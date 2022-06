Neem je iPad mee op vakantie! #adv

Ga je binnenkort op vakantie en twijfel je of het meenemen van een iPad een goed idee is? Hier zijn 5 redenen waarom het handig kan zijn om een iPad in je koffer te stoppen!

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Logitech. Lees onze disclaimer.

Misschien vraag je je af of het wel de moeite is om een iPad mee te nemen naar je vakantieadres. Hij kan immers beschadigd of zoek raken en het betekent extra gewicht in je koffer. Maar met de juiste voorbereiding heb je er juist heel veel gemak van: je hebt een veel groter scherm tot je beschikking en met goede iPad accessoires gebruik je je iPad met plezier op allerlei momenten tijdens je trip. Wij geven je een paar ideeën.

#1 Film kijken op een groter scherm

Je kunt natuurlijk op het scherm van je iPhone naar films en series kijken en als je een iPhone Pro Max-toestel hebt is dat ook zeker geen straf. Maar wil je echt lekker van een film genieten, dan is het grotere scherm van de iPad een genot. Met de juiste hoes zet je het scherm onder een schuine hoek neer, zodat je alles goed kunt zien. In het vliegtuig zet je je iPad op het tafeltje en in de auto heb je speciale houders voor aan de autostoel, zodat de hele achterbank naar één iPad kan kijken. Ook handig op je hotelkamer trouwens, als je door een regenbui gedwongen bent om wat langer binnen te blijven of ’s avonds laat geen zin hebt om nog de deur uit te gaan. De meeste hotelkamers hebben wel een kluisje waar je de iPad in kunt doen als je niet in de kamer bent.



Een iPad is natuurlijk ook perfect om te videobellen – blijf in contact met het thuisfront, waar je ook bent!



Verkrijgbaar voor: iPad Pro 12,9″ (5e generatie)

iPad Pro 11″ (1e, 2e, 3e generatie)

iPad Air (4e en 5e generatie)

iPad (7e, 8e en 9e generatie) Zoek je een hoes die in alle situaties goed van pas komt, neem dan de Combo Touch. Deze is verkrijgbaar voor iPad Pro iPad Air en gewone iPad. Deze Combo Touch heeft een afneembaar toetsenbord en een verstelbare standaard en een trackpad om snel door apps te kunnen navigeren.Verkrijgbaar voor:

#2 Begin een nieuwe hobby

Wordt het een luie vakantie waarbij je vooral aan het strand hangt of in een vakantiehuisje van de natuur geniet? Misschien is het tijd om dan een ontspannende hobby te beginnen, zoals tekenen, kalligraferen of schilderen. Met een goede iPad hoes zet je de iPad onder een licht hellende hoek, zodat je prettig kunt tekenen op het scherm. Er zijn ook speciale iPad tekenpennen waarmee heel secuur details kunt maken. De vakantie is hét moment om eens wat nieuws te proberen!

#3 Plan je route

“Wat gaan we nu weer eens doen?” is een vraag waar je misschien regelmatig tegenaan loopt op vakantie. Of als je op doorreis bent: “Hoe kunnen we het beste rijden.” Alle research voor je volgende etappe kun je het beste op een wat groter scherm doen. op een toetsenbordje kun je je zoekopdrachten sneller intikken en dankzij de multitasking-functies op de iPad is het ook makkelijker om twee apps naast elkaar te gebruiken. Bijvoorbeeld een routeplanner en een app waarin je de tussenstops noteert.

Ben je van plan om veel te gaan typen én je iPad voor veel andere toepassingen te gebruiken, dan is de Slim Folio Pro de beste hoes. Hierop kun je typen als op een laptop. Er zijn drie verschillende gebruiksmodi, zodat je altijd op het juiste niveau werkt. Verkrijgbaar voor: 11-inch iPad Pro

12,9-inch iPad Pro

#4 Foto’s uitladen

Gebruik je een aparte camera? Dan wil je aan het eind van de dag misschien alvast je foto’s uitzoeken. Dankzij iCloud Fotobibliotheek heb je op je iPad meteen alle foto’s beschikbaar die met je iPhone zijn gemaakt. En met een kabeltje of via WiFi kun je de foto’s die je met je fysieke camera gemaakt hebt overzetten naar je iPad, zodat je ze op een wat groter scherm kunt beoordelen. Bovendien kun je met de hele familie naar de foto’s kijken en op details inzoomen.

#5 Hou een dagboek bij

Je wilt later ook nog nagenieten van de leuke momenten. Door een dagboek bij te houden kun je elke dag een reisverslag maken en misschien wel online plaatsen zodat familie en vrienden ook weten welke avonturen je hebt meegemaakt. Dat kan op je iPhone, maar met een iPad is dat dankzij het grotere scherm een stuk eenvoudiger. En misschien is deze vakantie wel hét moment om dat boek te schrijven wat je al zo lang van plan was.

Ben je echt een avondmens en ben je van plan om vooral ’s avonds laat nog wat te doen met je iPad, dan heb je de Folio Touch nodig. Dit is een toetsenbordcase met verlichte toetsen en een trackpad, verkrijgbaar voor verschillende iPad-modellen. Let op dat je die met de gewenste toetsenbordindeling te pakken hebt! Verkrijgbaar voor: iPad 7e generatie en nieuwer

iPad Air 4e en 5e

11-inch iPad Pro (alle modellen)

Zorg voor nog betere bescherming!

ierboven hebben we al drie verschillende Logitech-hoezen besproken voor het geval je je iPad onder normale omstandigheden gaat gebruiken. Maar je kunt nog een stap verder gaan. Om te zorgen dat er echt niets met je iPad kan gebeuren, gebruik je deze hoezen:

Logitech Rugged Combo 3 Touch

Geschikt voor: iPad 7e, 8e en 9e generatie

Deze dunne toetsenbordcase heeft een geïntegreerde trackpad en heeft afgedichte toetsen die niet los te wrikken zijn. De case voldoet aan de militaire normen voor valbestendigheid. Geschikt voor het onderwijs, maar óók ideaal voor op vakantie. Meer info.

Logitech Rugged Folio

Geschikt voor: Geschikt voor: iPad 7e, 8e en 9e generatie

Typen alsof je een laptop hebt op deze toetsenbordhoes voor je iPad. Deze alles-in-een hoes is makkelijk mee te nemen en beschermt je iPad tegen vallen, krassen en gemorste drankjes. Je bekijkt je iPad bovendien onder een optimale kijkhoek. Meer info.

Heb je een iPad Air of iPad Pro? Kijk dan eens naar de Combo Touch of de Folio Touch. En om te tekenen is er de Logitech Crayon.