Er zijn momenten dat je er zelf even niet uitkomt: het lukt niet om een iPhone-backup terug te zetten, je wifi-netwerk heeft nauwelijks bereik of je Mac loopt steeds vast. In dit soort gevallen kun je de hulp van Nerds inroepen. Dankzij een samenwerking met iCulture krijg je als lezer een mooie korting!

Nerds helpt je verder

Als je problemen hebt met je iPhone of andere Apple-producten kun je natuurlijk bij Apple zelf aankloppen. Maar zij werken volgens vaste procedures en geven je je alleen het antwoord dat door Apple is voorgeschreven. Terwijl je soms het idee hebt, dat er betere oplossingen zijn die nét iets slimmer zijn. En natuurlijk proberen we je in onze vele tips– en uitlegartikelen alles zo duidelijk mogelijk te bespreken, maar het kan zijn dat je toch vastloopt. In zo’n geval heb je Nerds nodig: mensen die verder kijken en proberen om je probleem grondig op te lossen, zodat je verder kan.

Waarom een samenwerking met Nerds?

Nadat we privé al eens in contact waren gekomen met Nerds, ontstond het idee voor deze samenwerking. Bij de installatie van onze tado-setup (thermostaat, radiatorknoppen en draadloze koppeling met de cv-ketel) liepen we tegen wat vragen aan. De aansluitschema’s van tado kwamen niet overeen met onze thuissituatie. Je kunt dan zelf gaan experimenteren, maar bij je verwarmingssysteem wil je zeker weten dat alles goed aangesloten is. Nerds stuurde iemand langs die het in no-time had gefixt en ondertussen al onze aanvullende vragen over smart home beantwoordde, zoals de koppeling met onze gedateerde intercom.

(tekst gaat verder onder de afbeelding



Nerds helpt je ook met je Mac

Je kunt Nerds ook voor allerlei andere klussen inschakelen en daarbij krijg je via iCulture ook nog korting! Schakel bijvoorbeeld de Mac Helpdesk in voor €22,50 (normaal €27,50) om snel en effectief antwoord te krijgen op je vragen. Je kunt ook een Mac Check & Onderhoudsbeurt voor €69,- (normaal €99,-) laten doen: een grote onderhoudsbeurt om te zorgen dat je MacBook, iMac of Mac mini in topconditie blijft. Je Mac wordt gecontroleerd op veertig punten en Nerds zorgt dat je weer vooruit kunt.

Wil jij dit ook? Meld je dan nú aan voor het Nerds Membership met korting!

Nerds op afstand of bij je thuis (ook met korting)

Liever iemand laten langskomen? Dat kan ook. Dit kost je €99,- (normaal €129,-) en dat betekent een korting van 30%. Bij sommige problemen gaat het een stuk sneller als iemand meteen de handen uit de mouwen steekt en de klus voor je uitvoert, waar je bij staat. Zo weet je meteen wát er is gedaan en waarom. Je kunt Nerds inschakelen voor elk denkbaar computerprobleem. Ondertussen kun je alle vragen stellen die je maar wilt.

Nerds krijgt op Trustpilot en Google een gemiddelde beoordeling van 9,8 en 10. Omdat we zelf goede ervaringen hebben met Nerds willen we graag dat zoveel mogelijk mensen ook kunnen kennismaken met deze handige dienst. Vandaar deze samenwerking. Wat ook meespeelt is dat we vanuit iCulture onmogelijk al onze lezers kunnen helpen. Met onze tips en gidsen helpen we heel wat Apple-gebruikers (hopelijk volledig) op weg. En als je korte vragen naar de iCulture-redactie stuurt kunnen we die vaak ook wel beantwoorden. Maar we beschikken niet over een helpdesk die bij complexere problemen hulp kan bieden. Nerds kan dat wel.

Nerds, voor al je digitale uitdagingen!