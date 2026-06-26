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WhatsApp maakt kanalenfunctie net wat handiger: dit is er nieuw

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Kanalen in WhatsApp zijn makkelijker te gebruiken in een nieuwe update. Je kunt nu namelijk ook zoeken om sneller dat ene bericht terug te vinden. Zo ziet het eruit.
Daniel Vischjager -

Je wist vast al dat je in gewone WhatsApp-gesprekken kunt zoeken om een oud bericht boven water te halen, maar wie dit ooit probeerde in een WhatsApp-kanaal kwam bedrogen uit. Voor deze functie, waarbij vooral bedrijven updates kunnen delen met fans, was op de iPhone nog geen zoekfunctie. Al anderhalf jaar was de functie exclusief beschikbaar op Android. Daar komt nu verandering in, zo schrijft WABetaInfo. En ja, het werkt ook in het iCulture WhatsApp-kanaal.

Zoeken in WhatsApp-kanalen: zo ziet de zoekfunctie eruit

Wil je zoeken in een WhatsApp-kanaal, dan kun je niet de gewone zoekfunctie in het Chats-tabblad gebruiken. In plaats daarvan volg je deze stappen:

  1. Tik op het Kanalen-tabblad in WhatsApp

  2. Open het kanaal waarin je wil zoeken

  3. Tik bovenaan op de naam van het kanaal

  4. Selecteer de Zoek-knop en begin te typen

WhatsApp kanalen zoekfunctie

Heb je dus geen idee in welk kanaal iets werd gezegd, of weet je niet met welke woorden dat exact gebeurde? Dan moet je in de huidige versie van de zoekfunctie toch wat beter nadenken. Het werkt namelijk alleen met exacte spelling en niet met bijvoorbeeld een beschrijving. Er wordt namelijk geen AI toegepast.

De update wordt momenteel uitgerold. Zorg dat je de nieuwste versie van WhatsApp hebt. Zie je de zoekknop nog niet, dan moet je nog even geduld hebben. Het komt vanzelf.

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Informatie

Laatst bijgewerkt
26 juni 2026 om 10:00
Onderwerp
Categorie
Apps

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