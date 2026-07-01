‘WhatsApp werkt aan vernieuwd hoofdmenu, met Meta AI prominent aanwezig’

WhatsApp gaat het hoofdmenu onderaan de iPhone-app vernieuwen. Er komt een nieuwe indeling met een nieuw Contacten-tabblad. Ook Meta AI krijgt een belangrijke plek in het tabblad.

WhatsApp hoofdmenu onderaan de app bestaat al een tijdje uit vijf knoppen, met daarin onder andere het belangrijke Chats-tabblad en een koppeling naar de instellingen. Daartussen vind je ook wat minder gebruikte opties, zoals het Updates-tabblad (waar je ook het iCulture-kanaal vindt) en de Community’s-knop. WABetaInfo meldt nu dat WhatsApp de boel op gaat schudden. Er komen knoppen bij, maar er verdwijnen er ook een paar.

‘Nieuw hoofdmenu van WhatsApp getest’

In de beta van WhatsApp zien sommige gebruikers de nieuwe indeling al. Deze bestaat nog steeds uit vijf opties, maar het zijn wel iets andere knoppen dan je gewend bent. Helemaal links is het Updates-tabblad ingeruild voor een nieuwe Contacten-knop. Hier krijg je straks te zien wie van je WhatsApp-contacten allemaal online is en kun je een nieuw bericht sturen, oproep plaatsen of een nieuwe chat starten. Dat betekent ook dat statusupdates van je contacten en nieuwe posts van kanalen die je volgt, verplaatst worden. Deze vind je straks bovenaan het Chats-tabblad, dus boven je eigen gesprekkenoverzicht.

Daarnaast is in de beta de gebruikelijke Oproepen-knop te zien. Hierin vind je, net zoals nu al, je recente telefoonoproepen en snelkoppelingen naar je favorieten. In het midden gaat WhatsApp de Meta AI-knop plaatsen. Momenteel zweeft deze als een losse knop boven de menubalk in het chatsoverzicht. Door deze onderdeel te maken van het hoofdmenu, betekent het dat Meta AI altijd zichtbaar is. Ook als je dus in een van de andere tabbladen bent.

Tot slot bestaat het vernieuwde hoofdmenu nog uit de gebruikelijke Chats- en Jij-knoppen. Bij de Jij-knop vind je alles voor je eigen profiel en de instellingen van de app. Zo kun je daar nu ook al je WhatsApp-gebruikersnaam reserveren.

Bekijk ook WhatsApp laat je vanaf nu een gebruikersnaam reserveren: zo claim je die van jou WhatsApp rolt vanaf nu de mogelijkheid uit om je eigen gebruikersnaam te reserveren. Vanaf later dit jaar kun je in WhatsApp chatten via je gebruikersnaam, zodat je je telefoonnummer verborgen kan houden.

Het is nog niet duidelijk wanneer WhatsApp de nieuwe indeling voor het hoofdmenu gaat uitrollen. Momenteel zit het dus alleen in een beta voor een beperkte groep gebruikers. Het zou kunnen dat de indeling nog verder gaat wijzigen. Doorgaans neemt WhatsApp enkele maanden de tijd om nieuwe functies of wijzigingen in de beta voor iedereen beschikbaar te stellen.

Wil je niets missen, abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg het laatste nieuws rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar