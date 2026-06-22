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WhatsApp zet je berichtjes weer in beweging (maar iMessage doet het veel beter)

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WhatsApp test regelmatig nieuwe functies in het betaprogramma. In de nieuwste versie zijn de animaties van je inkomende en verzonden berichtjes weer terug, maar het is niet zo groots als in iMessage.
Sasha Koevoets -

Je moet niet schrikken als het versturen en ontvangen van je WhatsApp-berichten er straks ineens anders uit ziet. WhatsApp voegt namelijk (weer) animaties toe aan je berichtbubbels op de iPhone. Berichten verschijnen straks vloeiend in beeld met een subtiele fade-in animatie, meldt WABetaInfo. Nieuw is ook dat je de animatie zelf kunt uitschakelen – net als de rest van de animaties in WhatsApp.

Geanimeerde chatbubbels in WhatsApp

Er wordt dus gewerkt aan een manier waarbij de berichten subtieler in beeld verschijnen, in plaats van dat deze ineens in beeld staan. Daardoor voelt dit vloeiender dan voorheen.

Eerder was dit al beschikbaar in de populaire chatapp, maar WhatsApp verwijderde deze animatie toentertijd weer uit de iOS-versie. Sindsdien zijn testers weer terug bij af en krijgen ze berichten binnen zonder animaties. Nu introduceert WhatsApp de animatie opnieuw, maar dan in een andere stijl en met een eigen instelling.

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Zelf in- en uitschakelen

In het speciale menu rondom de animaties in Whatsapp – waar ook emoji, stickers en GIFs beheerd worden – komt nu een nieuwe schakelaar, waarmee je deze effecten weer kan uitschakelen. De optie is te vinden via Instellingen > Chats > Animaties, waar je ook animaties voor emoji’s, stickers en gif’s beheert.

WhatsApp animatie-schakelaar

Dat WhatsApp nu zo’n schakelaar toevoegt, is niet toevallig. Toen de animatie eerder werd geïntroduceerd, konden gebruikers hem niet uitschakelen. Zulke bewegingseffecten kunnen ongemak veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn voor drukke bewegingen. Zonder een schakelaar om dit in- en uit te schakelen, koos WhatsApp ervoor de animatie volledig te verwijderen. Nu er een aparte schakelaar is, wil WhatsApp hetzelfde probleem voorkomen.

Geanimeerde berichten in iMessage

Het verschilt overigens heel erg met de iMessage-effecten. Daarmee kan je kiezen uit meerdere effecten bij het versturen van berichten, die inhoudelijk passen bij je bericht. Zeg je iets heel belangrijks, dan kun je die met een klap versturen. Of zeg je juist iets beschamends, dan kun je dit zachtjes versturen waarbij de tekst eerst klein is en daarna langzaam groter wordt. Zo uitgebreid als dit biedt WhatsApp het niet: het gaat slechts om de standaard manier waarop je berichtjes in de chat verschijnen.

Bekijk ook
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iMessage bevat leuke effecten om met je bericht mee te sturen. Effecten, animaties, simpele reacties: in dit artikel lees je hoe je deze gebruikt.

Beschikbaarheid berichtanimaties

De nieuwe berichtanimatie is beschikbaar voor een selecte groep betatesters die de nieuwste WhatsApp-bèta installeren via TestFlight. WhatsApp test de functie momenteel met een beperkt aantal gebruikers, waardoor niet iedereen er al toegang toe heeft. De komende weken wordt de functie uitgerold naar meer gebruikers. Een officiële releasedatum voor de stabiele versie is er nog niet.

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.22.76

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
353.05 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen
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WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
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