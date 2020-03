Begin januari kondigde Apple de Night Mode Challenge aan, een foto-competitie waarin iPhone 11-gebruikers uitgedaagd werden om de mooiste foto’s met de iPhone nachtmodus te maken. Een jury bestaande uit onder andere Apple’s Phil Schiller en fotografen uit verschillende landen hebben de zes mooiste foto’s uitgekozen.



Winnaars Apple Night Mode Challenge

Opvallend is dat van de zes winnaars drie afkomstig zijn uit Rusland. Dat heeft vooral te maken met de combinatie tussen sneeuwgebieden en een donker omgeving, dat op een foto mooie beelden oplevert. De meeste foto’s zijn gemaakt met een iPhone 11 Pro (Max); slechts eentje is geschoten met de dubbele lens van de iPhone 11. Een voorwaarde was dat alle foto’s gemaakt zijn met de nachtmodus en dat heeft onder andere deze winnaars opgeleverd.

De eerste foto laat een bergachtig gebied in Moskou zien. De foto is gemaakt door Konstantin Chalabov en toont een oud busje in een sneeuwrijke omgeving. Phil Schiller noemt het net een opening van een film over de Koude Oorlog. Hij vraagt zich vooral af waar de chauffeur gebleven is (misschien maakte hij de foto wel?) en waar het gezelschap naartoe gaat.

Een ander mooie en kleurrijke is gemaakt door Mitsun Soni in Mumbai, India. De fotograaf heeft een prachtige boom vastgelegd met een kleurrijke rode gloed. De jury vraagt zich vooral af waar die rode gloed ineens vandaan komt, want je zou zeggen dat er net buiten het shot een UFO boven de boom hangt.

Er is ook Europees trots in de selectie. Rubén P. Bescós maakte de foto in Pamplona in Spanje. Het toont de silhouetten van een groep pelgrims, met daarachter een goudgele gloed. De textuur van de grond op de voorgrond komt goed uit de verf tegen het contrast van de felgekleurde achtergrond.

De overige winnaars vind je in Apple’s persbericht. De zes uitverkorenen worden uitgelicht in een galerij op de Apple-homepage, op de Instagram-pagina van Apple en verschijnen op billboard wereldwijd. Wil je ook experimenteren met mooie nachtfoto’s? In onze tip lees je hoe de nachtmodus van de iPhone-camera werkt.