulende iPhones en rokende batterijen ontstaan meestal door:

Fabricagefout : Een hardwarefout kan ervoor zorgen dat er kortsluiting ontstaat, waardoor de batterij oververhit raakt. Dit was het geval bij de Samsung Galaxy Note 7.

: Een hardwarefout kan ervoor zorgen dat er kortsluiting ontstaat, waardoor de batterij oververhit raakt. Dit was het geval bij de Samsung Galaxy Note 7. Oververhitting : De iPhone werkt het beste bij temperaturen onder de 45 graden Celsius. Als de iPhone langere tijd boven die temperatuur blijft, kan de interne hardware beschadigd raken. Er verschijnt dan meestal een temperatuurwaarschuwing op het scherm, met het advies om de telefoon te laten afkoelen. Een hoesje dat de warmte niet goed afvoert, kan ervoor zorgen dat je toestel sneller oververhit raakt. De iPhone heeft een interne beveiliging die bijvoorbeeld automatisch ervoor zorgt dat het afspelen van muziek stopt en dat het toestel in vliegtuigmodus gaat.

: De iPhone werkt het beste bij temperaturen onder de 45 graden Celsius. Als de iPhone langere tijd boven die temperatuur blijft, kan de interne hardware beschadigd raken. Er verschijnt dan meestal een temperatuurwaarschuwing op het scherm, met het advies om de telefoon te laten afkoelen. Een hoesje dat de warmte niet goed afvoert, kan ervoor zorgen dat je toestel sneller oververhit raakt. De iPhone heeft een interne beveiliging die bijvoorbeeld automatisch ervoor zorgt dat het afspelen van muziek stopt en dat het toestel in vliegtuigmodus gaat. Te grote druk op de batterij : Als een iPhone wordt gebogen, bijvoorbeeld omdat je erop bent gaan zitten, dan kan de batterij onder druk komen te staan. Daardoor treden sneller problemen op.

: Als een iPhone wordt gebogen, bijvoorbeeld omdat je erop bent gaan zitten, dan kan de batterij onder druk komen te staan. Daardoor treden sneller problemen op. Slechte accessoires: Gebruik je accessoires van slechte kwaliteit dan is de beveiliging tegen oververhitting minder goed geregeld. Je iPhone kan tijdens het laden erg heet worden of de stroomadapter vat vlam en smelt. We hebben op iCulture meermaals geschreven over de verschillen tussen goedgekeurde laders en “>goedkope laders die je iPhone kunnen beschadigen. Er is daadwerkelijk verschil tussen kwalitatief goede en slechte laders. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor laders van slechte kwaliteit. Als je huis is afgebrand omdat je een goedkope lader van AliExpress hebt gebruikt, kun je natuurlijk moeilijk Apple de schuld geven. Vind je de officiële laders van Apple te duur, dan kun je gebruik maken van goedkopere merken met een goede reputatie, bijvoorbeeld die van IKEA, Anker of het Amazon-huismerk uGREEN.

Hieronder zie je dat een officiële iPad-lader (links) veel meer technologie aan boord heeft dan een namaaklader (rechts, meer info):

Hierop moet je letten

Soms treedt een probleem met de batterij direct na aankoop op, zoals het geval was bij Ron Barten. Waarschijnlijk is er dan al bij de productie of assemblage van dat specifieke toestel iets misgegaan. Het wil niet altijd zeggen dat de hele productiebatch er last van heeft. Bij andere mensen treden de problemen pas later op, als de batterij wat ouder wordt of als het toestel onder grote druk heeft gestaan.

Zo weet je of er iets mis is:

Er komt een sissend geluid uit de batterij.

De iPhone wordt erg heet en koelt niet zo snel af.

De iPhone is verbogen, omdat je er bijvoorbeeld op bent gaan zitten.

De batterij is opgezwollen of vertoont een bult. Daardoor kan de behuizing met een kier open gaan staan (dit komt vooral voor bij de Apple Watch, Apple heeft hiervoor een officieel reparatieprogramma).

Heb je last van bovenstaande symptomen, laad je toestel dan niet zomaar op. Laat er eerst naar kijken. Neem contact op met Apple, check of je iPhone-garantie nog geldig is en of je recht hebt op gratis iPhone-reparatie.