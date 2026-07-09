Heb je een openbaar Instagram-profiel? Dan is het slim om je privacy-instellingen even na te lopen. Meta introduceert een nieuwe AI-functie die gebruikmaakt van openbare foto's van onder andere Instagram-accounts.

Meta heeft een nieuwe AI-functie aangekondigd waarmee afbeeldingen gemaakt kunnen worden op basis van foto’s van openbare Instagram-profielen. Staat je account openbaar, dan is deze optie standaard ingeschakeld. Gelukkig kun je zelf bepalen of je hieraan mee wil doen. Wij leggen je meteen uit hoe je dit uitschakelt.

AI-afbeeldingen met jouw Instagram-foto’s

De nieuwe functie maakt deel uit van Meta’s nieuwe AI-afbeeldingenmodel, Muse Image. Hiermee kunnen gebruikers een opdracht (prompt) invoeren en daarbij een openbaar Instagram-profiel noemen. Meta AI gebruikt vervolgens openbare foto’s van dat account om een nieuwe afbeelding te maken. Volgens Meta is de functie bedoeld voor bijvoorbeeld persoonlijke uitnodigingen, creatieve ontwerpen en andere gepersonaliseerde afbeeldingen.

De functie is iets anders dan het eerder aangekondigde gebruik van openbare Facebook- en Instagram-berichten om AI-modellen te trainen. Dit gaat specifiek om het maken van nieuwe AI-afbeeldingen met foto’s van openbare Instagram-profielen.

Zo schakel je deze functie uit

Wil je niet dat anderen AI-afbeeldingen kunnen maken op basis van jouw Instagram-foto’s? Dan kan je deze functie uitschakelen. Dat doe je als volgt: Open Instagram. Ga naar je profiel en tik rechtsboven op de drie streepjes (☰). Tik vervolgens op Delen en opnieuw gebruiken. Onder Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta zet je de schakelaars bij zowel Berichten als Reels uit.

Je kunt de functie ook voorkomen door je Instagram-account privé te maken. In dat geval zijn je openbare foto’s niet meer beschikbaar voor deze AI-functie. AI-afbeeldingen die al eerder zijn gemaakt, worden volgens Meta niet automatisch verwijderd. Ook ontvang je geen melding wanneer iemand eerder een AI-afbeelding met jouw foto’s heeft gemaakt. Daarnaast kan je ervoor kiezen kiezen om je Instagram-account helemaal te verwijderen. Hoe je dat doet lees je in onze tip.

Hou er rekening mee dat het uitzetten van deze functie niet voorkomt dat iemand een screenshot van jouw profielfoto maakt of op een andere manier je foto’s gebruikt om dit in Meta’s AI-tool te gebruiken.

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