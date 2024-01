Bij Oud & Nieuw horen nieuwjaarswensen. Je kunt ze versturen op allerlei manieren, maar WhatsApp is toch wel de meestgebruikte app om met anderen in contact te komen. Hier zijn tips om je nieuwjaarswensen via WhatsApp zo efficiënt en leuk mogelijk te versturen.

Als je een grote familie en vriendenkring hebt, kan het heel wat tijd kosten om even na twaalven de beste wensen te versturen. En je wilt ook niet met je slaperige en/of bezopen kop tot in de kleine uurtjes ermee bezig zijn. We hebben daarom twee tips om het allemaal wat soepeler te laten verlopen, zonder dat jij gestresst raakt.

Nieuwjaarswensen versturen met WhatsApp-verzendlijsten

Het is wel een béétje onpersoonlijk, maar als je een grote groep mensen wilt bereiken met je nieuwjaarsgroet zijn de WhatsApp-verzendlijsten een uitkomst. Hiermee kun je meerdere mensen dezelfde tekst sturen, zonder dat ze dat van elkaar weten. Iedereen uit de lijst krijgt op hetzelfde moment hetzelfde bericht, terwijl jij maar één tekst hoeft te schrijven. Doe er een leuk familiekiekje bij en het ziet er ook nog persoonlijk uit. Als iemand reageert op het bericht, zie jij dat als enige en kun je 1-op-1 terug antwoorden.

Hoe de WhatsApp-verzendlijsten werken hebben we uitgelegd in een aparte tip.

Bekijk ook Verzendlijsten gebruiken in WhatsApp: bericht naar meerdere mensen versturen Wil je meerdere mensen nieuwjaarswensen sturen of uitnodigen voor een feestje? Gebruik dan de WhatsApp verzendlijsten om iedereen snel een individueel berichtje te sturen, zonder dat ze in een grote groep terecht komen. Zo werken de WhatsApp verzendlijsten.

Nieuwjaarswensen met gif, ASCII-art, sticker of andere afbeelding

Als woorden tekort schieten (of als je gewoon écht geen inspiratie meer hebt voor een leuke tekst), is een plaatje altijd een prima oplossing. Maak bijvoorbeeld een mooie wordart-afbeelding via deze site. Deze houdt rekening met de smalle chatballon van WhatsApp. Als je namelijk te grote (ASCII-)afbeeldingen gebruikt zul je merken dat een deel doorschuift naar de volgende regel, waardoor de afbeelding niet meer als zodanig te herkennen is. Het is dan een betere optie om voor een gif of sticker te kiezen. Ook dat is heel gemakkelijk te doen.

Open de chat waarin je de afbeelding wilt versturen. Tik op het stickericoon in het chatvak. Gebruik de loep om een zoekterm in te vullen, bijvoorbeeld ‘2024’. Kies een leuke gif en bewerk deze eventueel door in te korten of een filter toe te passen. Zet er eventueel een passend bijschrift bij. En versturen maar!

Je kunt ook gifs zoeken via het Giphy-toetsenbord, dat je installeert als elk ander alternatief iPhone-toetsenbord. Weet je het echt niet meer, dan kun je natuurlijk ook een gewone sticker of een emoji gebruiken, zoals een champagnefles of twee klinkende glazen.

Nieuwjaarswensen met speciale tekst

Heb je maar een kort tekstje en wil je daar iets bijzonders van maken? WhatsApp geeft je helaas niet zoveel mogelijkheden voor tekstopmaak. Met alleen vetgedrukt, italics en doorgestreept kom je niet ver. Gelukkig zijn er allerlei apps waarmee je mooie en gekke tekstopmaak kunt realiseren.

Een van de vele apps waarmee je groeten en wensen in speciale tekst kunt schrijven.

Voor langere teksten is dit misschien wat irritant, omdat dergelijke fonts vaak wat moeilijker leesbaar zijn. Maar voor een kort tekstje dat nét die ene wens moet uitstralen, kan het best. Probeer eens deze apps:

Fancy & Stylish Text (Gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) – Diverse leuke teksteffecten en fonts. Gratis en zonder in-app aankopen.

Font Keyboard – Best of Fonts (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) – Toegang tot honderden lettertypes. De teksten die je maakt werken in elke app. Zorg wel dat je binnen 3 dagen het abonnement opzegt, want anders kost het je €22,99 per maand.

, iOS 13.0+) – Toegang tot honderden lettertypes. De teksten die je maakt werken in elke app. Zorg wel dat je binnen 3 dagen het abonnement opzegt, want anders kost het je €22,99 per maand. Stylish Text – Fonts Keyboard (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) – Ook geschikt voor het maken van nicknames. De app is gratis te proberen en vereist daarna een abonnement van 2 euro per maand. Dat is nog heel redelijk. Maar opzeggen als je klaar bent met het maken van je tekst kan natuurlijk ook.

Er zijn nog meer manieren om je vrienden te verrassen met een leuke nieuwjaarswens: