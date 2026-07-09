Jaren geleden bracht Nintendo een aantal van haar populaire series naar de iPhone en iPad, waarvan Mario Kart Tour misschien wel de bekendste was. In deze mobiele spin-off van de bekende kartgame race je automatisch, maar je moet nog wel sturen, items pakken en je vijanden voorbij zien te racen. Het draait in deze mobiele versie vooral om het maken van zoveel mogelijk combo’s door te driften, stunten en vijanden te raken, om zo de race te eindigen met een zo hoog mogelijke score. Maar aan dit alles komt op 30 september een eind, zo laat Nintendo weten. Vanaf dan is het over en uit met Mario Kart Tour.

Mario Kart Tour stopt

Vanaf nu is Nintendo ook gestopt met de in-app aankopen die voor de game beschikbaar waren. Zo kon je robijnen kopen om in-game items mee aan te schaffen, zoals outfits voor je personages, karts en personages. Ook was er een Gold Pass, een maandabonnement waarmee je allerlei voordelen in de game kon krijgen. Nintendo heeft de automatische verlenging van dit abonnement stopgezet en het is ook niet meer mogelijk om de Gold Pass aan te schaffen. Als je nog een abonnement hebt, kun je hier tot het einde van je lopende periode gebruik van maken. Daarna zijn alle voordelen gratis te gebruiken. Als je niet geabonneerd bent, kun je vanaf 5 augustus ook gratis gebruikmaken van alle voordelen van de Gold Pass, zoals de extra bonussen bij het winnen van een race.

Nintendo heeft ook laten weten dat er geen offline versie van Mario Kart Tour komt. Dat betekent dat je de game dus vanaf 30 september helemaal niet meer kan spelen, zelfs niet als de game al op je toestel staat. Het aanbod van levels en personages werd namelijk elke paar weken gerouleerd. Deze zogenaamde tours bestonden uit thema’s met bijbehorende banen, personages en outfits. Denk aan de herfsttour, de Halloween-tour of de eindejaarstour. Jaren geleden is Nintendo al gestopt met het aanbieden van nieuwe tours, waardoor de afgelopen jaren alleen nog maar de bestaande tours gerouleerd werden. De game sluit af met de vakantietour.

Nu de game straks niet meer te spelen is, verdwijnt er veel exclusieve content die je niet in andere Mario Kart-games vindt. Zo is er nog een aantal banen, zowel exclusieve tracks als remakes van oudere banen, die je niet in bijvoorbeeld Mario Kart 8 Deluxe of Mario Kart World op de Nintendo Switch-systemen vindt. Ook zijn er veel personages die niet in andere Mario Kart-games speelbaar zijn. Dit soort content van Mario Kart Tour kan straks dus beschouwd worden als lost media, tenzij Nintendo besluit om deze content later nog naar bijvoorbeeld Mario Kart World te brengen.

Een andere unieke eigenschap van Mario Kart Tour, waren de banen die gebaseerd waren op grote wereldsteden. Zo kon je racen door Tokyo, Parijs, Los Angeles en Rome, maar ook door Amsterdam. Deze banen gaan gelukkig niet verloren, want die zijn een aantal jaar geleden al overgezet naar Mario Kart 8 Deluxe als onderdeel van de betaalde Booster Course-pass DLC.

Andere mobiele Nintendo-games die inmiddels gestopt zijn, zijn Miitomo, Dr. Mario World, Dragalia Lost (hoewel die hier nooit beschikbaar kwam) en Animal Crossing: Pocket Camp. Van die laatste bracht Nintendo wel een betaalde offline versie uit. Verder heeft Nintendo nog Super Mario Run, twee Fire Emblem-games en bracht het bedrijf onlangs de originele game Pictonico uit.

Bekijk ook Nintendo’s nieuwe WarioWare-achtige mobiele game zet jou en je vrienden in de spotlights Nintendo komt met een nieuwe mobiele game, genaamd Pictonico!. In deze game gebruik je foto’s van jezelf of je vrienden om gekke minigames te spelen.

Mario Kart Tour Versie 3.7.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 251.93 MB Uitgever Nintendo Co., Ltd. Leeftijd 4+ Talen