Bedrijven besteden vaak veel aandacht aan de klanttevredenheid en een goede klantervaring. Dat is nuttig, maar tevredenheid van medewerkers is evengoed belangrijk. Als medewerkers prettig kunnen werken met technologie waar ze op kunnen vertrouwen, zijn de productiever. En dat is uiteindelijk óók goed voor de business.

Je kunt dan niet om de Mac heen, want daarmee kun je als bedrijf op twee fronten scoren. Een Mac is prettig in gebruik én is op de langere termijn vaak voordeliger. Dat komt omdat je minder te maken hebt met support, omdat de kosten van software vaak lager zijn en de Mac waardevast is. Dit blijkt uit een onderzoek van Forrester.

De Mac is in initiële aanschaf vaak duurder. Toch is het implementeren van Mac-systemen in het bedrijfsleven vaak veel betaalbaarder dan je denkt. In vergelijking met een pc kan een Mac je in drie jaar tijd ruim 750 euro besparen en voor organisaties die niet meteen in het diepe willen springen zijn er oplossingen zoals leasing.

Met de finance consultants van Centralpoint vind je een passende oplossing: zij kunnen de Total Cost of Ownershop (TCO) voor jouw specifieke situatie berekenen en je helpen bij het realiseren van de besparingen. Centralpoint kan je als Apple Authorized Enterprise Reseller (AAER) ook Apple Financial Services aanbieden. Dit is een financiering die net zo uniek is als je bedrijf!

Centralpoint helpt dagelijks diverse bedrijven op weg om te besparen met het Mac-ecosysteem, met oog voor beveiliging en andere eisen die de organisatie stelt. Ben je benieuwd wat Mac voor jouw organisatie kan betekenen en hoe de besparing voor jou gaat uitpakken? Neem contact op met Centralpoint en je weet het!